L’Ammissione del Forum Mondiale: la Pandemia Test per Valutare l’Obbedienza Sociale. Natural News.

Il World Economic Forum ha rivelato in sordina che la pandemia di Covid è stata un test per valutare la conformità del pubblico ai programmi globalisti.

L’ammissione è stata fatta in un articolo etichettato come parte degli ‘Incontri di impatto sullo sviluppo sostenibile’ del WEF, a cui si accede solo su invito, tenuti a New York. Sebbene l’articolo sia stato pubblicato due anni fa, mostra quale sia stato l’intento per molti anni.

Come uno dei tre sviluppi significativi “negli ultimi cinque-sette anni … che potrebbero aiutare a realizzare le iniziative ‘My Carbon’ per plasmare il futuro verso città intelligenti e sostenibili”, il WEF ha osservato che “il Covid-19 è stato il test della responsabilità sociale”.

Le iniziative My Carbon si riferiscono a programmi che tracciano le impronte di carbonio delle persone, ovvero programmi di indennità di carbonio personali.

L’intenzione di misure “sostenibili” è sempre stata un mezzo per controllare le libertà individuali e imporre la conformità.

Le città “intelligenti” proposte dal WEF svolgono un ruolo chiave in questo programma. Il programma prevede l’imposizione di restrizioni e la creazione di uno stato permanente di vita controllata.

L’obiettivo finale è rafforzare il controllo autoritario e abbattere la resistenza pubblica.

Il WEF ammette che il Covid è stato un “test” di obbedienza pubblica al nuovo ordine mondiale globalista

Quanto segue è stato scritto da Ethan Huff e originariamente pubblicato da Natural News.

Il World Economic Forum (“WEF”) ha rivelato silenziosamente che la “pandemia” del coronavirus di Wuhan (covid-19) è stata un “test” escogitato dai globalisti per vedere quanto il pubblico sia accondiscendente e obbediente alla tirannia globalista.

Nella pagina “My Carbon” del suo sito web, il WEF propone le città “intelligenti” da 15 minuti come soluzione al cambiamento climatico. In quella pagina, il WEF mostra le sue carte su cosa il covid è stato realmente progettato per fare.

“Il Covid-19 è stato il test della responsabilità della società”, ammette apertamente il WEF. “Un numero enorme di restrizioni inimmaginabili per la salute pubblica sono state adottate da miliardi di cittadini in tutto il mondo”.

“Ci sono stati numerosi esempi a livello globale di mantenimento del distanziamento sociale, di utilizzo delle mascherine, di vaccinazioni di massa e di accettazione delle applicazioni di tracciamento dei contatti per la sanità pubblica, che hanno dimostrato il fulcro della responsabilità sociale individuale”.

In altre parole, il WEF ci stava mettendo alla prova tutti per vedere come avremmo reagito a misure ridicolmente pseudoscientifiche come evitare le altre persone e coprire i propri fori respiratori con stoffa e plastica. Questa “nuova normalità”, come la chiamavano, era pensata per facilitare il mondo in uno stato di vita più permanente e limitato.

“Volevano vedere quanti di noi avrebbero rinunciato alla propria libertà individuale e alla propria sovranità individuale, adeguandosi a una ‘nuova normalità’ che prevedeva restrizioni al limite dell’assurdo”, scrive Leo Hohmann sul suo Substack.

“Perché, ad esempio, era ‘sicuro’ fare la spesa da Lowe’s o Home Depot ma non era sicuro fare la spesa in una piccola attività o andare in chiesa? Perché era OK andare negli strip club nel Michigan ma non potevi comprare semi per un giardino?”

(Correlato: una volta che la valuta digitale della banca centrale del governo [CBDC] sarà in vigore, sarà molto più facile per lo stato profondo controllare le persone durante la prossima “pandemia”.)

“Sostenibilità” significa obbedienza forzata alla tirannia

Quando hanno iniziato a usare il termine “sostenibilità” per descrivere un futuro libero da sprechi eccessivi e distruzione planetaria, i globalisti speravano che la maggior parte delle persone avrebbe semplicemente accettato basandosi sul nome. Molti ora si rendono conto, però, che sostenibilità è semplicemente una parola in codice per la conformità forzata alla tirannia.

Nel mondo “sostenibile” del futuro, gli americani non avranno più la libertà, protetta dalla Costituzione, di parlare e mettere in discussione qualsiasi cosa. L’aspettativa sarà che tutti rispettino in ogni momento gli ordini del governo senza fare domande, che è ciò che abbiamo visto accadere durante il covid.

“Saremmo obbedienti di fronte a nuove leggi e regolamenti idioti, come indossare pannoloni per fermare quello che si diceva fosse un virus in aerosol, e stare a due metri di distanza in pubblico, e sottoporci a un’iniezione basata sul gene mRNA mai usata prima e senza licenza?” chiede Hohmann.

“Hanno detto che fa bene, quindi rimboccati le maniche. Non fare domande. Se lo facessi, potresti perdere il lavoro ed essere trattato come un emarginato dalla società. Molte persone hanno perso amici o persino familiari stretti a causa di questa mostruosa “prova” della nostra volontà di fare senza fare domande ciò che ci viene detto.”

Sono passati quasi cinque anni da quando il Covid è apparso per la prima volta e il WEF [ha già confessato] ciò che molti di noi hanno sempre ritenuto vero: che il Covid è stato semplicemente un esercizio di tirannia progettato per traumatizzare l’opinione pubblica e abbattere ogni residua forza di volontà pubblica di combattere contro lo stato di polizia autoritario.

“Volevano scoprire quanti di noi avrebbero dimostrato la propria schiavitù al sistema bestiale, fascista e senza legge, rispettando ‘restrizioni inimmaginabili’, molte delle quali create dal nulla senza alcuna prova scientifica a sostegno del loro contributo alla salute pubblica”, afferma Hohmann.

Le ultime notizie sul piano globalista di costringere tutti, tranne loro stessi, a vivere in città “intelligenti” e “sostenibili” da 15 minuti sono disponibili su Collapse.news.

