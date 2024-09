Bergoglio Sait Voler mais ne Sait pas Voter. Et sur l’Avortement, les Démocrates ne Disent pas Tout…Mastro Titta.

Marco Tosatti

Chers StilumCuriali, Mastro Titta, que nous remercions, offre à votre attention ces réflexions ironiques sur le pape voyageur. Bonne lecture et bon partage.

MASTRO TITTA : BERGOGLIO SAIT VOLER MAIS NE SAIT PAS VOTER

Lorsque Bergoglio a été expédié à Bonn pour son doctorat sur Romano Guardini, il ne s’est même pas présenté à l’université. Les résultats sont là pour que tout le monde les voie. Il a passé son temps à l’aéroport, a-t-il raconté plus tard, « à regarder les avions retourner en Argentine ». Bien qu’il ne soit jamais retourné en Argentine en tant que pape (on lui apporte du maté de coca, on lui livre même des enfants en cendres, mais nous en reparlerons), chaque fois qu’il pose sa patte sur les marches d’un avion, il se passe quelque chose dans son cerveau pas encore tout à fait formé.

Pour comprendre quoi, il faut regarder de près la nacelle de l’avion du point de vue de François le pape qui parle : un sphincter long et étroit avec lui-même placé dans le sens inverse de l’expulsion (un bouchon intestinal ?, un suppositoire ?, une pompe à lavement ?, autre chose ?) tandis que les petites têtes des journalistes parsèment la situation en formant une masse gris-brun anodine, et qu’il parle, parle, parle dans le gigantesque cul blanc volant que personne ne peut s’évacuer sauf à marcher sur le pape. Il y a là quelque chose de freudien. Plus encore : il y a là quelque chose de bergoglien.

Lui se pose là, occlusif : il est le catéchon qui empêche le mal de s’abattre sur le monde d’en haut, de se disperser sans s’enraciner, tout au plus de fertiliser quelque champ de province ou de se dissoudre en pleine mer. Bergoglio combat le feu par le feu, il empêche le mal de fermenter en altitude : une fois au sol, il peut s’écouler selon sa propre nature chtonienne et gazeuse. La parole du pape se répand douce et chaude, nourriture déformée et déformante. Bergoglio sait voler haut, mais c’est d’en bas qu’il arrose les fidèles de matière.

Il sait voler, mais il ne sait pas voter. Sur les élections américaines, pendant le vol de retour de son long périple oriental, il a produit une envolée pindarique ironique en affirmant que les deux candidats, Trump et Harris, sont “contre la vie”.

Pour qui voter ? Boh, je ne sais pas, à vous de le faire, mais allez voter.

Lui ne le fera pas parce qu’il n’est pas américain, précise-t-il, mais la “morale politique” impose de voter. On ne voit pas bien en quoi Trump, responsable des nominations à la Cour suprême qui ont fait tomber le Moloch de l’avortement Roe vs Wade et qui n’a même pas fait le quart d’une guerre, est “contre la vie”, alors que Harris et ses mentors ont produit une gigantesque campagne quasi-militaire entre avortements, guerres et stérilisations de masse – c’est la transition de genre, jeunes amis – ont promu la mort ventre à terre.

En fait, Bergoglio, en mettant sur le même plan Trump – qui “n’est pas chrétien” selon lui – et Harris, a donné une indication claire en faveur de cette dernière. Soit parce que Trump est un méchant souverainiste, soit parce qu’il ment et pue l’anti-vie, il est clair que ses faveurs vont à Harris, même s’il ne peut pas le dire ouvertement. Quand Bergoglio est pris d’accès d’aphasie – comme sur la communion aux divorcés et aux protestants – qui écrasent sa logorrhée instinctive, on peut être assuré que l’indication est une et une seule : favorable à Barabbas.

On attend encore qu’il nous explique un jour, en plus d’avoir vendu la mèche sur le conclave qui a élu Ratzinger au Trône grâce aux manèges du porteño lui-même qui a même déjoué un sabotage contre le futur Benoît XVI, si et comment ils ont voté et l’ont élu. S’ils ont voté pour lui. S’ils l’ont élu.

(Traduction de Louis Lurton)

