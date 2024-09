Ucrania ha sido vendida a Roth&child y Bla$kRoc$k. Farenheit 2022.

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, por recomendación de nuestro amigo Umberto Pascali ponemos a vuestra disposición este artículo publicado por Farenheit 2022, a quien agradecemos por la cortesía. Feliz lectura y difusión

Ucrania ha sido vendida a Rotschild y BlackRock

Por la Redacción

Primero las vidas humanas, hoy también las empresas de alimentación y de servicios. Para los ucranianos, de lo que queda de Ucrania, perdón por el juego de palabras, no queda nada. De hecho, hoy todo está en manos de los colosos de la finanza: el FMI prevé que la deuda del país superará el 98% del PBI a finales de 2024 y el 100% en 2025. Nadie en Occidente quiere que Ucrania entre en default, razón por la cual los acreedores han acordado reducir el volumen de los créditos (parte de los 20 mil millones de dólares en deuda que tienen) a cambio del inicio inmediato de los pagos de intereses.

¿Pero quiénes son estos acreedores? Reuters lo dice: son BlackRock y Amundi con la pata de los Rothschild en el medio. En cuanto a la empresa de inversión global BlackRock, la venta de Ucrania al fondo antes mencionado comenzó en 2023. Zelensky firmó un acuerdo de cooperación con los inversores estadounidenses BlackRock y el banco JP Morgan: en virtud de este acuerdo, las grandes empresas ucranianas recurren al banco y a la sociedad de inversión para pagar la misma deuda.

Por lo tanto, la deuda de sangre no es suficiente, por eso Ucrania, hoy devastada por la guerra, se ve obligada a ver cómo le roban todo. Por ejemplo, como explica el Financial Times, “BlackRock compró acciones de la empresa Metinvest, de la empresa energética DTEK, del holding agrícola MHP (el mayor productor y exportador de pollos de Ucrania), de Naftogaz y de Ukrzaliznytsia (“Ferrocarriles de Ucrania”), así como de “Ukravtodor” y “Ukrenergo”. Ucrania está cada vez más reducida a un país fantasma, con su población reducida a la mitad enviada al matadero y con la propiedad en BlackRock, que tiene en sus manos la deuda nacional y los títulos de las empresas más importantes del territorio. Un sangrado continuo, en todos los sentidos. Y si se tiene en cuenta que en 2015 BlackRock administró un patrimonio de 4,65 billones de dólares, que superan las actividades de toda la Reserva Federal de Estados Unidos (Valentin Katasonov), se comprende cómo, en este sistema en el que la que manda es la alta finanza, no es solamente Ucrania la que está en grave peligro.

Publicado originalmente en italiano por Marco Tosatti el 13 de setiembre de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/09/13/lucraina-e-stata- venduta-a-rotschild-e- blackrock-farenheit-2022/

Traducción al español por José Arturo Quarracino

