Marian Eleganti, il Sinodo: l’Unità della Chiesa non è un Coacervo di Diverse Denominazioni Cristiane.

Il vescovo ausiliare emerito Marian Eleganti ha una visione critica del Sinodo mondiale – e del ruolo di Papa Francesco. Recentemente ha avuto un diverbio con il cardinale Kurt Koch, che ha reagito “emotivamente”. Commenta anche la Messa tridentina e la Fraternità di San Pietro.

Jacqueline Straub

Un mese fa, il Vaticano ha pubblicato una proposta per rendere il papato accettabile a tutte le Chiese. Lei ha scritto un articolo al riguardo sul suo blog – il cardinale Kurt Koch ha risposto con una lettera aperta. Se lo aspettava?

Il vescovo ausiliare Marian Eleganti*: Non mi aspettavo una tale eco. Il cardinale Kurt Koch ha preso troppo sul personale i miei commenti sul documento.

“Non vedo l’unità della Chiesa come un mosaico di diverse confessioni cristiane”.

Contro cosa si è espresso?

Eleganti: Contro una doppia verità. Una che vale solo per la Chiesa occidentale e una per il resto della cristianità. In quanto “Patriarca d’Occidente”, per così dire, il Papa avrebbe quindi piena giurisdizione solo sulla Chiesa latina, come definita nel Concilio Vaticano I, ma non sulla Chiesa universale.

A cosa pensa porterà il nuovo documento del Vaticano?

Eleganti: Non vedo l’unità della Chiesa come un coacervo di diverse “denominazioni cristiane” che praticano una coerenza lasca tra di loro, ma senza una vera unità nelle questioni essenziali della fede e delle pratiche sacramentali o ecclesiali. Ciò che sarebbe ancora accettabile per i cristiani separati riguardo al ministero petrino non può fornire un criterio di verità per ciò che Cristo intendeva e voleva con questo ministero. Poiché si tratta di una verità definita infallibilmente, credo che si applichi ecclesiologicamente a tutti i cristiani battezzati. La Chiesa cattolica romana non può abbandonare se stessa, mettendo in discussione questa verità per amore dei cristiani separati da essa.

“Non abbiamo più bisogno di discutere su questo”.

Cosa teme?

Eleganti: Come ho detto, la Chiesa cattolica non può essa stessa relativizzare una verità infallibilmente definita, rovesciando questo dogma, che è stato formulato con l’aiuto dello Spirito Santo, al fine di produrre una forma di ministero petrino accettabile per i cristiani separati da essa. A parte questo, il Papa cattolico romano detiene già il primato d’onore tra i cristiani grazie alla sua autorità e posizione d’onore storicamente cresciuta, ampia e rispettata a livello globale. Questo è semplicemente un fatto osservabile e vale anche per il mondo secolare. Non c’è più bisogno di discuterne. Le cose stanno così, che vi piaccia o no.

“Probabilmente è stato sorpreso dal mio voto critico”.

Il cardinale Kurt Koch ha scritto nella sua lettera aperta che lei lo ha accusato di “terribile eresia”. E che era contento che lei avesse descritto la sua lettera come una “prima reazione spontanea”, perché: “È proprio così. E lei avrebbe senza dubbio fatto bene a studiare la questione in dettaglio prima di pubblicare la sua dichiarazione”. Secondo il cardinale, lei non ha creato “chiarezza, ma confusione” con le sue dichiarazioni. Che impressione le ha fatto?

Eleganti: Capisco le sue battute più per una reazione emotiva. Probabilmente è rimasto sorpreso dal mio voto critico. Ma non è oggettivo. Non considero il mio contributo polemico, ma piuttosto fattuale e fondato. Nel mio commento non ho citato il cardinale per nome né l’ho attaccato personalmente. Non ho pensato a lui nemmeno una volta quando ho scritto il testo.

Ci sono stati scambi tra voi due da allora?

Eleganti: Ci siamo scritti alcune e-mail. In queste e-mail ha adottato un tono un po’ più conciliante. Nella sua lettera aperta, mi accusava di non aver studiato abbastanza i documenti e di aver confuso un documento di studio con un documento di insegnamento. In risposta, ho citato nuovamente sul mio blog il documento in questione, “Ut unum sint”, dove Papa Giovanni II afferma chiaramente al numero 94: “Senza la plenaria potestà e autorità, il ministero petrino è un’illusione”.

C’è stata una riconciliazione tra lei e il cardinale Kurt Koch?

Eleganti: C’è stata solo una divergenza di opinioni e, tra l’altro, non un cattivo rapporto. Spero che sia rimasto tale. Lui disse che alla fine era una questione di interpretazione su cosa avesse in mente esattamente Giovanni Paolo II e che avremmo potuto discuterne a lungo. Poi ha chiuso lo scambio.

Come vede il processo sinodale della Chiesa universale?

Eleganti: Ho una visione molto critica del processo sinodale.

Perché?

Eleganti: Vedo il pericolo che alcune agende già stabilite determinino il processo sinodale e lo controllino fin dall’inizio. Non si tratta quindi di una vera e propria udienza. Credo che in questi processi siano i redattori che formulano i documenti finali a decidere, non necessariamente lo Spirito Santo. Non si possono coinvolgere 1,2 miliardi di cattolici in un processo del genere. Inoltre, viene immediatamente strumentalizzato per la politica della Chiesa. Oggi la cosiddetta “realtà della vita” viene usata sommariamente come un’altra “fonte di rivelazione”.

“Papa Francesco ha uno stile di leadership molto autoritario”.

Come lo riconosce?

Eleganti: La mia citazione preferita è di Nicolás Gómez Dávila: “Non essendo riuscita a far praticare ciò che insegna, la Chiesa attuale ha deciso di insegnare ciò che pratica”. Questo vale per tutte le ben note patate bollenti.

Pensa che il processo sinodale possa portare a uno scisma nella Chiesa?

Eleganti: Sì, quando la frustrazione di aver fallito ancora una volta con il proprio programma diventa abbastanza grande. Anche se Papa Francesco ha scritto sinodalità sul suo stendardo, ha uno stile di leadership molto autoritario. Interviene nel processo sinodale e lo indirizza, ad esempio ritirando questioni importanti dall’assemblea plenaria e delegandole a commissioni che lavorano autonomamente. Ha anche rimesso nel programma del secondo Sinodo sulla famiglia un voto che era stato respinto dalla maggioranza dell’Assemblea plenaria. Il documento finale del Sinodo amazzonico ha deluso il vescovo Kräutler per motivi analoghi.

Qui esercita il suo ufficio papale.

Eleganti: Non nego a Papa Francesco l’autorità e l’autorizzazione a farlo. È il Papa e deve agire secondo la sua coscienza davanti a Dio. Qualcuno si chiederà cosa significhi esattamente sinodalità per lui. La sinodalità ha ovviamente dei limiti. Molti vedono un’autocontraddizione nelle azioni del Papa.

Eleganti: Come chierichetto, sono stato introdotto alla Messa tridentina e riqualificato nel Novus Ordo dopo il Concilio. In questo senso, il vecchio rito non mi è estraneo. Da ragazzo ho imparato tutte le preghiere in latino ed ero sempre nervoso per non sbagliare. Celebro la Santa Messa nel Novus Ordo.

E come mai la si trova spesso alla Petrusbruderschaft?

Eleganti: La Confraternita di San Pietro mi ha contattato. Padre Martin Ramm di Thalwil, che stimo molto, cercava un vescovo per le cresime nel rito tradizionale antico. Ho reimparato questo metodo di celebrazione per il servizio della cresima. Ecco perché ora arrivano altre richieste. Perché dovrei rifiutarle?

“Non capisco perché sia stato abbandonato durante la riforma liturgica”.

Cosa ti dà la Messa tridentina?

Eleganti: Che non è un laboratorio ed esprime molto di più la centralità di Dio o di Gesù Cristo. La liturgia tridentina ha preghiere molto profonde, che mi piace molto pregare in termini di contenuto. Mi piacciono le preghiere di accompagnamento che il sacerdote recita. Non capisco perché siano state abbandonate nella riforma liturgica, perché lo aiutano a sintonizzarsi con questo mistero, a entrare in esso e a realizzarlo.

*Marian Eleganti è vescovo ausiliare emerito della diocesi di Coira.

