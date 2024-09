La Bellezza della Fede Che Salva. Festival di Fede & Cultura, Verona, 19 Ottobre 2024.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto questo messaggio dall’amico Giovanni Zenone, e ben volentieri lo portiamo alla vostra attenzione. Buona lettura e condivisione.

, con la sua enciclica profetica, aveva già intuito il pericolo di questa deriva. Egli affermava che “la principale causa di questa defezione dai dogmi e dai princìpi della fede cattolica è l’ignoranza religiosa”. Oggi più che mai, le sue parole risuonano come un monito urgente. L’unica via per una autentica riforma della Chiesa deve partire da una sana e solida catechesi, che riporti al centro la bellezza della fede autentica, insegnata da sempre dalla Chiesa e confermata dai santi e dai martiri.

È proprio questo il tema del nostro 11° Festival di Fede & Cultura (), intitolato, che si terrà il prossimo 19 ottobre a Verona, presso l’Istituto Salesiano “San Zeno”, in via Don Minzoni 50. Un evento straordinario, ricco di ospiti di eccezione. Avremo tra l’altro il grande onore di accogliere come relatore anche monsignor Athanasius Schneider, che celebrerà la Messa in forma straordinaria in apertura del Festival. Tra gli illustri relatori ci saranno anche don Charles T. Murr, già segretario personale del cardinale Gagnon e autore del best-seller; il professor Stefano Fontana, massimo esperto di dottrina sociale della Chiesa; don Ernesto Zucchini, grande studioso dell’opera di Maria Valtorta e delle religioni alternative; e il professor Giuseppe Spimpolo, docente ed educatore dell’Istituto per l’Educazione alla sessualità e alla fertilità.

Insieme a loro, ci saranno Paolo Nardi, massimo esperto di Tolkien in Italia; Cristina Fiorini, redattrice di; insieme a tanti altri ospiti che arricchiranno questo evento con la loro testimonianza e la loro sapienza. Saranno presenti anche illustri partecipanti nel pubblico, come Corrado Ruini, Davide Lovat, Daniele Logoluso, Luigi Casalini, e tanti altri: segno che il desiderio di rinnovamento e di ritorno alla fede autentica è vivo e vibrante, direi trasversale tra i vari movimenti cattolici. Sarà un’occasione unica per riflettere sulla necessità di ritornare alla bellezza della fede, una fede che non teme il confronto con il mondo, ma che anzi, nel suo splendore, salva le anime e rinnova la società.

Anche quest’anno, pur affrontando una grave malattia, vissuta come dono di Dio e non come un ostacolo, sono determinato a partecipare e a offrire il mio contributo. Il Festival sarà per me la grande occasione per testimoniare come, malgrado le difficoltà personali, il cuore resta saldo nel servizio alla Chiesa e alla sua missione.