Pezzo Grosso. Senso e Conseguenze della Rinuncia di BXVI (Vera o Falsa, Che Cale?).

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Buon Natale! (Il cui periodo per la Chiesa dura una settimana…). Alla vigilia ho ricevuto alcuni articoli, che offro oggi alla vostra attenzione, e che ieri per ovvie sante ragioni non ho potuto lavorare…Buona lettura, e di nuovo auguri. Cominciamo con un Pezzo Grosso molto ma molto realistico e significativo, purtroppo…

Buongiorno dottor Tosatti, come sta? E’ un po’ di tempo che non le scrivo, forse non le ho detto che da 4 anni vivo in Portogallo. Ma non per ragioni fiscali come altri italiani tartassati da un fisco iniquo, no.

Ho deciso di andare a vivere in Portogallo perché la Vergine ha promesso (a suor Lucia a Fatima) che “in Portogallo sarà sempre osservato il dogma della fede” (con una postilla: se non approverà la legge sull’aborto).

Ciò detto, perché le scrivo? Per invitarla a venire in Portogallo? Macché! lei stia li a lottare, oggi c’è bisogno di lottare.

Leggendo Stilum Curiae negli ultimi tempi ho seguito lo scambio di commenti contrastanti e sempre più inutilmente polemici sulla storia della rinuncia di Papa Benedetto XVI.

Ho letto anche un paio di interventi firmati mons. ICS e OM.

Entrambi, più o meno, invitano “i migliori cervelli dell’intelligenza cattolica” ad occuparsi più del papa successore che di quello dimissionario e delle conseguenza della successione piuttosto che della rinuncia. E invitano pertanto ad analizzare le conseguenza pratiche del Magistero del successore di Benedetto XVI.

Son d’accordo, non entro nella discussione però. Per rispetto verso coloro che hanno espresso opinioni in opposizione netta. Mi limito solo a citare 4 articoli apparsi oggi sul quotidiano italiano La Verità (li ho letti perché mi trovo in Italia per le feste Natalizie).

Per chi volesse leggerli, questi quattro articoli sono su due facciate intere a pag. 16 e pag. 17 del quotidiano. Riporto i quattro titoli e faccio un commentino finale. 1° Colpiscono il Natale per togliere di mezzo Dio (di Silvana De Mari). 2° Le luminarie blasfeme di Bologna che celebrano la fine della religione (di Fabrizio Cannone). 3° Prega in silenzio davanti alla clinica per gli aborti: arrestata una donna (di Valerio Benedetti). 4° Chiese e presepi sfregiati in Francia (di Matteo Ghisalberti).

I titoli sono eloquenti, i contenuti terrificanti. Ma temo siamo solo all’inizio.

Forse qualcuno non l’ha capito, ma grazie alla rinuncia (vera o no, valida o no) di Benedetto e la nomina di Francesco(legittima o no) è stato avviato un processo accelerato ed irreversibile che vedrà alcuni passi successivi prossimamente, che potrebbero esser i seguenti (ben anticipati dai quattro articoli citati sopra).

1°Anzitutto verranno intimiditi e spaventati i fedeli affinché non accedano alle funzioni sacre in Chiesa, né a visitare i presepi, né a pregare.

2°- le Chiese verranno trasformate in palestre, dichiarando che le chiese non sono musei e devono essere “vive” (non perché Cristo vive nel tabernacolo, ma perché si giocherà a pallavolo o pallacanestro o si faranno corsi di ballo o si aprirà un fast food)

3° – dopo le luminarie di Bologna che dicono che il Cielo, Paradiso o inferno, non esistono, ma solo la mortadella, lo zampone e i tortellini, si dichiarerà in modo subdolo che finalmente la chiesa ha capito, grazie alla scienza, che quello che si riteneva vero 2000 anni fa (o 1000 anni fa o 300 anni fa ecc.), era vero appunto 2000 anni fa, (o 1000 anni fa o 300 ecc.), perché era necessario crederlo, ma non più oggi.

L’evoluzionismo della creazione (secondo le intuizioni del gesuita Teilhard de Chardin) rende necessaria la revisione evoluzionistica del pensiero, della cultura, della morale, della fede, ecc.

Insomma, verrà spiegato dal pulpito che non possiamo più considerare vero ciò che si considerava vero secoli o millenni fa. Cosicché basta Natale, basta Religione, basta Chiese sacre, basta sacralità della creatura umana.

Perché considerare sacra la creatura, non permette alla scienza di fare il suo bene, come spiegava anche il grande e bravissimo oncologo Veronesi.

Basta sacro dunque. E soprattutto basta Dio (come scrive Silvana De Mari). Ma che non l’avete capito che viviamo in pieno “transumanesimo”?

La rinuncia di Benedetto (vera o non vera, valida o non valida) ha prodotto come conseguenza l’inizio della fine del sacro. Questo è ciò che conta.

Da Fatima in Portogallo, il vostro ex Pezzo Grosso.

