3ª Jornada Mundial contra el Aborto y su resonancia en Italia y en el exterior. Massimo Viglione

La 3ª Jornada Mundial contra el Aborto

y su resonancia en Italia y en el exterior

Quienes quisieron y pudieron participar, el sábado 7 de septiembre de 2024, en la Tercera Jornada Mundial contra el Aborto, organizada por la Confederación de Triarii y celebrada en Spiazzi (Verona), pueden dar testimonio de la belleza y la importancia de este evento que, habiendo llegado a su tercera cita, comienza a tomar forma y consistencia a nivel internacional.

La jornada está pensada y es vivida en sentido espiritual (de algún modo penitencial) y como un apostolado de denuncia de la política abortista a nivel global y de defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. En consecuencia, no se trata de una pequeña repetición de las anteriores “marchas por la vida”, que cumplieron un rol importante durante muchos años y que se vivieron sobre todo (aunque no sólo) como un momento de fiesta y de unión de miles de personas del sector provida.

En este caso, desde el principio se optó por el aspecto combativo y reactivo contra el totalitarismo abortista que se impone cada vez más en muchos países y, sobre todo, en los “occidentales”: por eso la jornada no se titula “por la vida”, sino de manera más determinante “contra el aborto”.

Esto tal vez no facilite, por razones que no escapan a las personas inteligentes y libres, una participación masiva de decenas de miles de personas. Pero esta no es la elección de la Confederación de los Triarios, que no quería repetir en pequeña escala lo que otros habían hecho, sino crear una nueva forma de resistencia a la abominación abortista, sin preocuparse demasiado, y mucho menos espasmódicamente, por la presencia cuantitativa de personas.

Por lo tanto, no seremos nosotros quienes proporcionemos, como ha sido la práctica en el pasado, números fantasmagóricos de participantes que no hemos buscado. Éramos unas 150 personas, que vivimos en un entorno precioso y con un sol precioso que no provocaba calor, una jornada inolvidable.

Comenzó a las 10 de la mañana con la celebración de la Santa Misa en el Rito Romano antiguo, en la abarrotada iglesia de la parroquia de San Antonio.

Luego nos trasladamos al patio del Hotel Stella Alpina para la procesión hacia el santuario de la Madonna della Corona, acompañada del rezo del Santo Rosario dirigido por dos sacerdotes.

El tercer momento fue la oración comunitaria que dirigimos a la Madre de Dios en su santuario.

Después del almuerzo se llevó a cabo la conferencia que contó con una gran asistencia. Baste decir que, si bien duró más de tres horas sin interrupción, casi todos los presentes permanecieron hasta el final para escuchar cada discurso, participando como un público atento y con clara conciencia de lo que se informaba.

El Congreso

El título fue: “El aborto: en realidad, el no-derecho por excelencia”. Bien clara la referencia al gravísimo peligro de que la Unión Europea y los Estados puedan -como han anunciado que pretenden hacer- declarar al aborto un derecho constitucional, lo que quitaría toda libertad de acción y reacción al respecto.

Hubo muchas adhesiones a la conferencia y a nivel intercontinental. Y agradecemos sinceramente a todos aquellos que quisieron aceptar nuestra invitación para asistir como ponentes o enviar algún mensaje o vídeo intervención.

Comenzamos con un mensaje en video introductorio sobre el tema que amablemente nos envió Su Eminencia el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, Arzobispo emérito de Guadalajara en México;

y con el saludo en vídeo muy bienvenido del famoso y muy seguido activista tradicionalista provida Taylor Marshall, de Estados Unidos.

También desde México llegaron otras dos video intervenciones:

de la Dra. Pilar Calva Mercado (¿Cúmulo de células o embrión?), genetista de renombre internacional, alumna del profesor Lejeune;

de la activista por la vida Brenda del Rio (Peligros y consecuencias del totalitarismo abortista).

Y también desde Estados Unidos la intervención del profesor John Rao (La lucha contra el no derecho al aborto incluye también la lucha contra el pluralismo y el americanismo).

Finalmente, la activista provida Kaja Godek nos envió una importante intervención desde Polonia (Informe desde el frente polaco).

En cuanto a lo presencial, después del saludo del Cardenal, dos sacerdotes presentes abrieron la conferencia:

Don Pierpaolo Petrucci, prior del Priorato de San Marcos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío (Aborto y Derecho: una contradicción en los términos);

y Don Leonardo Maria Pompei, párroco de Santa Maria Assunta in Cielo en Sermoneta (La verdadera crisis de nuestros tiempos: el olvido de la razón).

Después expusieron:

el vaticanista Aldo Maria Valli (Los falsos pastores y su lenguaje. La obligación de desenmascarar la mentira);

el profesor Daniele Trabucco (La interrupción voluntaria del embarazo: de delito a derecho. El triunfo de la licuación de la Constitución);

la obstetra Rachele Sagramoso (La manipulación detrás de la interrupción voluntaria del embarazo);

el Director de la Triarii Tv Antonio Bianco (El aborto como agresión al logos);

y cerró el profesor Guido Vignelli (El antiabortismo católico: De la retirada a la recuperación.).

Hubo también un breve saludo por parte del Excmo. Vito Comencini. Por un problema de última hora, el Dr. Roberto Pecchioli no pudo asistir.

Quien escribe esta nota dirigió las exposiciones.

Las Actas se publicarán en otoño, mientras que el vídeo de toda la conferencia estará disponible en unos días.

Las adhesiones

Quiero agradecer, en nombre de la Confederación de los Triarios, en primer lugar a Su Excelencia monseñor Athanasius Schneider, obispo auxiliar de Nuestra Señora en Astana, quien no pudo asistir a nuestro evento, pero dejó su bendición sobre la iniciativa.

Agradezco a los siguientes periódicos católicos que han elegido difundir el evento, y en particular: “Duc in Altum”, de Aldo Maria Valli – “Stilum Curiae”, de Marco Tosatti – Observatorio Cardenal van Thuân – Informazione Cattolica – Profesor Matteo D’Amico en su canal.

El apoyo a la celebración de la Santa Misa o al rezo del Rosario provino de varias guarniciones de la Confederación de los Triarios: Turín – Novara – Riviera di Ponente – Brescia – Vicenza y Padua – Emilia Oriental y Romana – Arezzo – Siena – Roma – Apulia/Bari – Apulia/Salento – Regio de Calabria – Agrigento.

Además, se han celebrado santas Misas o rezos del Rosario en Irlanda (rezo del Santo Rosario por parte de la FSSP, Iglesia de San Juan, ciudad de Waterford), en Malta (La Valeta, Iglesia Jesuita de Merchant Street), en Burundi y en Australia.

Finalmente, gracias a todos los sacerdotes que aceptaron, en privado, nuestra invitación a celebrar la Santa Misa en el Rito romano antiguo.

Está claro que quien lo desee puede celebrar o hacer celebrar una Santa Misa según las intenciones de la Jornada contra el Aborto.

Fue, en consecuencia, un acontecimiento importante con resonancia intercontinental. Sólo nos queda esperar y desear que esta forma de reacción contra el totalitarismo abortista sea cada vez más sentida, participativa y fuerte, en todas partes, y sobre todo en Italia y, obviamente, en la Iglesia.

La Jornada Mundial contra el Aborto tiene como objetivo salvar la vida de un número incalculable de niños, detener el totalitarismo antihumano de la política de la muerte y, sobre todo, restaurar en el corazón de las madres -y también de los padres, de los médicos, del personal sanitario y de todos los que tienen responsabilidad directa o indirecta- el amor al orden natural y a los demás, especialmente a los más débiles de todos.

Esta es una lucha por la civilización y la salvación de la humanidad.

Massimo Viglione

(Presidente de la Confederación de los Triarios)

Publicado originalmente en italiano por Marco Tosatti el 11 de setiembre de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/09/11/iii-giornata- mondiale-contro-laborto-e-la- sua-risonanza-in-italia-e- allestero-massimo-viglione/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

