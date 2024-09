L’Église synodale et l’obscure „Nachkirche“ prophétisée par Emmerich

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, le père Joachim Heimerl, que nous remercions de tout cœur, met à votre disposition ces réflexions sur une prophétie de la bienheureuse Emmerich et sur la situation actuelle de l’Église. Bonne lecture et bon partage.

Le Pape François et la„Post-église“ obscure.

Les visions de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich sont en train de se réaliser.

Par le P. Joachim Heimerl von Heimthal

Il y a 200 ans, la mystique allemande Anne-Catherine Emmerich mourait à Dülmen, en Westphalie.

La nonne stigmatisée voyait dans ses visions non seulement la vie de Jésus, mais aussi l’avenir de l’Église. Peu avant sa mort, elle a déclaré : „Il y aura une Post-église“.

À l’époque d’Emmerich, une telle chose était à peine imaginable, et qu’est-ce qu’une „Post-Église“, de surcroît ? J’admets m’être aussi posé la question, du moins jusqu’à l’apparition de l’„église synodale“ avec le pape François et son rapide déclin.

Mais reprenons les choses dans l’ordre : Quel est le rapport entre François, l’„Église synodale“ et la bienheureuse Anne-Catherine ?

La clé se trouve dans un ajout d’Emmerich, dans lequel elle parlait d’une „église obscure“. Elle entendait par là une église dans laquelle la lumière du Christ s’éteint. En conséquence, la„post-église “ ne sera pas une contre-église ni une église schismatique, ni une „église“ protestante comme l’„église“ des anglicans ou des luthériens. Au lieu de cela, l’Église catholique elle-même sera cette „post-église“, et ce parce qu’elle s’éloigne toujours plus du Christ.

C’est là que François entre en jeu, premier pape à être en contradiction avec ses prédécesseurs et – au moins en partie – en contradiction avec le Christ lui-même.

C’est donc à juste titre que le cardinal Pell a qualifié son pontificat de „désastre“, on pourrait aussi dire : un pontificat qui ne correspond pas à la volonté du Christ.

Comment pourriez-vous imaginer que le Christ aurait „béni“ les adultères et les couples homosexuels ? Qu’il aurait toléré des rites païens dans son Église et limité le mandat missionnaire de ses disciples ? Et encore moins qu’il aurait soumis son enseignement divin à la volonté des hommes et l’aurait même relativisé par rapport aux autres religions ? – Certainement pas !

Mais dans l’Église que François a déclarée „synodale“ d’un coup de baguette magique, tout cela se produit et malheureusement bien plus encore. Manifestement, il ne s’agit plus dans cette Église de la volonté du Christ, mais de la volonté des hommes, à laquelle François répond trop volontiers. Ce qu’il peut appeler „humain“ ou „pastoral“ n’est en réalité que ce qui obscurcit la lumière du Christ ; l’église obscure de ce pape ne semble plus faite que d’hommes. C’est pourquoi elle ne s’oriente plus vers Dieu, mais uniquement vers les hommes, et ce dans une cohabitation „synodale“.

Celui qui suit les discours du pape, par exemple récemment en Asie, ne peut que s’étonner du peu de choses qu’il a à dire sur Dieu et la foi ; en fin de compte, sa prédication est un mélange de politique, d’écologie et de travail social, agrémenté d’ingrédients religieux ; parfois, ceux-ci font même totalement défaut.

Si Emmerich vivait aujourd’hui, elle ne parlerait pas d’une „Nachkirche“, mais de l’„église synodale“ de notre pape. Ici,„tous, tous, tous“ sont certes invités, comme le dit constamment François, mais tous se demandent : „Quel sens cela a-t-il?“

Nous ne savons pas pourquoi Dieu permet cette situation dévastatrice, et même Emmerich est restée muette à ce sujet. Mais elle a expressément indiqué que „Post-église“ serait „manigancée par des coquins allemands“, et là encore, elle avait raison.

Ce qu’elle avait prédit il y a 200 ans s’est réalisé avec le „Chemin synodal“ des Allemands, et François lui-même a repris officieusement leur agenda hérétique dans l’actuel „Synode mondial“.

– Non, le „Synode mondial“ n’a pas pour but de stopper l’hérésie allemande, mais de l’aider à triompher. François y a déjà veillé. Ou alors, pourquoi pensez-vous qu’il a justement confié tous les postes clés à des sympathisants des „Spitzbuben“ allemands, sans parler de la surreprésentation des participants ?

C’est tellement évident qu’on peut le toucher du doigt : Ce pape veut une nouvelle église, et c’est cette „église franciscaine“ que la voyante de Dülmen avait en tête lorsqu’elle a prophétisé la „post-église“ obscure.

Toutefois, à propos de l’introduction de cette „église“, elle a finalement aussi dit : „Mais Dieu avait d’autres projets“.

En fin de compte, l’Église du Christ n’est pas entre les mains des hérétiques allemands, et elle n’est pas non plus entre celles de François.

C’est peut-être un signe d’espérance !

(Traduction Louis Lurton)

