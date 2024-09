Milei all’ONU: i Lockdown “Crimine contro l’Umanità”. E l’Agenda 2030 “Minaccia alla Libertà Globale”.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo postato da Breitbart che ringraziamo per la cortesia, in cui il presidente argentino Milei afferma che i lockdown per la pseudo-pandemia sono stati “Un crimine contro l’umanità”. Buona lettura e diffusione.

Il presidente argentino Javier Milei @javiermilei ha utilizzato il suo discorso di debutto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite @unitednations martedì per condannare con entusiasmo “il globalismo e l’atteggiamento morale dell’agenda woke” e avvertire che l’Agenda 2030, il programma di punta delle Nazioni Unite, è una minaccia alla libertà globale.

Milei si è presentato come un “economista libertario… onorato con il mandato della presidenza della Repubblica Argentina” grazie al “precipitoso fallimento di oltre un secolo di politiche collettiviste”, segnando una notevole frattura rispetto a molti discorsi dell’Assemblea generale che amplificano i messaggi della leadership delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, la ridistribuzione della ricchezza e il silenziamento della “disinformazione”.

Milei è diventato presidente nel dicembre 2023, quindi l’evento di martedì è stata la sua prima opportunità di parlare al forum. Prima di fornire un elenco di fatti schiaccianti sullo stato attuale delle Nazioni Unite, Milei ha applaudito l’istituzione per aver impedito con successo una terza guerra mondiale, lo scopo originale della sua esistenza.

“Siamo passati da due guerre mondiali in meno di 40 anni, che insieme hanno causato oltre 120 milioni di vittime, ad avere 70 anni consecutivi di relativa pace e stabilità globale”, ha osservato, “sotto un ordine che ha permesso al mondo intero di integrarsi commercialmente, competere e prosperare”.

Questo “straordinario successo nella storia delle nazioni”, ha affermato Milei, ha portato alla realizzazione di una profezia nel Libro di Isaia, che il presidente, un appassionato studioso dell’ebraismo, ha letto al forum:

Egli giudicherà fra le nazioni e rimprovererà molti popoli; essi trasformeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci; una nazione non alzerà più la spada contro un’altra nazione, e non impareranno più la guerra.

Ma l’ONU “ha iniziato a mutare”, ha continuato, ed è diventata “un leviatano di tentacoli multipli che vuole decidere non solo cosa dovrebbe fare ogni stato o nazione, ma come dovrebbero vivere tutti i cittadini del mondo”.

L’ONU attuale è “un modello di governo sovranazionale di burocrati internazionali che vogliono imporre ai cittadini del mondo uno stile di vita determinato”, ha avvertito.

“Voglio essere chiaro: l’agenda 2030, sebbene ben intenzionata nei suoi obiettivi, non è altro che un programma governativo sovranazionale di natura socialista che mira a risolvere i problemi della modernità con soluzioni che tentano di andare contro la sovranità degli stati nazionali e violare il diritto delle persone alla vita, alla libertà e alla proprietà”, ha sottolineato Milei, riporta MercoPress.

“È stata l’adozione di questa agenda, che obbedisce a interessi privilegiati, l’abbandono dei principi delineati nella Dichiarazione universale dei diritti umani, che ha distorto il ruolo di questa istituzione e l’ha messa su una strada sbagliata”, ha aggiunto.

“Abbiamo visto come un’organizzazione nata per difendere i diritti umani sia stata una delle principali promotrici della violazione della libertà, come con le quarantene del 2020, che dovrebbero essere considerate un crimine contro l’umanità”, ha proseguito il leader argentino.

“In questa stessa casa, che afferma di difendere i diritti umani, hanno permesso l’ingresso di dittature sanguinarie come quelle di Cuba e Venezuela senza il minimo rimprovero”, ha anche sottolineato Milei criticando la ripetuta animosità dell’Onu verso Israele, l’unico Stato democratico in Medio Oriente.

Quindi, l’Onu ha perso “credibilità con i cittadini del mondo libero”, trasformandosi “in un Leviatano con molti tentacoli che cerca di decidere non solo cosa dovrebbe fare ogni Stato nazionale, ma anche come dovrebbero vivere tutti i cittadini del mondo”.

Milei ha anche avvertito la 79a Unga su “cosa accadrà” se l’organizzazione promuoverà ulteriormente “le politiche collettiviste dell’agenda 2030”. Inoltre, ha ricordato di non essere un politico ma un “economista liberale libertario” che è finito come presidente “di fronte al clamoroso fallimento di più di un secolo di politiche collettiviste che hanno distrutto il nostro Paese”.

