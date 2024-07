Oltre 10mila Firme in 48 Ore a Sostegno di Carlo Maria V. su Life Site News. Petizione.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Life Site News, che ringraziamo per la cortesia.

§§§

La petizione di LifeSite a sostegno dell’arcivescovo Carlo Maria Viganó ha superato le 10.000 firme.

La petizione, che può essere firmata cliccando qui, è stata lanciata la scorsa settimana, venerdì 5 luglio, dopo l’annuncio del Vaticano secondo cui l’ex nunzio apostolico negli Stati Uniti era incorso nella pena di scomunica per le sue numerose denunce nei confronti non solo di Papa Francesco ma anche del Concilio Vaticano II.

Come riportato da LifeSite, l’arcivescovo Viganò aveva precedentemente affermato che essere “scomunicato” dalla “chiesa conciliare” sarebbe un grande “onore”. Dopo il decreto del Dicastero per la Dottrina della Fede, Viganò ha affermato che la “colpa” di cui è accusato conferma “la fede cattolica che professo integralmente”.

La petizione di LifeSite ringrazia Sua Eccellenza per le sue numerose “dichiarazioni pubbliche coraggiose”, sottolineando che “il doppio standard che il Vaticano applica al clero fedele come lei e al clero e ai laici dissidenti, pro-LGBT, pro-aborto in tutto il mondo è vergognoso”.

“State certi che stiamo pregando per voi e per i leader del Vaticano affinché ritornino alla fede che la Chiesa ha sempre difeso”, si legge.

Puoi aggiungere il tuo nome alla petizione cliccando qui.

Come notato dal co-fondatore di LifeSite John-Henry Westen, il prete sloveno caduto in disgrazia Marko Rupnik continua a rimanere in regola con il Vaticano. Rupnik è stato espulso dai Gesuiti nel 2023 ed è stato ampiamente accusato di aver abusato sessualmente e spiritualmente di numerose persone, tra cui suore e uomini. È stato scomunicato dal Vaticano nel 2020, ma la pena è stata rapidamente revocata, suscitando speculazioni sul fatto che Papa Francesco sia intervenuto personalmente nella questione.

Altri eminenti cattolici che sono anche loro “in buona reputazione” con il Vaticano includono il presidente americano pro-aborto Joe Biden, l’ex presidente della Camera Nancy Pelosi e il gesuita pro-LGBT p. James Martin, SJ. Anche l’ex cardinale statunitense Theodore McCarrick non è stato scomunicato, sebbene sia stato laicizzato nel 2019. Nel 2018, Vigano ha rilasciato una dichiarazione pubblica in cui accusava Francesco di aver consapevolmente nascosto per decenni gli abusi di McCarrick su seminaristi e preti.

Sua Eccellenza Joseph Strickland, ex vescovo di Tyler Texas, ha attirato l’attenzione su McCarrick e sull’arcivescovo Viganó in un post X.

“Ci troviamo in un momento strano nella storia della Chiesa in cui l’arcivescovo Viganò viene scomunicato rapidamente mentre Theodore McCarrick rimane non scomunicato dopo che anni di crimini contro la Chiesa sono venuti alla luce”, ha detto.

“Piuttosto che affrontare le serie domande e accuse sollevate dall’arcivescovo Viganò, egli viene sommariamente allontanato dalla Chiesa con l’apparente motivo di metterlo a tacere”, ha continuato. “Nel frattempo McCarrick e una lunga lista di altri hanno promosso una cultura che ignora o vuole cambiare gli insegnamenti della Chiesa e le loro voci sono autorizzate e persino apertamente sostenute”.

Anche l’eminente cardinale tedesco Reinhard Marx, una delle voci principali dell’eretico “cammino sinodale tedesco”, rimane nelle grazie di Roma. Ha celebrato una messa per la “Comunità queer di Monaco” nel 2022 e ha espresso sostegno all’ordinazione di uomini omosessuali al sacerdozio. Lo stesso vale per il cardinale Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo. In effetti, Hollerich è un confidente dello stesso Francesco. In precedenza ha chiesto un “cambiamento” nell’insegnamento della Chiesa sull’omosessualità, esprimendo sostegno all’ordinazione delle donne e al permesso agli uomini sposati di essere sacerdoti.

La scorsa settimana il vescovo Athanasius Schneider ha detto che se Papa Francesco avesse scomunicato l’arcivescovo Vigano non avrebbe fatto altro che “aumentare le divisioni” nella Chiesa. “Penso che il Papa sarebbe saggio e prudente se non scomunicasse l’arcivescovo Viganò”, ha rimarcato.

Il 28 giugno, l’arcivescovo Viganò ha rilasciato una risposta dura all’accusa di scisma del Vaticano, sostenendo che “(una) setta scismatica mi accusa di scisma”.

§§§

