Alleati dell’Eucarestia. Nascono Gruppi in Tutta Italia. Come Partecipare.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un breve post per condividere con voi un messaggio ricevuto ieri sera da Veronica Cireneo, relativo all’iniziativa degli Alleati dell’Eucarestia, che sta diffondendosi in tutta la penisola. A questo proposito, mi è capitato, ed era la prima volta, in una parrocchia di Trastevere dove mi capita di andare a messa, di vedere una signora che arrivava davanti al sacerdote, si inginocchiava per terra e riceveva l’ostia…Forse un’alleata. Buona lettura e condivisione.

§§§

La prima vittoria degli “Alleati dell’Eucarestia” è a Modena.

Caro Marco,

ieri, domenica 5 marzo 2023, per la prima volta gli Alleati dell’Eucarestia si sono presentati tutti insieme in una parrocchia dove normalmente viene consegnata la Comunione in mano

Avevamo fatto un sondaggio, che ti allego, e sapevamo che qualcuno avrebbe provato a fare quello che ci proponiamo come metodo: inginocchiarci tutti davanti all’Ostia per mettere il sacerdote di fronte al fatto compiuto e riprenderci ciò che ci spetta di diritto/dovere: la serenità di avere l’Ostia sulla lingua, a mani giunte, in ginocchio e in adorazione come alla maniera apostolica, mai abrogata, che più si conviene a maggior gloria di Dio, evitando il sacrilegio.

Così, dopo essersi accordati scegliendo di andare per la prima volta in una delle parrocchie più “difficili”, sono andati tutti insieme e… come riferiscono nello screenshot che ti allego… l’hanno “conquistata”.

Comunione tutti in bocca.



Ora ne stanno scegliendo un’altra, tempi duri per i modernisti, per la prossima domenica… Ora ne stanno scegliendo un’altra, tempi duri per i modernisti, per la prossima domenica… È proprio questo che vogliamo e dobbiamo fare tutti per sottrarci alla sacrilega impostura che ha ferito e umiliato troppo a lungo Cielo e terra.

Lode a Dio e agli Alleati di Modena per l’esempio, da parte degli Alleati Nazionali Italiani, che lo seguiranno

Veronica Cireneo (co-fondatrice)

Per unirsi alla buona battaglia

Ecco i gruppi già operativi e l’account Telegram:

***

§§§

