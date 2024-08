UK, 14.000 Chiedono Risarcimento per Danni Gravi da Siero. La Punta dell’Iceberg. The Exposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

14.000 persone nel Regno Unito hanno chiesto un risarcimento per gravi danni causati dal vaccino anti-Covid; è solo la punta dell’iceberg

Di Rhoda Wilson

Quasi 14.000 persone in Gran Bretagna hanno fatto richiesta di pagamenti al governo per presunti danni causati dai vaccini anti-covid. Questa è solo la punta dell’iceberg, poiché finora sono stati segnalati al programma Yellow Card 365.000 eventi avversi gravi, tra cui il decesso.

Il Vaccine Damage Payment Scheme (“VDPS”) del Regno Unito offre un pagamento una tantum esentasse di £ 120.000 alle persone che sono risultate gravemente disabili a seguito della vaccinazione contro determinate malattie, tra cui il Covid-19. Il programma è amministrato dal Department of Health and Social Care.

È stato fondato nel 1979. Da allora, sono state presentate circa 16.000 domande al programma, ma la stragrande maggioranza, circa 14.000, riguarda le iniezioni di Covid, secondo le nuove cifre ottenute dal Telegraph tramite il Freedom of Information Act.

Il Telegraph riporta che il numero di richieste ha raggiunto livelli tali che il personale amministrativo che elabora le richieste è aumentato da quattro a 80 l’anno scorso. Oltre 700 persone hanno atteso una decisione per oltre un anno. Finora, il governo ha effettuato pagamenti in soli 175 casi, meno del due percento delle persone che hanno presentato domanda.

Sono già stati erogati risarcimenti per patologie quali ictus, infarto, pericolosi coaguli di sangue, infiammazione del midollo spinale, gonfiore eccessivo dell’arto vaccinato e paralisi facciale.

Circa il 97 per cento delle richieste di indennizzo accordate riguarda il vaccino AstraZeneca, mentre sono stati effettuati solo pochi risarcimenti per danni da parte di Pfizer o Moderna.

Il Telegraph ha descritto brevemente il caso di Leona Sanders, moglie del campione britannico di corsa in piano Seb Saunders, che ha sviluppato sintomi dopo la sua seconda iniezione di AstraZeneca e si è rapidamente aggravata dopo la terza. Le è stata diagnosticata una mielite trasversa, un gonfiore del midollo spinale, che è un noto effetto avverso dell’iniezione. La prognosi per la ripresa di Leona è poco positiva.

“Nonostante gli avvertimenti e il crescente numero di casi di coagulazione, il governo del Regno Unito ha continuato a raccomandare il vaccino AstraZeneca, anche se la vaccinazione era già stata sospesa in Germania, Italia, Francia, Spagna, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia e Lettonia a marzo 2021”, ha osservato il Telegraph.

L’anno scorso, AstraZeneca ha ammesso ufficialmente che in alcuni casi il vaccino può causare trombocitopenia e trombosi immunitarie indotte dal vaccino (“VITT”) e a maggio ha iniziato il ritiro mondiale della sua iniezione, sostenendo che non era più il più efficace ora che i vaccini più recenti erano stati adattati per colpire le varianti del covid-19.

Il Telegraph ha riferito che “migliaia di persone sono state respinte dai periti medici che affermano che non ci sono prove concrete che il vaccino abbia causato danni, mentre a centinaia di altre è stato negato il pagamento perché ‘non sono abbastanza disabili'”.

Sono state respinte più di 5.500 richieste, mentre altre 519 sono state respinte prima di una valutazione medica.

Quasi 350 richieste sono state respinte perché, sebbene i valutatori abbiano accettato che il vaccino avesse causato danni, hanno stabilito che non aveva “causato grave disabilità”. Secondo le norme, i richiedenti devono essere disabili al 60% per qualificarsi.

Un portavoce del governo ha dichiarato al The Telegraph: “La soglia di invalidità del 60 percento è allineata alla definizione di ‘grave invalidità’ coerente con il Department for Work and Pensions Industrial Injuries Disability Benefit. Nel caso in cui la domanda di un individuo venga respinta sulla base della soglia di invalidità, i richiedenti hanno la possibilità di presentare ricorso contro la decisione”.

Tuttavia, nonostante circa 1.000 persone abbiano chiesto che il loro caso venisse riconsiderato, solo a 12 è stato comunicato che la prima decisione è stata annullata e che riceveranno un pagamento.

Il governo insiste sul fatto che il pagamento VDPS non è un regime di risarcimento e che il denaro può essere utilizzato per aiutare i richiedenti a ottenere un risarcimento danni in tribunale.

Molti sostengono però che il pagamento VDPS non sia sufficiente per competere con le grandi aziende farmaceutiche o per compensare la perdita di persone care.

Quanto sopra è tratto dall’articolo intitolato “Migliaia di persone chiedono un risarcimento dopo che i vaccini anti-Covid le hanno lasciate disabili”, pubblicato dal Telegraph il 17 agosto 2024.

Decessi per Covid rispetto a gravi lesioni e decessi dovuti a vaccini

Il 12 agosto 2020, i quattro Chief Medical Officer del Regno Unito hanno raccomandato l’adozione di una misura unica e coerente per la segnalazione giornaliera dei decessi in tutto il Regno Unito. Il governo del Regno Unito e le amministrazioni collegate hanno concordato di pubblicare quotidianamente il numero di decessi verificatisi entro 28 giorni da un risultato positivo del test Covid confermato in laboratorio.

Al 12 agosto 2020, il numero totale di decessi di pazienti risultati positivi al Covid nel Regno Unito entro 28 giorni era pari a 41.329.

Nel marzo 2023, la Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (“MHRA”) del Regno Unito ha dichiarato che nel corso della pandemia oltre 178.407 persone in tutto il Regno Unito erano morte entro 28 giorni da un test positivo al Covid.

A luglio 2023, la BBC ha riferito che poco meno di 227.000 persone erano morte nel Regno Unito con il covid elencato come una delle cause sul certificato di morte. Ciò include coloro che non erano stati sottoposti al test per il virus prima della loro morte.

Al momento in cui scrivo, Worldometer afferma che 232.112 persone sono morte di covid. Questa cifra è secondo il quadro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità al 4 agosto 2024.

Sebbene i decessi etichettati come “decessi da covid” includano falsi positivi e persone che avevano il covid elencato come una delle cause, ipotizziamo che il numero massimo di decessi per covid negli ultimi quattro anni e mezzo sia 232.112. Come si confronta questo con i danni da vaccino?

Il sito web MHRA Yellow Card contiene un riepilogo delle segnalazioni di reazioni avverse effettuate per ciascun fornitore di vaccini anti-covid, ma non fornisce un report per tutti i vaccini insieme. Di seguito è riportata una tabella che estrae i totali dalla “Panoramica” per ciascun vaccino, che sono panoramiche delle segnalazioni di sospette reazioni avverse segnalate tramite lo schema Yellow Card.

Mentre osserviamo queste cifre, teniamo presente che la segnalazione di eventi avversi al programma Yellow Card è volontaria. Storicamente, si è stimato che solo il 10% delle reazioni avverse gravi e tra il 2% e il 4% delle reazioni non gravi siano segnalate al programma Yellow Card.

Ulteriori letture:

L’MHRA ammette di aver utilizzato un ragionamento imperfetto nell’affermare che l’enorme numero di lesioni da vaccino anti-covid segnalate è dovuto a “un’elevata consapevolezza pubblica”.

Il 98% degli eventi avversi NON viene segnalato nel Regno Unito, secondo il principale professore di medicina, Vigilant News, 14 settembre 2024

Le segnalazioni al programma sono note come sospette reazioni avverse ai farmaci (“ADR”). Una singola ADR può contenere più di un sintomo o una reazione sospetta. Secondo le definizioni fornite sul sito web Yellow Card, una segnalazione di sospetta ADR è considerata “grave” se rientra in una delle seguenti categorie:

Il paziente è morto a causa della reazione

Pericoloso per la vita

Ha causato il ricovero ospedaliero o il ricovero ospedaliero prolungato

Anomalia congenita

Coinvolto in disabilità o incapacità persistente o significativa

Se la reazione è stata ritenuta clinicamente significativa. Oltre a questo, la gravità dei termini di reazione è stata definita anche dall’MHRA nel suo dizionario medico. Pertanto, una segnalazione di ADR può essere grave perché il segnalatore ritiene che la reazione sia grave o perché il termine di reazione stesso è considerato grave nel dizionario medico dell’MHRA.

Nota: il “Riepilogo delle segnalazioni tramite Yellow Card” dell’MHRA afferma: “Molte sospette reazioni avverse segnalate tramite Yellow Card non hanno alcuna relazione con il vaccino o il medicinale e spesso è una coincidenza che i sintomi si siano manifestati più o meno nello stesso periodo della vaccinazione… È quindi importante che le sospette reazioni avverse descritte in questo rapporto non vengano interpretate come effetti collaterali comprovati dei vaccini anti-covid-19”.

I decessi per Covid sono stati gonfiati stabilendo il criterio di essere un decesso entro 28 giorni da un test positivo, indipendentemente dalla causa del decesso, e il Covid è stato elencato come una delle cause, non LA causa, del decesso su un certificato di morte. I presunti decessi per Covid ammontano a 232.112 in quattro anni e mezzo.

Il numero di persone sospettate di essere state ricoverate in ospedale, di aver manifestato condizioni pericolose per la vita o invalidanti o di essere morte a causa dei “vaccini” anti-Covid è di 365.369 (362.662 reazioni avverse gravi e 2.707 reazioni avverse fatali) in tre anni e otto mesi.

Il numero di persone sospettate di essere morte o di aver avuto un evento avverso grave a causa dei vaccini è superiore del 63% rispetto a quelle sospettate di essere morte per Covid, non per questo. E le 365.369 ADR gravi e fatali rappresentano solo una piccola parte, forse tra il 2% e il 10%, delle persone che hanno avuto tali reazioni nella popolazione.

Le 14.000 persone che finora hanno presentato domanda di pagamento al VDPS sono solo la punta dell’iceberg.

L’MHRA ha molte responsabilità.

