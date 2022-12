Arrendersi All’Evidenza. Proteina Spike, Nanolipidi, Grafene…Tutte le Incognite del Siero.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Arrendersi All’Evidenza offre alla vostra attenzione questo articolo, un po’ tecnico, ma le cui conseguenze sono importanti, e di non poco rischio. In calce abbiamo aggiunto un suo commento che ci sembra degno di essere letto da un pubblico più ampio di quello che segue abitualmente la parte dedicata ai commenti. Buona lettura.

§§§

ANCORA I NANOLIPIDI NEI SIERI VACCINALI

ACCUMULO ED ESCREZIONE, GUARDANDO AL FETO E ALL’ALLATTAMENTO

Scusate se ritorno sull’argomento, ma è importante avere un’idea non solo qualitativa, ma anche quantitativa della questione. La scienza deve misurare con precisione le dosi somministrate.

Ad esempio, ogni flaconcino Comirnaty (Pfizer) da 0,45 mL contiene 6 dosi da 0,3 mL dopo la necessaria diluizione mediante soluzione iniettabile di sodio cloruro allo 0,9%.

Ogni dose da 0,3 mL contiene 30 microgrammi di vaccino a mRNA anti-COVID-19 inserito in nanoparticelle lipidiche.

Dal documento originale Pfizer, inviato a FDA (a prova di fact-checker scettici), pagg 4-5 Product Description https://www.fda.gov/media/144412/download leggiamo che ogni dose da 0,3 mL contiene:

0,43 mg di (4-hydroxybutyl) azanediyl) bis(hexane-6,1-diyl) bis(2-hexyldecanoate), alias ALC-0315

0,05 mg di 2[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, alias ALC-0159

0,09 mg di 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, alias DSPC

Il tutto (qualitativamente, non quantitativamente) è dichiarato nel foglietto illustrativo al paragrafo 6.1:

https://www.torrinomedica.it/schede-farmaci/comirnaty-adulti/

I nanolipidi cationici (ALC-0315 e ALC-0159) costituiscono la parte più innovativa della formulazione e, con il DSPC e il colesterolo, il veicolo dell’istruzione genica mRNA, cioè del principio attivo.

Iniettando circa 300 mg di materiale, iniettiamo 0,48 milligrammi di nanolipidi soggetti a studio addizionale perché il loro impiego non era previsto per uso umano, né veterinario!

Gli 0,48 milligrammi corrispondono a 480 microgrammi, pesando perciò 16 volte il principio attivo.

Se all’interno di queste nanostrutture si annidasse un’impurezza del 1% (cosa che, se fortuita, non sarebbe uno scandalo) peserebbe quasi 5 microgrammi/dose.

Se si trattasse di grafene ossido, un quantitativo così basso sfuggirebbe alle maglie delle normali verifiche analitiche. Tuttavia 5 microgrammi di una nanostruttura non sono un’inezia.

Il prefisso nano indica un numero mille volte più piccolo di micro.

Il grafene è un materiale leggerissimo dotato di eccezionali proprietà meccaniche ed elettromagnetiche.

Allego un documento del 2016 per far capire che non parliamo di fantascienza, ma di cose abbastanza note e sperimentabili:

Come indicato nell’articolo, il grafene pesa 0,16 milligrammi per centimetro cubico.

Negli 0,3 millilitri dell’inoculo vaccinale potrebbero starcene fino a 0,048 milligrammi = 48 microgrammi.

Come reticolo pesa 0,7 mg (700 microgrammi) per metro quadrato!

I suddetti ipotetici 5 microgrammi, sarebbero sufficienti per un “velo” di 0,007 metri quadri, ovvero un rettangolo di circa 9 x 8 cm!

E’ solo un’ipotesi, ma un’ipotesi compatibile con la nanotecnologia e con le quantità in gioco.

A prescindere da tutti i discorsi sulla proteina spike e gli anticorpi, gli eccipienti presenti sono fattori critici per la sicurezza dei vaccini. Il loro uso emergenziale avrebbe dovuto imporre alle case produttrici degli studi ulteriori sulla qualità di questi eccipienti, ma non risulta che siano stati eseguiti e comunque non sono noti i risultati. Permane perciò il segnale di allerta.

Ne avevamo già trattato: https://www.marcotosatti.com/2022/03/11/arrendersi-allevidenza-quegli-eccipienti-poco-umani-nel-siero-sperimentale/

A dover inquietare maggiormente non è però l’ipotesi teorica di quel che potrebbe esserci anche senza essere dichiarato, ma il banale metabolismo di quello che è dichiarato.

I nanolipidi infatti hanno dimensioni incompatibili con la filtrazione dei glomeruli renali.

Si accumulano preferenzialmente in tessuti quali il sistema nervoso centrale, il fegato, la milza e gli organi maschili e femminili della riproduzione.

Permeano sia la barriera ematoencefalica, sia la placenta.

E vengono escreti attraverso varie vie, inclusi la saliva, il sudore e il latte materno.

Per quanto tempo restano in circolazione? Gli ultimi studi dicono: per parecchi mesi.

Capite bene che la foglia di fico delle autorizzazioni vaccinali, arrivate a farlo per bambini sopra i sei mesi, sono pura ipocrisia se si somministrano i vaccini alla madre durante la gravidanza e i suoi effetti perdurano durante l’allattamento.

Strano che nessuna autorità o corte abbiano preteso chiarimenti più esaustivi, non solo da chi produce e vende, ma anche da chi autorizza, compra e impone…

Se poi tutte queste cose possano comportare eventi avversi a breve, medio e lungo termine, saranno i fatti a dirlo. Ripeto: già gli eccipienti utilizzati sono un esperimento.

L’eventuale presenza di “impurezze” (casuali o volute) lo sarebbe di più.

Poi c’è quel che può combinare l’istruzione mRNA che viene concentrata in certi organi (anche quelli dove il virus non arriverebbe) e soprattutto la proteina spike che ne viene codificata, con il codazzo di risposta immunitaria in termini di anticorpi, ma purtroppo non solo quella.

***

Ed ecco una seconda parte, un commento di AAE, che ci sembra giusto proporre a un pubblico più ampio:

A-la proteina spike prodotta tramite inoculo di mRNA è causa diretta di infiammazione.

B- La dose inoculata di mRNA è in grado di far produrre molta più spike di quanto non avverrebbe contagiandosi di coronavirus.

C-Un contagiato da virus (anche un virus non naturale, ma ingegnerizzato in laboratorio) incontra un mRNA naturale (con l’uracile), mentre un vaccinato riceve un mRNA modificato (con la metilpseudouridina al posto dell’uracile), dentro nanostrutture necessarie per eludere l’intervento del sistema immunitario PRIMA che inizi la sintesi proteica mediata dall’istruzione genica e di lì la risposta anticorpale.

D-i nanolipidi cationici utilizzati (per la prima volta sull’uomo) per veicolare l’istruzione mRNA sono a loro volta potentemente infiammogeni e quindi responsabili di problemi di coagulazione a livello cardiocircolatorio, stress ossidativo e disturbi nei vari organi dove si distribuiscono (anche dove il virus non poteva arrivare)

E-se nei nanolipidi (e nei cosiddetti vaccini) si annida anche altro (es. grafene) l’effetto infiammogeno peggiora.

F-non è poi così importante sapere se a creare infiammazione e ipercoagulazione sia la spike, i nanolipidi o qualche altra sostanza messa più o meno di proposito: quello che è certo è che l’infiammazione/ ipercoagulazione c’è e prima o poi i suoi danni li fa, anche sulla riproduzione: quanti giovani stiamo privando della bellezza di diventare padri e madri?

Tutto questo per curare le eventuali conseguenze patologiche di un virus fronteggiabile efficacemente in molti altri modi.

Hanno mentito dicendo che il vaccino è efficace (invece i vaccinati il Covid lo prendono e lo trasmettono).

Hanno mentito dicendolo sicuro (gli effetti collaterali immediati e più a medio-lungo termine sono ormai innegabili).

Hanno mentito dicendo che avrebbero fornito i dati richiesti sulla qualità dei nanolipidi (non l’hanno fatto).

AAE

§§§

