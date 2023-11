Offener Brief an die katholischen Bischöfe. Öffnet eure Augen. Francesco D’Erasmo.

Hochverehrte Exzellenzen!

Als Kind ging ich oft in eine Pfarrei in Mailand, die nicht nahe zu meinem Hause war, und um dorthin zu gelangen, musste ich durch ein Viertel gehen, in dem es jede Woche Messerstechereien, Drogenabhängige, die sich auf der Straße Heroin spritzten, Überfälle und andere gefährliche Vorfälle gab. Schon im Alter von sieben Jahren ließen mich meine Eltern allein gehen, so dass sie mich nach einem Überfall, den ich erlitten hatte, ermutigen mussten, denn ich selbst war zwar begeistert von dem Gefühl der Freiheit, das ich erlebte, hatte aber Angst. Ich war einkaufen gegangen, und andere Kinder, die etwas älter waren als ich, wollten mir den Rest des Geldes abnehmen.

Eines Tages hörte ich, wie sich meine Mutter mit Bekannten unterhielt, die sich über ihr Verhalten wunderten. Warum hat sie ein kleines Kind nicht vor der gefährlichen Großstadt beschützt?

Ich erinnere mich sehr gut daran, dass sie sagte: “Diese Stadt wird sich nicht verbessern. Wenn er nicht lernt, in der Welt, in der er lebt, zu wachsen, wird er nicht in der Lage sein, das Leben als Erwachsener zu meistern”. Erst da wurde mir klar, dass sie eigentlich nicht weniger Angst hatte als ich, aber eine schwierige Entscheidung für mich getroffen hatte.

Liebe Bischöfe, Sie haben von Jesus die Aufgabe erhalten, in seinem Namen seine Güter zu verwalten: Gerade gestern, in der Novus-Ordo-Messe, hat das Evangelium (Mt 25,14-30) alle Gläubigen, Priester, und besonders Sie, daran erinnert, dass wir die Angst, als Kriterium für die Verwaltung der uns anvertrauten Güter, nicht haben dürfen.

Je mehr Sie, in diesem gewaltigen Augenblick im Leben der Kirche, die Schwere Ihrer Verantwortung erkennen, desto mehr laufen Sie Gefahr, die Angst mit Vorsicht zu verwechseln. Nicht so sehr die Angst vor schlimmen Konsequenzen für Sie. Natürlich, leben leider viele Bischöfe von dieser Angst. Aber ich bin überzeugt, dass diese, meine Worte gar nicht lesen.

Das heimtückische Risiko ist vielmehr die Angst, einen Skandal zu verursachen.

Diese Angst hat leider die schlimmsten und schwerwiegendsten Skandale nicht verhindert, die Millionen von Gläubigen aus der heiligen katholischen Kirche vertreiben.

Es ist notwendig, dieser Angst ins Gesicht zu sehen, und die ihr zugrunde liegende Lüge zu begreifen, um nicht wie der Knecht zu handeln, der das Talent versteckt.

Die Angst, die die Bischöfe der 1960er und 1970er Jahre in viele Fallen tappen ließ, die von denen ausgeheckt wurden, die bereits in die Reihen der kirchlichen Hierarchie eingedrungen waren, um sie zu zerstören, war die Angst, das Evangelium nicht mehr weitergeben zu können.

Jeder kennt die berühmte Geschichte des Clowns in der Einführung in das Christentum des jungen Professors Ratzinger.

Die Angst, die die Bischöfe der 80er Jahre bis zu den ersten Jahren dieses Jahrhunderts davon abhielt, einzugreifen, um die Mitglieder der katholischen Bewegungen, die Scharen mit sich zogen, gegebenenfalls zu korrigieren, war die Angst, genau diese Christen, die sich näherten, der Kirche zu entfremden, auch aufgrund eines Missverständnisses mit dem Papst, der offensichtlich seine Unterstützung für diese Scharen zeigte. Der Papst verlangte jedoch nicht, der Phantasie freien Lauf zu lassen und alles, was nicht von Grund auf in diesen Bewegungen entstanden war, über Bord zu werfen, sondern diese Scharen mit apostolischer Sorge zu begleiten. Stattdessen haben die Bischöfe hinter deren Rücken schlecht geredet, und die Bequemlichkeit der großen Zahl ausgenutzt.

Die Angst, die die heutigen Bischöfe ergreift, die allmählich erkennen, dass die Verwirrung total ist, und die Gläubigen sich genau dort abwenden, wo sie in der Illusion der Annäherung waren, ist die Angst, die Gläubigen zu verängstigen und Spaltung zu erzeugen.

Natürlich müsste man noch viele andere Ängste aufzählen. Aber im Wesentlichen lassen sich alle Ängste, die diese Jahrzehnte von der Zeit nach dem Konzil bis heute beseelt haben, auf die Angst zurückführen, dass die Leute verschwinden.

Die Angst vor Skandalen.

Aber ist Ihnen nicht klar, dass es genau diese Angst ist, die dazu geführt hat, dass die Gläubigen ihre Anziehungskraft für die Kirche verloren haben?

Sehen Sie nicht, dass der Papst, der ein Freund der Welt ist, der von den Medien bejubelt wird, ein Freund der Armen, der Papst ist, der niemanden auf dem Petersplatz hat?

Sind Sie wirklich wie der blinde Mann von Jericho im heutigen Evangelium?

Verzeihen Sie mir meine Unverblümtheit, aber es ist wirklich nicht akzeptabel, die Tatsachen nicht zu sehen.

Bei der Pandemie, hatten Sie Angst, die Gläubigen würden sich von der Kirche abwenden, weil die Kirche nicht gesundheitsbewusst genug sei, und das Ergebnis ist, dass überall die Massen den Gottesdienstbesuch aufgegeben haben.

Machen Sie die Augen auf!

Der heutigen Menschen, wie zur Zeit Jesu, wie in jedem Zeitalter der Geschichte, dürsten nach der Wahrheit!

Wenn Sie – angesichts eines Papstes, der sich mit korrupten Leuten umgibt und sie zu Kardinälen und Dikasterienleiter macht, damit sie die Sünde fördern und der Einenweltreligion und den Plänen der Mächtigen zuwinken – Angst haben, zu sagen, dass das Heil nur in Jesus Christus, dem wahren Sohn Gottes, liegt, dessen Worte niemals vergehen werden, dann seien Sie versichert, dass Sie niemand folgen wird!

Und diejenigen, die Ihre scheinbare Vorsicht ausnutzen, um Sie zu manipulieren, werden Sie, wenn sie ein paar weitere Schritte im Werk der Zerstörung getan haben, in den Sondermüll werfen, wie sie es mit den abgetriebenen Kindern tun, die sie dem Feind Gottes anbieten.

Führchten Sie, dass sich die Kirche spaltet? Aber es gibt keine einzige Gemeinde auf der Erde, die nicht schon gespalten ist!

Was nützt der Schein der Einheit, wenn das, was für den einen eine Sünde ist (nach dem apostolischen Glauben), für den anderen ein Recht ist, für den anderen sogar eine Besonderheit, den es auszubeuten gilt?

Welche Einheit kann es geben, wenn es so etwas wie Wahr und Falsch nicht gibt?

Jesus hat deutlich gemacht, dass er nicht gekommen ist, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Oder haben Sie auch beschlossen, sich der Queer Bible anzuschließen, die demnächst von den Dehoniane in Bologna veröffentlicht wird?

“Wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst”, sagt Jesus, “vor euch haben sie mich gehasst” (ich hoffe, dass viele von Ihnen immer noch glauben, dass das Johannesevangelium authentisch ist, und nicht ein redaktionelles Durcheinander, wie Ihre Seminarprofessoren lehren).

Ich weiß nicht, ob die materiellen Mittel vorhanden sind, um die Untauglichkeit von Bergoglio und seinem magischen Zirkel für das Papsttum zu erkennen, aber sicherlich seien Sie alle gewarnt: Wenn Sie nicht die Speichellecker spielen (wie es leider fast alle von Ihnen tun, indem Sie alle diözesanen Aktivitäten in dieses absurde Synodenballett verwandeln), wenn Sie nicht die 20-30-Agenda propagieren, wenn Sie nicht an “Gender” in der Kindererziehung festhalten, wenn Sie keine Pro-LGBTQI-Initiativen unterstützen, wenn Sie nicht die traditionellen Katholiken und die Messe aller Zeiten verfolgen, werden Sie zumindest wie Strickland enden.

Aber Vorsicht: auch diejenigen, die sich auf das Spiel eingelassen haben, wurden, wenn sie halt gesagt haben, rausgeschmissen, sogar Kardinäle!

Ziehen Sie also die Gabe der Tapferkeit aus dem Taschentuch, mit dem Sie sie vergraben haben, und verkünden Sie die Wahrheit.

Die Wahrheit, die Jesus Christus ist, nicht das Zweite Vatikanische Konzil.

Es gibt sicherlich keinen Grund, den Irrtümern derjenigen zu verfallen, die vor lauter Verzweiflung die Kontrolle verloren haben. Jeder weiß, dass die Novus-Ordo-Messe, trotz all ihrer Probleme, vollkommen gültig ist. Das gilt auch für jede Messe, in der der Name Franziskus im Kanon ausgesprochen wird. Wir sind uns bewusst, dass nicht alles, was seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil geschehen ist, zwangsläufig schlecht ist, genauso wenig wie es zwangsläufig gut ist.

Wir wissen sehr wohl, dass das UDG (78) die Gültigkeit der Jurisdiktion auch im Falle eines offensichtlich häretischen und exkommunizierten Papstes garantiert, indem es in bewundernswerter Weise den Grundsatz “supplet ecclesia” anwendet und keinen Raum für ungelöste theologische Disquisitionen lässt.

Das Problem ist nicht, aus einer Revolution, eine weitere Revolution zu machen.

Aber seien Sie Bischöfe!

Erfüllen Sie den Auftrag von Jesus!

Verkünden Sie die Wahrheit und gehorchen Sie nicht Befehlen, die dem Gesetz Gottes und der Tradition der Kirche widersprechen!

Erlaubt den Priestern, ihren Auftrag in Frieden auszuüben!

Hören Sie auf, vor Wölfen wegzulaufen und Angst vor Verleumdern zu haben!

Ihre Ängste erinnern traurig an die heutige erste Lesung aus dem Makkabäerbuch. Sie scheinen auch zu glauben, dass der Fluch auf die Kirche gefallen ist, weil Sie nicht den Bräuchen der Ausländer folgten. Das ist die schreckliche, tragische Lüge, die mit dem teuflischen Ausdruck “Geist des Konzils” verbreitet wird.

Das wahre Übel, das auf die Kirche gefallen ist, ist die Untreue gegenüber dem Bund.

Dem Neuen und Ewigen Bund im Blut Jesu, außerhalb dessen es kein Heil gibt.

Aber, wie ihr Onkel zu Esther sagte: Wisse, dass, auch wenn du deine Pflicht nicht erfüllst, für die der Herr dich an deinen Platz gestellt hat, die Rettung für das Volk Gottes vom Herrn kommen wird.

Lassen Sie es nicht zu, dass Sie ausgeschlossen werden!

Schließlich bitte ich Sie um Verzeihung für die Härte dieser Worte, aber das Wort Gottes fordert uns auf, nichts gegen unseren Bruder im Herzen zu haben, ohne ihn offen zurechtzuweisen.

Ich bin sicher, dass ich nicht nur das ausdrücke, was in meinem eigenen Herzen ist, sondern auch das, was eine Vielzahl von Gläubigen auszudrücken versucht, ohne oft den richtigen Kanal zu finden.

Da ich in letzter Zeit die unverdiente Gabe der relativen Sichtbarkeit erhalten habe, möchte ich dieses Talent nicht in meinem Taschentuch behalten, sondern es zum Wohl der Seelen und zur Ehre Gottes einsetzen.

Im Glauben

Ihr ergebenster

Don Francesco d’Erasmo,

Vikar des Doms von Tarquinia

Tarquinia, 20. November, 2023, Vorabend der Darstellung der Heiligen Jungfrau Maria.

