La Fatigue Oppressante de Bergoglio, l’Horreur du Vide entre la Démocratie et les Migrants.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, nous vous proposons cet article de Mastro Titta en français, avec l’aimable autorisation de Luois Lurton. Bonne lecture et bon partage.

§§§

MASTRO TITTA : BERGOGLIO ET LA DÉMOCRATIE

Dans un passage décousu de la préface d’un livre ( https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2024-09/pape-francois-migrations-preface-mattia-ferrari.html ), Bergoglio, se citant lui-même, répète : ‘’Bien qu’ils [les migrants, ndlr] soient ennuyeux, bien que certains “penseurs” ne sachent pas comment les classer, il faut avoir le courage de reconnaître que sans eux la démocratie s’atrophie, devient un nominalisme, une formalité, perd sa représentativité, se désincarne parce qu’elle laisse de côté le peuple dans sa lutte quotidienne pour la dignité, dans la construction de son destin’’.

Je trouve que c’est une petite perle du suk qui habite l’esprit de ce monsieur. Il se trouve que dans un moment d’ébriété lyrique, n’importe qui peut produire un ‘’prout’’, comme mon fils appelle l’expulsion péristaltique de matière organique habilement mélangée à l’air, et sur le moment trouver ça génial : infortune commune aux intelligences simulées. Mais qu’au bout d’un certain temps, au lieu de se demander ‘’quelle chose pudique ai-je écrite’’, on s’enlise dans l’infatuation de ses propres idécules et décide même de les reprendre, c’est symptomatique d’un esprit aussi trapu qu’un fœtus.

De telles prépositions, outre qu’elles ridiculisent des ‘’penseurs’’, viennent d’un esprit à l’agonie. Qui seraient les ‘’penseurs’’ incapables de classifier les ‘’migrants’’ en tant que tels ? Quel est le rapport entre les migrants et l’atrophie démocratique ? Comment une démocratie perdrait-elle sa représentativité en devenant un ‘’nominalisme’’ ? Par ‘’nominalisme’’, Bergoglio entend-il flatus vocis ? Que signifie le fait que le peuple reste en dehors de la ‘’construction’’ de ‘’son propre destin’’ ? Par ‘’destin’’, Bergoglio entend-il le cercueil ? En effet, les appels épars de Bergoglio à un retour à la terre au sens d’engrais ne sont pas rares : vacciner comme un acte d’amour, faire l’éloge des relations stériles comme celles des homosexuels, ne pas faire d’enfants comme des lapins, prendre soin de la maison commune, de la biodiversité et ainsi de suite. Ou s’agit-il d’un appel subreptice à accorder le droit de vote aux migrants ?

Je penche pour la dernière option. Seulement, ce viatique bergoglien vers une démocratie viable et moderne (au sens libéral et progressiste du terme) est tellement alambiqué et déglingué qu’il en devient sinistre. En termes très plats : Bergoglio doit dire des choses qu’il ne veut pas dire – parce qu’elles ne lui conviennent plus, parce qu’il s’ennuie à mourir – et forcément il le fait mal.

Il ne s’agit pas de questions de foi, encore moins de foi catholique, choses dont Francisco Primero n’a rien à faire. Nous parlons de son incapacité, ou si vous préférez de son agacement, à prêcher ce qui lui tient à cœur.

Il y a chez cet homme une lassitude écrasante, une horror vacui grandissante qui s’installe progressivement. En observant, avec détachement et une forme embryonnaire de pitié, les paroles et les gestes de cet homme malheureux, ceux-ci apparaissent vraiment comme les gémissements d’un ivrogne qui parle aux lampadaires la nuit.

§§§

