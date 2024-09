Non ci ha Salvati il Va**ino, Intelligenza Artificiale, Santità, Scuola di Filosofia e Altro.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste segnalazioni di iniziative ed eventi ricevute dal prof. Giovanni lazzaretti. Buona lettura e diffusione.

§§§

INIZIATIVE





[1] *OGGI* VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2024, 14.00, VIA INTERNET, PAOLO BELLEAVITE, “NON CI HA SALVATI IL VACCINO”

Diretta per “I venerdì della Bussola”. Collegamenti nel PDF allegato.

[2] *DA OGGI* VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2024, 16.00, REGGIO EMILIA, 3 GIORNI HAPPENING 2024, “HO FATTO TUTTO PER ESSERE FELICE”

Tre giorni al Parco Cervi, con la mostra su Enzo Piccinini, incontri, presentazione libri, giochi e gastronomia. Programma nel PDF allegato.

[3] *OGGI* VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2024, 21.00, GUALTIERI (RE), PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA SUL GIUDICE ROSARIO LIVATINO

La presentazione è preceduta alle 18 dalla Santa Messa. Ci saranno altri eventi il 27/9 6/10 19/10, anche a Brescello e a Boretto. La mostra è itinerante. Programma completo nel PDF allegato.

[4] SABATO 14 SETTEMBRE 2024, 09.00, REGGIO EMILIA, MESSA IN SAN GIROLAMO PER L’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

Il vescovo Giacomo Morandi celebra nella Festa dell’Esaltazione della Santa Croce nella cornice insolita della chiesa di San Girolamo (luogo che visitammo guidati da Zeno Davoli). Per chi legge “La Libertà” c’è un articolo di Zeno Davoli a pagina 9.

[5] SABATO 14 SETTEMBRE 2024, 10.30, CORREGGIO (RE), MESSA IN LATINO PER L’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

Messa in latino Correggio sabato 14/9 ore 10.30

Gruppo stabile Rolando Rivi

Come già anticipato si ricorda che la prossima S. Messa in forma straordinaria a Correggio sarà sabato 14

settembre alle ore 10.30 (festa dell’esaltazione della S. Croce).

La celebrazione, organizzata dal nostro Gruppo stabile “Beato Rolando Rivi”, si svolgerà presso il santuario della

Madonna della Rosa, via Madonna della Rosa a Correggio (RE), raggiungibile dal viottolo alberato all’altezza di Viale

Repubblica 1.

Si segnala inoltre che, come previsto nel nostro calendario, la S. Messa in latino viene di norma celebrata alle

19 tutti i primi venerdì del mese (da ottobre ad agosto) e, alle ore 18.30, tutti gli ultimi sabati del mese (da

ottobre ad aprile).

Un cordiale saluto in Gesù e Maria,

il gruppo stabile beato Rolando Rivi.

[6] SABATO 14 SETTEMBRE 2024, 15.30, MODENA, 15.30, PAOLO GULISANO, “I.A. INTELLIGENZA ARTIFICIALE”

L’affermazione del trans-umanesimo e i nuovi “paradisi” digitali della IA. Gulisano è autore del libro “Imperativo tecnologico. La sfida dell’Intelligenza Artificiale”. JPG allegato.

[7] MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE 2024, 18.00, VIA INTERNET, STEFANO FONTANA, “SCUOLA DI FILOSOFIA CRISTIANA – MODULO 6 – POLITICA”

6 lezioni sempre al mercoledì alle 18, fino al 30 ottobre. PDF allegato con programma e quote d’iscrizione.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI



[1] GIOVANNI LAZZARETTI CHIEDE PREGHIERE “CULTURALI” PER 6 OTTOBRE E 10 NOVEMBRE

Anche quest’anno mi hanno invitato a tenere due interventi

Lonigo (VI), Domenica 6 ottobre 2024, ore 16.30

GUERRA GIUSTA E PACE GIUSTA: ESISTONO DAVVERO?

Nell’ambito della serie

LA NUOVA MINACCIA DELLE LOBBY GLOBALISTE. Guerra, Chiesa, Sanità

con possibilità di cenare insieme

Annicco (CR), Domenica 10 novembre 2024, ore 16-17.30

IL SIONISMO

Nell’ambito della Scuola di Dottrina sociale della Chiesa della Lombardia Anno III – 2024-2025, dal titolo

IL REALISMO CRISTIANO E LE IDEOLOGIE DELLA MODERNITÀ

Chiedo preghiere agli amici per due interventi non facili.

[2] UN TAPPETO PER UNA BUONA CAUSA

Volete acquistare questo tappeto (PDF allegato) per una buona causa?

Scrivetemi e vi metto in contatto col venditore

gml.avvisi@gmail.com

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: eventi, iniziative, lazzaretti



Categoria: Generale