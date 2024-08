Nuovo Libro di Aurelio Porfiri: Una storia del tradizionalismo cattolico dal Vaticano II a Traditionis Custodes”

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ecco un nuovo libro del maestro Aurelio Porfiri. Buona lettura e diffusione.

§§§

Nuovo Libro di Aurelio Porfiri: “La destra del Signore si è alzata: Una storia del tradizionalismo cattolico dal Vaticano II a Traditionis Custodes” (Solfanelli)

Una Profonda Esplorazione del Tradizionalismo Cattolico e delle sue Radici

Siamo entusiasti di annunciare la pubblicazione del nuovo libro di Aurelio Porfiri, intitolato “La destra del Signore si è alzata: Una storia del tradizionalismo cattolico dal Vaticano II a Traditionis Custodes“. In questa opera coinvolgente e ricca di riflessioni, Porfiri si propone di offrire una visione dettagliata e articolata di un movimento che ha segnato profondamente la Chiesa cattolica degli ultimi decenni.

Un’Analisi Profonda e Plurale

Porfiri ci invita a guardare oltre le apparenze e ad esplorare le sfumature del tradizionalismo cattolico. Come suggerisce il sottotitolo, “una storia” piuttosto che “la storia”, il libro non pretende di essere esaustivo, ma offre una ricostruzione plausibile e rispettosa di decenni di lotte, battaglie e sconfitte in difesa della tradizione. L’autore sottolinea come il tradizionalismo cattolico sia, in realtà, una reazione a una crisi percepita all’interno della Chiesa, una crisi che ha sconvolto molti fedeli sin dal Concilio Vaticano II.

Un Approccio Inclusivo e Rispettoso

Uno degli aspetti distintivi del libro è la volontà di Porfiri di non etichettare il tradizionalismo cattolico come un blocco monolitico. Egli riconosce la pluralità di versioni e interpretazioni all’interno del movimento, e cerca di rispettare ciascuna di esse. Nonostante le sue personali riserve verso i “tradizionalisti di professione”, Porfiri mantiene un approccio aperto e comprensivo, evidenziando come ogni individuo cerchi di trovare un senso in una situazione di crisi profonda per la Chiesa.

Un Amore per la Tradizione, Non per il Tradizionalismo

Porfiri esplicita chiaramente la sua posizione: ama la tradizione con grande passione, ma ha delle riserve verso l'”-ismo”. Per lui, il tradizionalismo non dovrebbe essere una nuova casa, ma piuttosto un rifugio temporaneo. Questa distinzione è cruciale e si riflette nelle sue osservazioni personali e nelle citazioni di figure influenti come il Cardinale Robert Sarah, che invita a superare le etichette divisive all’interno della Chiesa.

Storie e Protagonisti del Tradizionalismo

Nel libro, i lettori troveranno numerose storie che delineano il panorama del tradizionalismo cattolico. Una delle figure centrali è Mons. Marcel Lefebvre, ma Porfiri non si limita a un solo protagonista. Il libro offre un quadro ricco e variegato di nomi e vicende, presentati con onestà e rispetto, con l’obiettivo di ridurre la faziosità e rendere il testo accessibile e coinvolgente per tutti i lettori.

Un Libro per Tutti

Porfiri crede che il suo libro sia essenziale non solo per coloro che amano la tradizione, ma anche per coloro che si sentono a proprio agio nel campo del progressismo cattolico. Per questi ultimi, il libro rappresenta un’opportunità di studio e riflessione, con la speranza che possano cambiare il loro atteggiamento verso quei fedeli che cercano di vivere integralmente la propria fede in tempi di crisi.

Conclusioni

“La destra del Signore si è alzata: Una storia del tradizionalismo cattolico dal Vaticano II a Traditionis Custodes” di Aurelio Porfiri è un’opera che promette di suscitare dibattito e riflessione. Con il suo approccio equilibrato e rispettoso, Porfiri offre una risorsa preziosa per chiunque desideri comprendere meglio le dinamiche interne alla Chiesa cattolica contemporanea. Non perdete l’opportunità di leggere questo libro avvincente e illuminante.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: porfiri, tradizione



Categoria: Generale