Come Pasolini Profetizzò la Dittatura del Pensiero Unico. Diabolica. Gianfranco Amato, Radio Zoe.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un breve post per offrire alla vostra attenzione questo video, segnalatoci da Cinzia Notaro.

§§§

Alcuni frasi estrapolate contenute nel video : “Pasolini profetizzò una dittatura peggiore del nazismo , del comunismo … perché sarà estesa a livello internazionale con un dittatore che non ha volto facendo eseguire i suoi comandi di generazione in generazione a uomini legati al potere. Chi è? E’ il diavolo che vive fuori dalla dimensione spazio-temporale servendosi di generazione in generazione di uomini di potere”.

§§§





