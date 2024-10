Les revelo un secreto de la Biblia que pocos conocen (Primera Parte). Investigador Bíblico

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, Investigador Bíblico, a quien agradecemos por la cortesía, pone a vuestra consideración este artículo que podrá interesar a muchos de nuestros lectores. Feliz lectura y difusión.

§§§

Investigatore Biblico

Indizio 243: “VI SVELO UN SEGRETO della Bibbia. Che pochi biblisti conoscono (I PARTE)” di INVESTIGATORE BIBLICO

Publicado el 04/10/2024 por Investigatore Biblico

Estimados lectores,

Quiero revelarles un secreto de la Biblia. Tómenlo como un pequeño regalo “espiritual” de mi parte. También porque no creo que todos los eruditos bíblicos sean conscientes de ello. Después de que se los haya revelado, les explicaré su importancia.

Ya he hablado del Tetragrama escondido en la Biblia. Es decir, el Nombre de Dios en la Sagrada Escritura oculto a primera vista, pero presente cuando se hace una lectura atenta. Les invito a releer atentamente esta pista para entender mejor de qué estoy hablando. (Indizio n.29 Tetragramma: “Una crittografia biblica: il Tetragramma del nome di Dio ricorsivo e nascosto a una prima occhiata” di INVESTIGATORE BIBLICO – Investigatore Biblico (wordpress.com), e anche gli indizi 31,32,33,35).

El Tetragrama es el Nombre de Dios que está presente en Su Palabra (en hebreo las letras son IOD ( Y –יִ ), HE ( H – הַ ), VAV ( W – וְ ), HE ( H – הַ ), es decir, el Tetragrama.

Sabemos que el Nombre de Dios es impronunciable. El texto hebreo del Antiguo Testamento (original) no tenía vocales. Estas han sido añadidas posteriormente. El Nombre de Dios es impronunciable, precisamente porque no tiene vocales. ¡Esto preserva su carácter sagrado! El Nombre de Dios es, por tanto, Sagrado y no puede ser pronunciado. El mandamiento dice: «No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano» (Ex 20, 7; Dt 5, 11).

Hoy quiero decirles también que el Tetragrama está presente (de manera oculta) tanto en Éxodo 4, 14 como en el Levítico, siempre en el capítulo 4 versículo 14. Tanto en Éxodo como en Levítico el Nombre oculto de Dios está presente en el mismo capítulo y en el mismo versículo. ¿Será una coincidencia? No lo creo. vamos a verlo ahora.

Exodo 4, 14:

(Leggete da destra verso sinistra e noterete che le prime lettere di ogni parola evidenziate in giallo, non sono altro che le lettere del Nome di Dio – Tetragramma Lean de derecha a izquierda y notarán que las primeras letras de cada palabra resaltadas en amarillo no son otras que las letras del Nombre de Dios – Tetragrama escondidas en esta porción del versículo). Se puede ir a ver tranquilamente la traducción en la Biblia italiana.

Levítico 4,14:

(También en este versículo pueden notar que -de derecha a izquierda- las últimas letras de la primera palabra con las 2 primeras letras de la siguiente palabra forman el Nombre de Dios).

Por lo tanto, tanto en Éxodo 4, 14 como en Levítico 4, 14 el Nombre de Dios aparece, pero oculto.

¿Qué significa todo esto? Mientras tanto, les digo que la Biblia (AT en el texto original hebreo) está llena de versículos con el Nombre de Dios oculto. Sólo en el Pentateuco he encontrado al menos cien, que poco a poco les iré transmitiendo. Pero esto no es una coincidencia. Esto nos hace comprender cómo cada “pequeña palabra”, cada “pequeña letra” es Palabra de Dios, así enmarcada. Por eso es fundamental saber traducir bien. No es un deporte traducir la Biblia. Lo entiendo porque lo hice. ¡Es mucho trabajo! Los obispos delegan el trabajo “sucio” en los biblistas. Una enorme responsabilidad. Luego, a veces, llega el cansancio, se imponen una serie de factores que no siempre hacen que las traducciones sean genuinas. ¿Piensan que no lo entiendo aunque haga un pequeño detalle sobre las traducciones del CEI 2008? Pero debo decir que quien asume la responsabilidad de traducir la Biblia, o lo hace bien, de lo contrario es mejor que renuncie. Porque no podemos asumir la responsabilidad de darle a la gente una Biblia corrupta, contaminada y diluida. Eso es todo.

Espero que este breve artículo les haga reflexionar sobre la importancia de la Palabra de Dios y su traducción.

P.S.: esperen la Segunda Parte. Porque literalmente hablando quedarán impactados.

Investigador Bíblico

Publicado en italiano por Marco Tosatti el 7 de octubre de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/10/07/vi-svelo-un- segreto-della-bibbia-che- pochi-conoscono-prima-parte- investigatore-biblico/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale