Saint Benoît. Prions pour le Pasteur qui Trahit le Christ et le Troupeau.Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, notre Benedetta De Vito vous propose ces réflexions sur Saint Benoît, dont la fête n’est plus célébrée le 21 mars, mais le 11 juillet. Bonne fête, Benedetta ; et bonne lecture.

§§§

Portée par une brise légère, Mimma Toto arriva le 21 mars à la maison de ma mère (qui était alors aussi la mienne) et se tournant vers moi, encore petite fille, née le même jour qu’elle, le 8 décembre de l’Immaculée Conception, elle me dit : “Aaahbbetta, San Benedetto, les hirondelles sous le toit !

Ce qui voulait dire bonne fête. C’était le jour, en effet, du très saint abbé de Norcie, le premier jour du printemps, dans la douce renaissance de la vie dans la gloire divine, et c’était aussi le jour de mon prénom. La commémoration a lieu aujourd’hui. Le saint patron de l’Europe est fêté, hélas, aujourd’hui, 11 juillet, avec l’Italie en bikini cuisant sous le soleil…

Pourquoi ? Je me demande et je dis (comme le disait mon père). Que quelqu’un me réponde, s’il vous plaît ! Et je découvre, et je m’en réjouis, que les communautés bénédictines fêtent encore leur fondateur le 21 mars, jour de sa naissance au ciel. Soupir de soulagement…

Je pense au pape Ratzinger, qui s’appelait Joseph, comme le père putatif de notre Seigneur, et qui avait choisi le nom même de “Benedictus” pour son pontificat. Ainsi, même dans le nom (comme dans l’âme) nous étions proches, et aujourd’hui que c’est à nouveau le jour (bien que faux, pour moi) du Saint des Saints, je pense à lui et je le vois, radieux, au plus haut des cieux, en soutane blanche et proche de mon cœur.

Le Seigneur lui a accordé la grâce de ne pas participer (comme il le demandait) à la désolation de la Sainte Église catholique, transpercée par tant d’iscariotes qui la transpercent par leur trahison.

Lui aussi est devenu moine, se cachant dans son petit sanctuaire, afin de prier pour l’Épouse du Christ, réduite à la mendicité, pieds nus, paria alors qu’une déesse païenne était célébrée à Saint-Pierre… Alors que j’écris ces lignes, un souvenir ressurgit. Saint Benoît, lui aussi, a été haï par ses propres frères qui ont essayé de le tuer avec du poison.

Le Seigneur est intervenu et la coupe est tombée à terre avec fracas. Déjà à l’époque de l’Église naissante, les traîtres étaient nombreux. Et il en a toujours été ainsi s’il est vrai, comme c’est le cas, que la bienheureuse Elisabetta Canori Mora, entre le dix-huitième et le dix-neuvième siècle, a souffert pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles je pleure (ce qui n’est pas grand-chose). Et avant elle, il en a été de même pour sainte Catherine de Sienne.

Le monde chemine à grandes enjambées, les mensonges montent en ascenseurs, tandis que la Vérité prend péniblement d’abrupts escaliers.

Mais tôt ou tard, elle, qui est notre Seigneur, triomphera dans le Cœur Immaculé de la très douce Vierge Marie. Et même sur le pape Ratzinger, le plus doux, une parenthèse rose (son pontificat) dans les ténèbres post-conciliaires, la vérité émergera.

En attendant, prions pour la conversion de ceux qui trahissent leur mandat de pasteur, de ceux qui tournent le dos à la Trinité pour courir après les fables du monde à l’envers. Prions pour tous les prêtres trompés par le diable qui organisent des concerts à Ibiza pour célébrer leurs tristes anniversaires, prions pour ceux qui offrent des spectacles abominables dans les églises, pour ceux qui, trompés, bénissent les couples arc-en-ciel (par Satan). Prions aussi pour les si nombreuses belles filles (j’en ai une en particulier) qui, au nom du carriérisme et du dieu argent, au lieu d’avoir un bébé dans les bras, sont occupées à jouer aux machines à sous à Las Vegas…

Et bonne Saint Benoît avec des hirondelles sous le toit tout de même !

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, de vito, saint benoit



Categoria: Generale