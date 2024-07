7 Ottobre. The Grayzone, L’Antidiplomatico. Forze Israeliane Hanno Sparato sui Propri Soldati e sui Civili.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da L’Antidiplomatico, che ringraziamo per la cortesia, e che grazie ai giornalisti veri professionisti del quotidiano israeliano Haaretz contribuisce a gettare più luce, e una luce diversa dalla narrativa propagandata, su quello che è accaduto il 7 ottobre al confine con la Striscia di Gaza. E inoltre, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Grayzone, del giornalista di inchiesta Max Blumenthal. Buona lettura e diffusione.

§§§

L’indagine dell’esercito ha identificato numerosi esempi di forze israeliane che hanno preso di mira civili israeliani, nonché di reazioni eccessive o di mancata azione il 7 ottobre. I media mainstream hanno diffamato The Grayzone per aver denunciato lo scandalo israeliano della “Direttiva Hannibal” mesi fa.

Nota dell’editore: il Washington Post e l’israeliano Haaretz hanno pubblicato numerosi attacchi scurrili e pieni di errori contro Max Blumenthal di The Grayzone e altri colleghi per aver contribuito a denunciare l’uccisione deliberata di civili israeliani da parte dell’esercito israeliano mentre erano tenuti prigionieri da militanti palestinesi il 7 ottobre. un’indagine e un rapporto delle Nazioni Unite del 12 giugno 2024 sono le ultime indagini ufficiali che corroborano i nostri rapporti fattuali .

Il seguente articolo è stato originariamente pubblicato da Antiwar.com .

Un rapporto delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), che sarà pubblicato quest’estate, concluderà che i soldati israeliani hanno ucciso molti dei loro connazionali il 7 ottobre, hanno riferito i media israeliani. Si prevede che l’inchiesta identificherà i molteplici fallimenti dell’IDF durante la furia di Hamas nel sud di Israele.

Secondo Channel 12 News israeliano, il rapporto dell’IDF che sarà pubblicato a metà luglio ha rilevato “molte vittime a causa del fuoco delle nostre forze contro le nostre forze”. Tel Aviv è stata accusata di aver ordinato ai suoi soldati di uccidere degli ostaggi piuttosto che permettere ad Hamas di usarli nei negoziati, una politica nota da tempo come la “Direttiva Annibale”.

La revisione dell’IDF del 7 ottobre sembra evidenziare l’incompetenza piuttosto che l’uccisione intenzionale dei suoi stessi civili. Tuttavia, l’indagine del quotidiano israeliano Ynet sulla condotta dell’IDF ha scoperto che Tel Aviv aveva ordinato alle truppe di seguire la politica di Annibale.

Tuttavia, le conclusioni del prossimo rapporto equivarranno ad un’ammissione ufficiale che decine, se non di più, di israeliani sono stati uccisi dai soldati dell’IDF, non da Hamas.

Il 7 ottobre, Hamas ha lanciato un attacco su larga scala nel sud di Israele che ha provocato la morte di centinaia di aggressori, 767 civili israeliani e 376 membri delle forze di sicurezza israeliane. Il Jerusalem Post ha recentemente riferito che molte delle morti israeliane sono state causate dalla reazione eccessiva o dall’inazione dell’IDF.

“Secondo il rapporto, l’indagine rileverà numerosi casi di errori di fuoco amico che hanno portato a morti tragiche, gruppi di soldati dell’IDF che erano troppo riluttanti ad affrontare gli invasori di Hamas (mentre altri ancora si sono precipitati a combattere senza essere formalmente convocati)”, ha osservato il quotidiano. , aggiungendo che “comandanti di alto livello ordinano ad alcuni gruppi di soldati di rimanere in seconda linea di riserva – quando avrebbero dovuto dirigersi al fronte, e non sapendo come gestire complesse questioni sul campo di battaglia che coinvolgono un ostaggio”.

Mentre Tel Aviv ha negato che la Direttiva Annibale sia stata messa in atto e insiste che non venga più utilizzata, sono emerse prove di forze israeliane che hanno sparato sulle case sapendo che all’interno c’erano dei civili. Un incidente nel Kibbutz Be’eri ha causato la morte di 12 civili israeliani.

Ci sono molteplici indagini che indagano sulle azioni dell’IDF il 7 ottobre, anche se un’indagine condotta dal governo israeliano è stata chiusa questa settimana dalla massima corte del paese tra le obiezioni dell’IDF e di un certo numero di alti funzionari.

§§§

Una notizia pubblicata dal quotidiano israeliano Haaretz costituisce la prova più significativa che Israele ha ucciso i propri cittadini nel tentativo di impedire ai combattenti di Hamas di tornare a Gaza dopo l’operazione armata del gruppo palestinese.

La “direttiva Hannibal” è stata emanata già alle 7:18 del mattino del 7 ottobre, e ordinava alle forze israeliane di uccidere i propri soldati e civili, se necessario, trasformando il proprio territorio in una “zona di sterminio”. Lo ha riferito, ieri, il quotidiano israeliano Haaretz.

“I documenti ottenuti da Haaretz, insieme alle testimonianze di soldati e ufficiali di alto e medio grado dell’esercito [israeliano], rivelano una serie di ordini e procedure ricevute dalla Divisione Gaza, dal Comando Sud e dallo Stato Maggiore fino al pomeriggio del 7 ottobre – dettagli che rivelano quanto sia stato esteso l’uso della procedura Hannibal durante le prime ore dell’attacco di Hamas, e in vari punti dell’area circostante”, ha spiegato il media ebraico.

Nel reportage di Haaretz si precisa che “non si sa se e quanti soldati e civili siano stati colpiti a seguito di queste istruzioni, ma dalle informazioni accumulate, sembra che parecchi di loro siano stati a rischio, esposti al fuoco israeliano – anche se non erano il bersaglio”.

La Procedura Hannibal è una controversa politica militare israeliana che prevede che sia lecito uccidere soldati e civili israeliani per evitare che vengano fatti prigionieri da un nemico.

Il 7 ottobre, le forze israeliane aprirono il fuoco contro le proprie basi militari, gli insediamenti e la zona di confine con Gaza, utilizzando armi pesanti da elicotteri d’attacco, droni e carri armati. Volevano eliminare i combattenti di Hamas che attaccavano Israele da Gaza, anche se ciò significava uccidere gli israeliani che Hamas era riuscito a catturare durante l’operazione. Di conseguenza, molti dei 1.200 israeliani morti quel giorno sono stati uccisi dalle forze israeliane.

Haaretz spiega che la direttiva Hannibal è stata emessa per la prima volta alle 7:18 del mattino in risposta ai combattenti del braccio armato di Hamas, le Brigate Qassam, che avevano rapito dei soldati dal valico di Erez, adiacente al quartier generale di coordinamento e collegamento dell’esercito al confine con Gaza.

L’ordine è stato emesso di nuovo alle 7:41 per garantire che “nessun soldato venisse portato via” quando i combattenti di Qassam hanno attaccato il quartier generale stesso.

Precedenti resoconti dei media israeliani suggerivano che la direttiva Hannibal non fosse stata emessa prima di mezzogiorno circa.

Haaretz sostiene che la direttiva Hannibal è stata emanata nuovamente alle 10:19 nella base militare di Re’im, sede della Divisione Gaza dell’esercito israeliano. Il generale di brigata Avi Rosenfeld ha dato l’ordine agli elicotteri israeliani di aprire il fuoco sulla base mentre era barricato nel centro di comando sotterraneo.

In quel momento, le forze speciali israeliane dell’unità Shaldag stavano combattendo contro i combattenti Qassam sia all’interno che all’esterno della base.

Secondo quanto riportato in precedenza da Yedioth Ahronoth, gli elicotteri d’attacco Apache israeliani hanno aperto il fuoco sulla base e sui campi e le foreste che la circondano.

È stato anche dato l’ordine agli elicotteri di attaccare l’avamposto di Nahal Oz, dove i combattenti di “Qassam” hanno fatto prigionieri sette soldati.

Una fonte importante della sicurezza afferma che la decisione di attaccare all’interno di Rei’m e di altre basi “accompagnerà questi alti comandanti per il resto della loro vita”. La fonte ha aggiunto: “Chiunque abbia preso queste decisioni sapeva che i membri delle forze armate sul campo rischiavano di essere colpiti”.

Alle 10:32 è stato emesso un nuovo ordine, attribuito al generale di brigata Rosenfeld, che ordinava a “tutti i battaglioni del settore” di “sparare con i mortai verso la striscia”.

Haaretz riferisce che questa decisione è stata aspramente criticata perché “l’IDF non aveva un quadro completo di tutte le forze in campo, dove c’erano ancora combattenti e molti civili; alcuni di loro sono rimasti in aree aperte e nei boschi vicino al confine, dove hanno cercato di nascondersi dai terroristi”.

Molti civili si trovavano nelle aree aperte e nei campi vicino al confine perché migliaia di israeliani avevano partecipato al Nova Music Festival a pochi chilometri dalla base di Re’im. Quando è iniziato l’attacco di Hamas, i partecipanti alla festa si sono riparati nei campi e nelle foreste che circondano il luogo del concerto.

Haaretz rende noto che la direttiva Hannibal è stata emanata nuovamente alle 11:22, quando è stato impartito l’ordine che “nessun veicolo deve rientrare nella Striscia di Gaza”.

Questo implicava l’uccisione degli israeliani fatti prigionieri da Hamas negli insediamenti e nel quartiere Nova, perché “era chiaro a tutti che potevano essere rapiti nei veicoli”, ha dichiarato ad Haaretz una fonte militare del Comando Sud.

“Non c’è stato nessun caso in cui hanno attaccato veicoli in cui hanno identificato i rapiti, ma era anche impossibile sapere se c’erano dei rapiti nei veicoli. Non posso dire che ci sia stata una direttiva chiara, ma tutti avevano chiaro il significato del divieto di ritorno a Gaza per i veicoli”, ha precisato la fonte.

Un altro ordine è stato emesso intorno alle 14:00, in cui si affermava che a tutte le forze combattenti era vietato lasciare gli insediamenti e dirigersi a ovest verso il confine con Gaza per inseguire i combattenti di Hamas. Haaretz sottolinea che “durante quelle ore, l’area della recinzione è diventata un campo di fuoco – sia per i terroristi che per chiunque altro si trovasse lì – un pericolo da cui era impossibile fuggire”.

“L’istruzione”, ha detto la fonte del Comando Sud, “era di trasformare l’area della recinzione in una zona di distruzione, per chiudere la linea di contatto verso ovest”.

“Probabilmente non si saprà mai fino a che punto quest’area fosse un campo di battaglia”, ha scritto Haaretz, ma secondo l’esercito, un civile israeliano è stato ucciso vicino al confine durante questo periodo, Dolev Yehud, medico volontario di 35 anni.

Alle 18:40, le forze israeliane hanno iniziato a sparare con l’artiglieria verso la recinzione di confine con Gaza, molto vicino agli insediamenti di Be’eri, Kfar Azza e Kissufim, dopo aver ottenuto informazioni che suggerivano che i combattenti di Qassam avrebbero cercato di ritirarsi a Gaza in modo organizzato. Eventuali civili israeliani fatti prigionieri da questi combattenti di Hamas sarebbero stati quindi esposti al pericolo dei bombardamenti. Haaretz sostiene che l’esercito non sa se alcuni civili israeliani siano stati uccisi o feriti durante questo bombardamento di artiglieria.

I media israeliani hanno precedentemente riferito che la direttiva Hannibal è stata probabilmente eseguita nella casa di Pasi Cohen, nel Kibbutz Be’eri, quando un carro armato israeliano ha aperto il fuoco sulla casa piena di combattenti di Hamas e dei loro prigionieri israeliani.

Dei 14 prigionieri israeliani, 13 sono stati uccisi, tra cui Liel Hetzroni, 12 anni, e suo fratello gemello Yanai, che sono stati bruciati vivi.

In un’intervista al New York Times, il generale di brigata Barak Hiram, comandante della Divisione 99, ha riconosciuto di aver ordinato al carro armato di attaccare la casa piena di prigionieri, “anche a costo di vittime civili”. Ma il Times ha definito l’ordine di Hiram come un evento eccezionale e isolato.

Tuttavia, il reportage di Haaretz sostiene che “è possibile che le azioni del generale di brigata Hiram fossero semplicemente in linea con la norma della condotta dell’IDF quel giorno”.

Il giornale ebraico aggiunge che la direttiva Hannibal è stata probabilmente emessa in un altro caso il 7 ottobre. Alle 21:33, il Comando meridionale ha emesso l’ordine di “chiudere con i carri armati l’intera linea di contatto di fronte alla Striscia di Gaza”. Tutte le forze israeliane nel settore hanno ricevuto un ordine in cui si affermava che “il fuoco vivo può essere aperto su chiunque si avvicini all’area; non c’è alcuna restrizione alla politica di fuoco”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: 7 ottobre, antidiplomatico, hannibal, the gray zone



Categoria: Generale