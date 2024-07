Mel Gibson envoie une lettre de soutien à Mgr Carlo Maria V. Média-Press-Info.

Aldo Maria M Valli a ouvert une rubrique de soutien de sa personne, et parmi les nombreuses lettres, l’une est signée du réalisateur de « La Passion du Christ », Mel Gibson.

Cher archevêque,

Je suis sûr que vous n’attendiez rien d’autre de Jorge Bergoglio.

Je sais que vous savez qu’il n’a aucune autorité – je ne suis donc pas sûr des conséquences pour vous à l’avenir – j’espère que vous continuerez à dire la messe et à recevoir les sacrements vous-même – c’est vraiment un insigne d’honneur d’être rejeté par la fausse Église postconciliaire.

Vous avez toute ma sympathie pour avoir souffert publiquement de cette grave injustice. Pour moi et beaucoup d’autres, vous êtes un héros d’un grand courage.

Comme toujours, vous avez mis le doigt sur l’illégitimité de François. Vous exprimez les problèmes de fond de l’institution qui a éclipsé la véritable Église et j’applaudis votre courage de l’exprimer, mais plus encore de maintenir la fidélité à la véritable Église !

Vous êtes un Athanase des temps modernes !

J’ai beaucoup de respect pour la façon dont vous défendez le Christ et son Église. Je suis d’accord avec vous à 100% sur le fait que l’église post conciliaire de Vatican II est une église contrefaite.

C’est pourquoi j’ai construit une chapelle catholique qui ne pratique que le culte traditionnel.

Vous êtes le bienvenu pour venir y dire la messe à tout moment.

Bien sûr, être appelé schismatique et excommunié par Jorge Bergoglio est comme un badge d’honneur quand on considère qu’il est un apostat total et qu’il vous expulse d’une fausse institution.

Rappelez-vous que le vrai schisme exige d’innover, ce que vous n’avez pas fait mais que Bergoglio fait à chaque respiration. C’est donc lui le schismatique ! Cependant, il s’est déjà ipso facto excommunié lui-même par ses nombreuses hérésies publiques (canon 188 du code de 1917).

Comme vous le savez déjà, il n’a pas le pouvoir de vous excommunier car il n’est même pas catholique.

Alors réjouissez-vous ! Je suis avec vous et j’espère que Bergoglio m’excommuniera aussi de sa fausse église.

Bergoglio et ses cohortes ont les vêtements et les bâtiments, mais vous avez la foi.

Que Dieu vous bénisse et vous garde. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n’hésitez pas à me le demander, je ferai de mon mieux pour vous aider.

Avec mon admiration et mon respect éternel.

Mel Gibson