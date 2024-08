Capolavori di Spiritualità: L’Amore dell’Eterna Sapienza e la Lettera Circolare agli amici della Croce. Radio Spada.

Con piacere annunciamo ai lettori di Radio Spada l’uscita del volume L’Amore dell’Eterna Sapienza e la Lettera Circolare agli amici della Croce, di San L. M. Grignion de Montfort (traduzione di Padre Callisto Bonicelli S.M.M., 1875-1951). Di seguito presentiamo la nota editoriale.

Nota delle Edizioni Radio Spada

«Sapere Gesù Cristo, Sapienza Incarnata, è sapere abbastanza;

sapere tutto e non saper Gesù, è non saper nulla»

San Luigi M. Grignion de Montfort è noto ovunque per il suo celebre Trattato della Vera Devozione a Maria Vergine, quasi inseparabile dal suo nome. Tuttavia non molti sanno che quel capolavoro «nella sua essenza non è altro che il magistrale svolgimento dell’ultimo capitolo de L’Amore dell’Eterna Sapienza»[1], che qui presentiamo insieme ad un’altra opera del medesimo Autore – pregiatissima e spesso dimenticata – ovvero la Lettera circolare agli Amici della Croce. Entrambi, in questa edizione, fanno riferimento alla traduzione del Padre Callisto Bonicelli S.M.M. (1875-1951).

Dunque, sì: si può dire senza timore che per comprendere pienamente il Trattato sia opportuno capire meglio cosa sia, anzi Chi sia, e come operi, quell’Eterna Sapienza a cui si offre la propria consacrazione per mezzo di Maria. Il testo che segue è, tra le altre cose, «il quadro luminoso ed evocatore» che «mette in risalto l’incomparabile valore»[2] del rinomato classico mariano.

In quest’opera il Montfort, con la sua dottrina elevatissima ma accessibile, «non ci propone un arido studio della divina Sapienza, egli ci stimola ad amarla». Ancora: è un libro «fatto per il nostro tempo. Se un ordine nuovo si deve imporre al mondo, quest’ordine, per tutti e per ciascuno, non può essere che in Gesù Cristo»[3]. E se queste parole erano vere nel 1944 quando sono state scritte, immaginiamoci quanto possano valere oggi.

Non meno infuocata è la Lettera circolare agli Amici della Croce, nata dalla trasposizione in forma scritta del discorso che il Santo avrebbe dovuto tenere ai fedeli di Nantes. Essendo «i Giansenisti, suoi irreconciliabili nemici, riusciti ad alienargli l’animo del Vescovo e a fargli togliere ogni facoltà di ministero, credette più opportuno di proseguire per Rennes»[4], ripromettendosi di inviare a Nantes un’ampia missiva per comunicare «ciò che non aveva potuto dir loro a viva voce né in pubblico, né in privato»[5]. Preparò dunque «questa lettera, che si direbbe scritta da un S. Paolo, tanto è l’eco fedele dei sentimenti del grande Apostolo intorno alla divina follia della Croce». Gli insegnamenti «più sublimi vi sono profusi con un accento talmente appassionato, che suscitano insieme ed entusiasmo e terrore»[6].

Senza dubbio è un testo che, per la sua radicalità e per la purezza della perfezione che propone, può lasciare attonito l’uomo moderno, ma allo stesso tempo esprime una chiarezza evangelica esemplare. Si tratta di un volume che non si limita a generici riferimenti spirituali: offre, tra i tanti suggerimenti concreti, un preciso e puntuale piano d’azione articolato in 14 regole per essere veramente «Amici della Croce».

Ricchi di riferimenti alla Bibbia e ai Padri, i due libri vanno letti integralmente e possibilmente insieme: superate le parti iniziali di entrambi – inevitabilmente «introduttive» – si nota rapidamente la loro forza vitale dirompente. Sono pagine eterne, come Eterna è la Sapienza che raccontano e celebrano.

>>> L’Amore dell’Eterna Sapienza e la Lettera Circolare agli amici della Croce <<<

