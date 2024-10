Una Messa per i Difensori del Bosco Minacciato di Gallarate. Arriva la Polizia a Sgomberare.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione qualche elemento su un evento che ci ha incuriosito, a partire da un post apparso su WhattsApp in un canale interessante ma che purtroppo ha la pessima abitudine di non indicare le fonti. Questo era il post:

Non accade in Cina o Iran ma in Italia, precisamente a Bosco di Gallarate. Un innocuo cittadino viene fermato, portato in caserma e sequestrato il cellulare. L’unica sua colpa è quella di avere filmato l’ abbattimento di 20.000mq di bosco per mettere le torri 5G.

E così mentre si spalancano le porte agli immigrati clandestini che vengono a rubare in Italia e a stuprare le nostre donne, senza protezione delle Forze dell’Ordine pagate con i soldi di noi cittadini che invece usano violenza contro gli italiani.

L’Italia è l’unica nazione al mondo dove l’auto razzismo è di Stato!

Un ringraziamento ad Alex per la segnalazione.

Abbiamo poi trovato l’articolo che vedete qui sotto, e negli ultimi minuti lo sviluppo ulteriore della situazione a questo collegamento. Detto ciò, personalmente sono sempre contro chi taglia gli alberi, per qualunque ragione lo faccia…salvo in caso di un incendio devastante. Buona lettura.

Una messa per i “difensori” del bosco di via Curtatone a Gallarate

La celebrazione a Cajello, a conclusione del “Tempo del Creato”, ma anche per “per pregare per le sorti del bosco e soprattutto per tutti i volontari”

Una messa «per pregare per le sorti del bosco e soprattutto per tutti i volontari» che da due mesi presidiano celebrata venerdì sera alla chiesa di Sant’Eusebio, la parrocchiale nella piazza di Cajello. che da due mesi presidiano l’area di via Curtatone : saràla parrocchiale nella piazza di Cajello. È certamente un passaggio curioso, che coinvolge soprattutto un pezzo del variegato “popolo” che si è aggregato intorno alla difesa del bosco. Che comprende attivisti storici della sinistra e residenti del quartiere, giovani anarchici e cattolici praticanti. Dentro alla mobilitazione c’è anche il Circolo Laudato si’ “San Francesco” di Busto Arsizio, il circolo di quelli – o meglio quelle, visto che sono soprattutto donne – che potremmo chiamare – con approssimazione – “ambientalisti cattolici”, che prendono il nome dalla enciclica del 2015 sulla ecologia integrale di Papa Francesco. La celebrazione coincide con l’ultimo giorno del “Tempo del creato”, sarà celebrata alle 19. Anzi: concelebrata da quattro sacerdoti, vale a dire don Andrea Florio, don Michele di Gatti parroco di Cascinetta e Cajello, don Matteo di Sciarè, don Pietro Lorenzo Maggioni, prete docente di teologia e attivo anche in Rete Ambiente Lombardia. «Un particolare riconoscimento va ai ragazzi che stanno vivendo sugli alberi giorno e notte da coraggiosi e forti guardiani del bosco e senza desistere», dicono quelle di Laudato si’. La messa viene celebrata appunto a Cajello, uno dei due quartieri interessati dalla vicenda: il bosco si trova a metà strada tra questo rione e quello attiguo di Cascinetta e – nei progetti del Comune – deve lasciare il posto alla scuola unica che riunirà primarie e asili (gli attivisti contestano il progetto sia per ragioni ambientali che sociali, definendo la nuova struttura una «scuola-ghetto»). Dopo la messa è previsto anche un rinfresco “plastic free” e condiviso: il circolo Laudato Si’ di Busto porta prodotti del Gruppo Acquisto Solidale di Cascina Elisa, ma l’invito a tutti è di a portare qualcosa.

La messa "per il bosco" arriva più o meno a due mesi esatti dall'inizio del presidio nel bosco, che ha vissuto tensioni soprattutto a cavallo tra fine agosto e settembre, mentre ora la situazione è di attesa, dopo la parziale "tregua" raggiunta in Prefettura. Anche se poi le posizioni rimangono distanti: da un lato gli attivisti che vogliono il bosco, dall'altra l'amministrazione determinata a procedere con il cantiere della nuova scuola.

