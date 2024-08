¡No pueden vendernos aceite de serpiente! Marian Eleganti y los Juegos Olímpicos de París

¡No pueden vendernos aceite de serpiente!

Un comentario del Obispo auxiliar emérito Dr. Marian Eleganti osb

Me he resistido mucho a comentar la representación blasfema de la Última Cena en la desgraciadamente ya conocida autopresentación LGBTQ, que también perjudica a estas mismas personas. En primer lugar, personas e instituciones muy destacadas y conocidas, a las que también hay que tener muy en cuenta, han condenado enérgicamente esta provocación e insulto al cristianismo, en particular a la persona absolutamente singular e incomparable de Jesucristo, y este mal uso de los Juegos Olímpicos y de su idea. Y tienen razón, libertad artística o no. Invocarla forma parte del ritual de defensa poco convincente que sigue a todo escándalo intencionado. Y los que entienden de arte, los ilustrados y liberales, los tolerantes, no pueden comprender que alguien se sienta provocado o confunda una comida de dioses con la mortalmente seria Última Cena: debe haber algo mal en su percepción debido a su mentalidad fundamentalista. Quizá encuentre el psicólogo adecuado. Pero no somos tan estúpidos ni estamos tan enfermos como ustedes creen.

Siempre me alegro cuando se dice la verdad, independientemente de quién la diga. Para mí es suficiente cuando las personas entienden el mensaje. No hablo sólo para hacerme un nombre. Eso también se aplica a esta declaración. Pero con el tiempo tuve la impresión de que las personas podrían acusarme de guardar silencio como obispo. Así que aquí está mi Declaración:

Las críticas a la ceremonia de apertura siguen siendo justificadas. Todos estamos a favor de la libertad de expresión, y no queremos que la política hable en nombre de Dios ni que se castiguen las manifestaciones artísticas y culturales. Esto no significa que la libertad concedida justifique toda inmoralidad y ofensa. Habría que recordar a estas personas que un día morirán bajo la alargada sombra de sus fechorías y no podrán pasar por encima de Dios. Naturalmente, esperan que Él no exista. Pero quién sabe. Por eso debemos rezar por ellos y por nosotros, que no somos mejores. Nuestro sí a la igualdad de trato laico para todas las personas religiosas y no religiosas tampoco significa que Macron y otras autoridades no sean en parte responsables de este escándalo, porque sabían exactamente a quién habían elegido con el homosexual Thomas Jolly. No estoy aquí para honrar su logro artístico. Los responsables fueron informados regularmente de cómo sería este espectáculo. Sucedió lo que era de esperar. También me pregunté consternado: ¿qué hacía en la escena un niño bailando con un hombre? Todos conocemos los embrollos pedófilos de la élite. Recuerdo el escándalo sin resolver de Epstein, etc. Los insiders y disidentes de la industria cinematográfica y cultural y de los círculos políticos y elitistas hablan sin duda de ello. No estamos discutiendo aquí los pecados en la iglesia, que también existen. Pero ese no es el tema aquí.

Qué hipocresía la de Macron cuando se unió al horror en el incendio de Notre Dame y prometió reconstruir lo antes posible este monumental santuario cristiano, cuya destrucción fue capaz de conmover al mundo entero, pero ahora ha tolerado -y aprobado- la enajenación de la Última Cena: “¡C’est la France!” fueron sus palabras. ¿De verdad?

Sí, está claro que fue la Última Cena de Leonardo la que sirvió principalmente de modelo a los hipócritas y mentirosos, no el banquete dionisíaco de los dioses del pintor holandés Jan van Bijlert, cuyo cuadro (1635-1640; Museo Magnin en Dijon) ya se había inspirado en Da Vinci (en forma igualmente provocativa), incluso para los profanos. Además, los propios intérpretes declararon que se trataba de la Última Cena.

No me callaré ante la cínica representación de María Antonieta decapitada cantando la canción revolucionaria “ça ira”, otra incomprensión de este laicismo republicano, que sigue celebrando la matanza criminal, sin escrúpulos y horrorosa de miles y miles de personas, entre ellas innumerables sacerdotes inquebrantables, incluyendo la mutilación y la burla de sus cadáveres (partes), como un acontecimiento cultural intemporal de la Ilustración y como una manifestación de libertad, igualdad y fraternidad. La ceremonia de inauguración añadió la “diversidad” a la tríada. Al mismo tiempo, uno se horroriza ante los actuales teatros de guerra donde ocurren las mismas cosas y olvida su propia historia.

Pregunta: ¿Cómo puede conciliarse el reconocimiento de Notre-Dame como monumento a la alta cultura francesa del arte y el pasado cristianos con esta degradación de la Última Cena mediante la ostentación de la homosexualidad en la misma ciudad y al mismo tiempo?

¿Hasta cuándo tendremos que soportar este activismo obsesivo homo-, trans- y queer que, por muy tolerantes que seamos, se nos impone constante y despiadadamente en todas partes y en cada oportunidad que se presenta? ¿Tenemos que aprobarlo? No, no tenemos por qué.

Hemos llegado a un punto en el que nos vemos obligados a negar nuestro sentido común y comprensión cotidiana, incluso la evidencia irrefutable de las cosas, para aceptar a una persona con genitales y físico masculinos como “mujer” (trans) y ver derrotada en el ring a una mujer de verdad que no puede comprenderlo. Dos veces se le salió la protección de la cabeza debido a los duros golpes de su oponente. ¿A quién le sorprende su victoria? ¡Bienvenidos a los Juegos Olímpicos de 2024 en París! Los destacados atletas en todas las disciplinas merecerían algo mejor. Merecerían que se hable de ellos por sus logros y no por escandalosos espectáculos secundarios. Desgraciadamente, las cosas no fueron así. Horas antes o después de la ceremonia (no pude averiguarlo) se produjo un corte de electricidad en todo París. La ciudad quedó a oscuras. Sólo el otro monumento de París, la basílica del Sagrado Corazón, permaneció iluminada, solitaria sobre la colina. Esto no estaba previsto.

