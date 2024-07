Cardinal Bergoglio, vous êtes un usurpateur. Excommuniez-moi aussi ! Andrea Stramezzi.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, nous soumettons à votre attention ces mots du Dr Andrea Stramezzi, que nous remercions pour la courtoisie, publiés sur X (anciennement Twitter). Nous remercions de tout coeur L.L. pour la traduction. Bonne lecture et bonne circulation.

§§§

Cardinal Bergoglio, excommuniez-moi aussi ! Par charité chrétienne, excommuniez-moi aussi !!!

Beaucoup de chrétiens catholiques, comme moi, ne se reconnaissent pas dans Votre Église, qui n’est plus l’Église de Rome mais l’église de Davos.

Depuis 333 avant Jésus-Christ (malgré les guerres, les famines, les tremblements de terre, les inondations, les calamités, les pestes et les pandémies), Vous avez été le premier et le seul à fermer tous les lieux de culte : Églises, Abbayes, Couvents, Monastères, Basiliques, Cathédrales.

Vous êtes le seul, Pontife autoproclamé, à avoir interdit les messes, les baptêmes, enterrements, communions, confirmations, mariages et extrême-onctions.

Mais ensuite, une fois les églises rouvertes, Votre décision, en accord avec le PCdM, de remplacer l’eau bénite des bénitiers par des désinfectants inutiles produits par les multinationales auxquelles vous êtes fidèle, ainsi que (pour toutes les consciences critiques, votre fidélité dévouée à l’Antéchrist Multinational semblait gravée dans le marbre) de déclarer acte d’amour l’inoculation de gènes pro-pharmaceutiques non testés aux enfants, aux personnes âgées, aux “fragiles” (comme vous appelez les malades chroniques) et aux mères enceintes ou allaitantes, alors que Vous ne pouviez ignorer qu’ils étaient nocifs pour tant de personnes, et mortels pour tant d’hommes, de femmes et d’enfants, dénote non seulement un profil criminel, asservi aux Pouvoirs, mais un diable sous l’apparence d’un ange, un loup sous l’apparence d’un agneau (voir le logo de la Fabian Society), un filou sournois, un instrument de Satan.

Selon Nostradamus, le dernier Pape serait un Pape Noir (jésuite comme Vous, ou bien d’origine africaine ?).

Je suis tranquille, Vous n’êtes pas le dernier pape, quoique jésuite noir, car Vous n’êtes pas un Pape, vous ne l’avez jamais été.

Vous n’êtes qu’un usurpateur du Saint Siège.

Le Siège est toujours vacant, depuis que Sa Sainteté le Pape Benoît XVI, au siècle Pape Ratzinger, est décédé.

J’attends avec impatience et vigilance Votre Excommunication bienvenue.

Andrea Stramezzi

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, stramezzi



Categoria: Generale