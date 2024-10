Francisco, la homosexualidad y la traición a la sana doctrina. Un libro de don Tullio Rotondo

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, don Tullio Rotondo, a quien va nuestro agradecimiento, pone a vuestra disposición esta presentación de su obra, más actual que nunca. Feliz lectura y difusión.

Presentación de 2° volumen de mi libro y su actualidad luego de los últimos nombramientos de consultores para el Dicasterio para la Doctrina de la Fe

En mayo de este año 2024 publiqué el segundo volumen de mi libro “Tradimento della sana dottrina attraverso ‘Amoris Laetitia’”[Traición a la sana doctrina a través de “Amoris Laetitia”].

En él destaco, en particular, cómo el papa Francisco y sus colaboradores están trabajando para la legitimación de la actividad homosexual, así como para la subversión de la sana doctrina respecto de quienes viven públicamente en parejas homosexuales y respecto de quienes son transgénero.

El texto está dividido en 8 partes.

En la Parte I presento una historia de la homosexualidad y el juicio moral al respecto. En esta parte también desarrollo una historia del pensamiento filosófico antiguo y moderno en relación con la sexualidad y en particular con la homosexualidad, especialmente en Occidente, y una historia científica y política sobre la legitimación de la homosexualidad en Occidente. Aunque me ocupo principalmente del pensamiento occidental, también he intentado presentar el pensamiento oriental y, en general, el global sobre este tema.

Por lo que he visto, documentándome profundamente sobre el tema, el trabajo que he realizado en esta parte es único en cuanto a amplitud y profundidad del estudio realizado, no he encontrado textos que se puedan comparar con el trabajo que he llevado a cabo: una historia en profundidad de la homosexualidad y del juicio moral sobre la misma. Digo esto no para ponerme en un pedestal, sino para poner en evidencia la novedad que este estudio, a pesar de sus limitaciones, aporta al panorama global de los tratamientos de este tema.

En la Parte II realizo un amplio estudio teológico y exegético que pone de manifiesto la clara condena de Dios y de la Iglesia respecto de la actividad homosexual.

En esta parte destaco que la Iglesia condena también las bendiciones de las parejas homosexuales y se opone a los proyectos de ley civil que reconocen a dichas parejas.

En la Parte III destaco las importantes “aperturas” doctrinales durante este Pontificado en relación con la actividad homosexual. En particular, destacamos a este respecto: las “aperturas” del papa Francisco a través de los Sínodos de la Familia; “aperturas” del propio Pontífice y de sus colaboradores mediante actos significativos; aperturas del mismo tema a través de “Amoris Laetitia”.

Entre las “aperturas” logradas mediante actos significativos se examinan con especial atención las referidas a la legitimación de las bendiciones a las parejas homosexuales y de las leyes civiles para el reconocimiento de dichas parejas. Además, de los textos presentados surge que el Papa también está haciendo importantes aperturas respecto del fenómeno de los llamados “transgénero” y en esta línea algunas declaraciones del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y por tanto del Pontífice, respecto a la posición de los transexuales y de las personas “homoafectivas” en relación al sacramento del Bautismo.

En esta parte se examinan también las afirmaciones en materia de homosexualidad hechas por dos nuevos consultores del Dicasterio para la Doctrina de la Fe: monseñor Maurizio Chiodi y monseñor Pier Davide Guenzi; ambos siguen claramente la línea bergogliana y, por lo tanto, siguen la línea de “apertura” que Francisco está implementando.

En la Parte IV hay una amplia refutación exegética del texto de la Pontificia Comisión Bíblica titulado “Qué es el hombre” publicado a finales de 2019, que abre sutil pero claramente la puerta a la legitimación de los actos homosexuales.

Por lo que he visto, el trabajo que he realizado en esta parte es único en cuanto a amplitud y profundidad del estudio realizado, no he encontrado textos que se puedan comparar con el trabajo que he realizado de refutación radical del texto de la Pontificia Comisión Bíblica. Digo esto no para ponerme en un pedestal sino para resaltar la novedad que este estudio, a pesar de sus limitaciones, aporta al panorama global de los tratamientos de la homosexualidad en la Biblia y más directamente a la refutación de las afirmaciones de este texto por parte del Pontificio Comisión Bíblica.

En la Parte V llevé a cabo un amplio examen crítico de algunos libros “significativos” que han aparecido en los últimos años y que se refieren a la evaluación moral de la práctica homosexual.

Estos libros fueron escritos por moralistas y profesores católicos y apoyan la legalidad de la actividad homosexual. Es significativo que el papa Francisco no haya condenado a estos autores ni a otros que tienen una posición similar, sino que recientemente ha llamado a algunos de estos autores a convertirse en consultores de la Congregación para la Doctrina de la Fe, me refiero en particular a don Aristide Fumagalli. Este sacerdote y profesor de teología moral escribió un libro titulado “L’amore possibile. Persone omosessuali e morale cristiana” [El amor posible. Personas homosexuales y moral cristiana” y con un prefacio del actual cardenal Marcello Semeraro, en el que afirma claramente que la actividad homosexual es lícita a nivel moral según la doctrina de la Iglesia; por estas declaraciones, Fumagalli no recibió ninguna condena sino elogios y ascensos, de hecho hoy, después de los últimos nombramientos, es consultor del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (como dice Avvenire https://www.avvenire.it/ chiesa/pagine/nuovi- consultori-dicastero-dottrina- della-fede).

En la Parte VI del libro destaco que lo dicho hasta ahora nos hace entender que “obviamente” los actos homosexuales no fueron discutidos en la cumbre sobre abusos de febrero de 2019. En esta parte desarrollo una discusión amplia sobre los casos de abuso perpetrados cometidos por sacerdotes católicos y las causas de tales abusos. En total oposición a las declaraciones del papa Francisco y a raíz de lo dicho por Benedicto XVI, hay que afirmar que la causa de tales abusos no es el clericalismo sino, ante todo, la mala teología moral y, por tanto, la lujuria y, en particular, la lujuria ligada a la homosexualidad. Aproximadamente el 80% de los casos de abuso por parte de sacerdotes afectan a niños y adolescentes varones.

Destaqué también que en cuanto al tratamiento de los casos de abuso sexual en la Iglesia el Papa ha escandalizado en varios casos a los fieles.

Actualmente es sabido por todos que frente a las numerosas denuncias públicas y detalladas de las víctimas del padre Marko Ivan Rupnik por abusos sexuales, este sacerdote continúa realizando su actividad como sacerdote católico y no ha habido una pronta intervención por parte de las autoridades vaticanas para verificar los hechos y tomar medidas rápidas respecto a su comportamiento, el juicio en su contra parece que no termina nunca; además, frente a tales denuncias públicas, el padre Rupnik nunca ha respondido públicamente para desmentirlas… mientras tanto sigue siendo un sacerdote católico en todos los aspectos, sin ningún impedimento para su ministerio, lo cual parece injusto y escandaloso.

La Parte VII es una especie de recapitulación de lo dicho con la que destaco que el papa Francisco está trabajando para la legitimación de la actividad homosexual.

La última, la Parte VIII, pone en evidencia cómo el Papa, contrariamente a sus afirmaciones con las que dice implementar una evolución de la doctrina católica, en realidad está implementando una verdadera traición y una verdadera subversión de la sana doctrina en una cuestión sobre la cual los pronunciamientos de la Biblia y de la Tradición son infalibles, lo cual no le es concedido.

El texto del volumen se puede leer gratuitamente en italiano, idioma oficial, y también en otros idiomas gracias a una excelente traducción automática neural, en este sitio web https://www. tradimentodellasanadottrina. it/, se puede descargar gratuitamente el volumen junto con el primer volumen del libro desde el mismo sitio web. El texto en papel es pago y se puede adquirir online en varias librerías https://www.unilibro.it/libri/ f/autore/rotondo_tullio? srsltid= AfmBOoo9hzJFcLdJtDPxgNyToMCfH4 N4Xii0Fooenowqxg9kfYnFmqf_

He querido que el texto digital fuera gratuito y descargable para que todos puedan comprender la situación que estamos viviendo, puedan orar y actuar por la cancelación y condena de los errores que el actual Papa difunde escandalosamente.

Invito entonces a dar a conocer estas publicaciones para que muchos puedan abrir los ojos y así trabajar por el triunfo de la Verdad que es Cristo sobre los errores que el actual Pontífice difunde con gran perjuicio de las almas.

Que Dios intervenga pronto y libere a la Iglesia de esta situación gravísima que estamos viviendo con gran sufrimiento en nuestros tiempos.

Publicado originalmente en italiano por Marco Tosatti el 3 de octubre de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/10/03/francesco- lomosessualita-e-il- tradimento-della-sana- dottrina-un-libro-di-don- tullio-rotodno/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

