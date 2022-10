Mons. Ics. Quando i Cardinali Manipolano il Vangelo, e San Pietro.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra che questa volta il nostro mons. Ics si sia davvero indignato. Leggete un po’ che cosa scrive…buona lettura.

§§§

Il significato delle parole di San Pietro manipolate da un cardinale francescano, vicario generale del papa e arciprete di san Pietro, nonché creatore ed organizzatore della Fondazione Fratelli Tutti: Mauro Gambetti.

Corriere della Sera di domenica 2 ottobre, pag 23: “La parole di Pietro ancora attuali. La sua vita proiettata sulla Basilica” (un altro videomapping su San Pietro, dopo quello animalista).

In pratica la “rilettura” (chiamiamola così) della figura di San Pietro fatta con il card. Ravasi. Realizzata, naturalmente, in modo “sostenibile, sul piano economico e ecologico” (chissà che vuole dire).

Poi, quale <excusatio non petita> (accusatio manifesta), anticipa che ci saranno critiche infondate e cattive, in genere anonime, pertanto impossibili da contraddire.

Vabbè.

L’intervistatore G.G. Vecchi, vaticanista del Corriere, gli chiede: “E Pietro cosa dice oggi?” e la risposta è la sintesi di un nuovo vangelo secondo Gambetti: “La sua umanità, talvolta lo scoramento, è molto attuale: abbiam pescato tutta la notte e non abbiamo da mangiare, come sfamiamo questa gente …Sono gli stessi problemi che viviamo oggi” (e continua in modo confondente a parlare di fraternità universale..).

Ma dove si trova questa frase nei Vangeli? Ma Gambetti li ha letti?

Il card. Gambetti fonde e manipola i Vangeli per adattarli al messaggio di Fratelli Tutti. Ma lo fa ignorando e confondendo i veri messaggi evangelici di due diversi Vangeli che parlano del Mistero della Divinità di Cristo e della Eucarestia.

Bene, non saprei come definire questa sfrontatezza, quasi blasfema. Ma che dicono i Vangeli invece?

Luca 5-1,11: ricorda quando presso il lago di Genezaret Gesù sale sulla barca di Pietro per insegnare alle folle. Poi dice a Pietro: “prendi il largo e getta le tue reti per pescare” e Pietro risponde: “Maestro abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parole getterò le reti”. E prese una quantità enorme di pesci. Pietro allora dice a Gesù: “Signore allontanati da me che sono un peccatore”, ma Gesù gli risponde: “Non temere, d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. (E non ci sono altri riferimenti a mangiare e sfamare).

Questo passo del Vangelo rappresenta il mistero della Divinità di Cristo, ma il duo Gambetti-Ravasi lo traduce nel mestiere di pescivendolo per sfamare …

Giovanni 6-5,2: La folla seguiva Cristo per ascoltare la sua parola, sul far della sera gli apostoli gli dicono che “il luogo è deserto, è tardi, congeda la folla perché vada per i villaggi a comprarsi da mangiare”. Gesù dice allora: “Non occorre, dategli voi stessi da mangiare”. Rispondono gli apostoli: “Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci”. E Gesù li moltiplicherà sfamando 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questo passo del Vangelo sulla moltiplicazione dei pani e pesci svela il Mistero della Eucarestia, ma il duo Gambetti-Ravasi lo traduce in soddisfazione degli appetiti corporali …

Io son certo che se il card. Gambetti leggesse questo mio commento (anonimo), come auspica nella sua – excusatio non petita, accusatio manifesta -, saprebbe certamente contraddirmi.

Ma non lo farà perché proviene da anonimo.

Ma perché non lo fa ugualmente? Per il bene di tutti i fratelli tutti?

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: gambetti, ics, Ravasi



Categoria: Generale