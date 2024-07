Eventi, Iniziative e Mostre.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, grazie alla cortesia del prof. Giovanni Lazzaretti, questo elenco di eventi, iniziative e mostre in Emilia Romagna. Buona lettura e diffusione.

INIZIATIVE

[1] CORREGGIO (RE), VENERDI’ 5 LUGLIO 2024, 19.00, MESSA IN LATINO, BEATO PIERGIORGIO FRASSATI

Messa in latino nella memoria del beato Frassati. Un’occasione anche per ricordare Nanda Salsi Parmiggiani, fondatrice del Circolo Frassati di Correggio.

Messa in latino Correggio venerdì 5 luglio

Come già anticipato si ricorda la S. Messa di venerdì 5 luglio 2024 alle ore 19, nell’occasione della memoria del

Beato Piergiorgio Frassati (I venerdì del mese).

La celebrazione, organizzata dal nostro Gruppo stabile “Beato Rolando Rivi”, si svolgerà presso il santuario della

Madonna della Rosa, via Madonna della Rosa a Correggio (RE), raggiungibile dal viottolo alberato all’altezza di Viale

Repubblica 1.

Si segnala inoltre che, come previsto nel nostro calendario, la S. Messa in latino viene di norma celebrata alle

19 tutti i primi venerdì del mese.

Un cordiale saluto in Gesù e Maria,

il gruppo stabile beato Rolando Rivi

[2] STIOLO DI SAN MARTINO IN RIO (RE), DA VENERDI’ 5 LUGLIO 2024 A DOMENICA 7 LUGLIO 2024, SAGRA DI SAN LUIGI.

Come sempre San Luigi Gonzaga (21 giugno) subisce un po’ di “differimento”. Domenica 7 luglio viene anche inaugurato il “Giardino Commestibile”, vincitore di un progetto governativo. PDF allegato.

[3] TRIGNANO DI SAN MARTINO IN RIO (RE), DA DOMENICA 7 LUGLIO 2024 A MARTEDI’ 16 LUGLIO 2024, FESTA DELLA MADONNA DEL CARMELO

La festa della Madonna del Carmelo viene preparata nel “Giardino di Maria” con una Novena dal 7 al 15 luglio. Domenica 7 luglio vendita torte DAVANTI ALLA CHIESA DI SAN MARTINO.

Martedì 16 luglio Messa, processione e benedizione degli occhi.

[4] PRATO DI CORREGGIO (RE), DA MERCOLEDI’ 10 LUGLIO 2024 A LUNEDI’ 15 LUGLIO 2024, SAGRA DI SAN LUIGI

Anche a Prato c’è un San Luigi “differito”. Lodi in chiesa da lunedì 8 luglio.

[5] BOLOGNA (BO), LUNEDI’ 15 LUGLIO 2024, 18.30, CONVEGNO “OLTRE LE DISUGUAGLIANZE”

Aumento della povertà, fragilità sociali e retributive, sovraindebitamento. Convegno Movimento 5 Stelle e Regione Emilia Romagna.

[6] VIDICIATICO (BO), DAL 10 AL 19 LUGLIO 2024, 16.00-19.00, PRESEPI D’ESTATE

Seconda edizione di una mostra “fuori stagione”.

[7] PONTENURE (PC), DAL 25 AL 28 LUGLIO 2024, SEMINARIO MARIO PALMARO, “MA QUESTO E’ UN UOMO”

A 10 anni dalla morte di Mario Palmaro, continua l’iniziativa del Seminario Formativo Residenziale sulla vita umana dal concepimento. Il titolo del seminario riprende il titolo del libro del 1996 col quale Palmaro si fece conoscere.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] ANGELA PELLICCIARI, LA CHIESA CONTRO LA GNOSI

Altra puntata da Radio Maria, da ascoltare

https://angelapellicciari.com/ audio/puntate/2024-06-17- 34a4e329-d14d-47cb-9bc5- 3dc9a90474cd-la-chiesa-contro- la-gnosi-pio-ix-v-parte/

[2] UN FRAMMENTO DI DON GIUSSANI

L’origine della moralità, il sì di Pietro

https://youtu.be/4osfDBc5z7A? si=d-8P3MVdmL5mcRb8

[3] BIANCO/NERO & POLAROID

Inaugurata il 29 giugno la mostra di Riccardo Lazzaretti, P La Foto. Mostra semipermanente

