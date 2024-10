Boris Johnson Accusa: Netanyahu mi Ha Messo una “Cimice” nel Bagno del Ministero degli Esteri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, grazie alla cortesia di Umberto Pascali offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Politico, che ci sembra veramente molto godibile, e illuminante sulla caratura morale di certi personaggi. Buona lettura e condivisione.

Netanyahu ha messo una cimice nel mio bagno, suggerisce Boris Johnson

L’ex primo ministro afferma che la sua squadra di sicurezza “ha trovato un dispositivo di ascolto nella toilette” dopo la visita del premier israeliano.

I due si sono incontrati nel 2017, quando Boris Johnson era segretario agli Esteri della Gran Bretagna.

DI NOEH KEATE

LONDRA – Boris Johnson ha dichiarato di aver trovato un dispositivo di ascolto nel suo bagno personale al Ministero degli Esteri britannico dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu lo aveva usato.

L’ex primo ministro ha affermato che il suo team di sicurezza ha trovato dispositivi di intercettazione nei bagni dopo che Netanyahu aveva utilizzato i servizi. I due si sono incontrati nel 2017, quando Johnson era segretario agli Esteri della Gran Bretagna.

L’affermazione è contenuta nel libro di memorie di Johnson “Unleashed”, in uscita il 10 ottobre. Alcuni estratti sono stati condivisi con il quotidiano Daily Telegraph.

“Bibi è stato lì lì per un po’, e può essere o non essere una coincidenza, ma mi è stato detto che più tardi, quando stavano facendo un controllo regolare per le cimici, hanno trovato un dispositivo di ascolto nel thunderbox“, scrive Johnson ricordando un incontro.

Il Telegraph ha chiesto all’ex premier se potesse rivelare ulteriori dettagli sull’accaduto, ma Johnson ha risposto: “Penso che tutto quello che c’è da sapere su quell’episodio sia nel libro”.

L’ambasciata israeliana a Londra è stata contattata per un commento.

Nel 2019 POLITICO ha riferito che il governo degli Stati Uniti riteneva che Israele fosse responsabile dell’installazione di dispositivi di sorveglianza dei telefoni cellulari nei pressi della Casa Bianca e di altri luoghi sensibili intorno a Washington, D.C.

I dispositivi erano progettati per ingannare i telefoni cellulari e indurli a fornire la loro posizione e le informazioni sulla loro identità.

Il libro di memorie di Johnson ha suscitato perplessità a Londra già prima della sua pubblicazione.

L’ex primo ministro, che è stato estromesso dal suo stesso partito nel 2022, ha rivelato dettagli sulla salute della Regina Elisabetta II nel suo ultimo anno di vita e ha accusato il presidente francese Emmanuel Macron di voler dare al Regno Unito una “punizione” per aver lasciato l’UE.

