L’UE Finanzia Corsi Drag e Trans per Adolescenti. Con i Nostri Soldi. Fermiamola. Pro Vita & Famiglia.

Ciao Marco,

a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico l’Unione Europea ha messo in campo un progetto “educativo” scioccante per manipolare le menti dei nostri figli e dei nostri nipoti. La gravità di quanto sta accadendo merita la tua urgente mobilitazione! L’Unione Europea sta finanziando scuole di formazione Drag queen e LGBTQ per minori tra i 14 e 17 anni. Nell’ambito del programma Erasmus Plus, l’UE ha speso 2,5 milioni di € (!) per 21 progetti LGBTQ rivolti a minori, tra cui il progetto “DragTivism jr”(giovani attivisti Drag), la scuola estiva per insegnare agli adolescenti a truccarsi, travestirsi e a esibirsi in spettacoli drag sessualmente espliciti e provocanti. Oltre all’insegnamento delle “abilità” drag, i giovani partecipanti saranno coinvolti in attività che li vedranno impegnati a: esplorare i loro possibili alter ego;

indagare il concetto di genere in diverse prospettive;

celebrare la cultura LGBTQ. Ma soprattutto, il progetto ha lo scopo di formare giovani e radicali trans-attivisti LGBTQ. Un vero e proprio laboratorio di indottrinamento queer e genderfluid per il lavaggio del cervello di minorenni, il tutto finanziato con fondi dell’UE, quindi anche con le tue tasse! AIUTAMI A FERMARE QUESTA FOLLIA! Firma ora la petizione rivolta alla Commissione europea affinché blocchi immediatamente i finanziamenti a questo assurdo progetto e a tutti i progetti LGBTQ dell’Erasmus Plus!

Come si può leggere sul programma online, gli ideatori del progetto sostengono che, sviluppando una personalità drag e imparando le abilità drag, «i giovani saranno in grado di trasferire le competenze che hanno acquisito nella loro vita quotidiana» e saranno in grado di «trovare un impiego futuro». Ti stai rendendo conto Marco? Propongono a minorenni la prospettiva di una futura carriera come Drag. Ma tu sai cosa significa davvero essere una Drag queen? Si tratta di maschi travestiti in maniera esagerata con abiti femminili, che nelle loro performance utilizzano elementi di “spettacolo” che includono tratti altamente sessualizzati, esagerati e provocatori, che non sono affatto adatti a giovani minorenni! Immagina tuo figlio, tua figlia, trascinati in un contesto dove la sessualizzazione precoce e la fluidità di genere viene presentata come arte e dove non esiste il confine tra divertimento e provocazione. Un vero e proprio abuso a scopo di indottrinamento fatto passare per un innocuo progetto “educativo”, il tutto finanziato con i nostri soldi! Non possiamo rimanere a guardare mentre l’Unione Europea mette a rischio il futuro dei nostri figli. È il momento di agire: firma ora la petizione per pretendere il ritiro immediato dei finanziamenti a questo folle progetto e a tutte le iniziative LGBTQ all’interno del programma Erasmus Plus.

Non possiamo permettere che l’Unione Europea usi i nostri fondi per sostenere iniziative che hanno come unico scopo quello di lavare il cervello ai nostri figli! La tua firma è fondamentale per fermare questa follia e per chiedere alla Commissione Europea di bloccare immediatamente questi finanziamenti. La prossima settimana ti scriverò per condividere con te una grande operazione che stiamo preparando per bloccare le continue minacce dell’Unione Europea contro i nostri figli e i nostri valori: leggi la mail! In alto i cuori!