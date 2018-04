ALFIE. PERCHÉ “DEVE” MORIRE, E LA VERGOGNA DEI MEZZI DI INFORMAZIONE LAICA

Marco Tosatti

Stilum Curiae si è occupato varie volte di Alfie Evans e della lotta dei suoi genitori per dargli una chance in più di vita. Oggi molto probabilmente verrà ucciso; in modo tremendo, permettendo ai suoi genitori – grazie – di assistere alla sua fine. Potete vedere i dettagli dell’esecuzione – barbara, meglio una fine rapida con un’iniezione, o la decapitazione stile Arabia Saudita – nell’articolo de La Nuova Bussola Quotidiana.

Oggi provo vergogna per la mia categoria e per i colleghi dei grandi mezzi di comunicazione, che hanno contribuito a soffocare Alfie con il loro incredibile silenzio. Ma come! Sono sempre alla ricerca di casi umani, storie patetiche (meglio se di cani e gatti, però…) e due genitori ventenni, di umile origine, che si battono come leoni per dare una piccola, misera chance al loro figlio di due anni non è abbastanza commovente? I lacrimisti e gli indignati di professione non si mobilitano? Già, ma quella di Alfie è una storia che va contro la corrente di morte ed eutanasia in cui navigano i padroni della politica e dell’informazione, una storia che profuma di cattolici che non si limitano a fare i cappellani comprensivi del braccio della morte. Potrebbe persino essere – Dio ne guardi – una storia di destra, un po’ populista…E allora, naturalmente indifferenza. Meglio trovare spazio per un gatto ferito che torna a camminare contro ogni aspettativa, e l’indignazione per la mancata querela a chi lanciò un cane dal settimo piano.

Oggi pubblico tre lettere, tre contributi di persone che seguono Stilum Curiae. La prima mi ha aiutato a capire alcuni aspetti che mi risultavano ostici del caso Alfie, e in particolare l’ostinazione a non volerlo lasciare partire. Eccola.

Sono un Inglese di origine Italiana che segue il Suo blog da tempo.

Sono rincuorato da come si stanno battendo i cattolici Italiani per Alfie, e mi fa riflettere su come si comporta una società forse meno efficiente di quella Inglese ma tuttavia più umana. Però vorrei raccontare da oltremanica la ragione per cui nessun membro dell’ ‘establishment’ Inglese (vescovi Cattolici inclusi) si sbilancerà mai a favore di Alfie.

L’Inghilterra ha perso la fede in Dio molto tempo fa, nella politica pure, l’impero è sparito e la famiglia reale ha perso molto nella faccenda Lady Diana, il rispetto per l’esercito, la polizia e le istituzioni è crollato sotto accuse di corruzione e razzismo. Allora, cosa ci resta di ‘morale’, di intoccabile di cui essere veramente fieri? Ci rimane solo il nostro sistema sanitario il ‘National Health Service’ (NHS). Questa istituzione con i suoi milione e mezzo di dipendenti può solamente essere osannata e ricoperta d’oro da ogni governo e partito politico, ed i suoi impiegati lodati come santi e taumaturghi dei nostri giorni. A quale potenza possiamo affidare la nascita dei nostri figli e chi può celebrare i riti finali dei nostri genitori? L’NHS! Criticare questa religione di Stato, questa chiesa nazionale è l’ultima blasfemia proibita. Suggerire qualche mancanza (tranne che di soldi) è suicidio politico.

Quindi per proteggere l’onore di questo idolo ed il primato immaginario di un sistema sanitario pubblico mediocre, si dice qualsiasi menzogna.

L’idea che un bambino dichiarato incurabile dagli arcipreti dell’NHS, possa essere curato altrove (addirittura in Italia) è un rischio troppo grosso da correre. Quindi Charlie Gard, Alfie Evans e chissà quanti altri verranno sacrificati sull’altare del NHS perché se no rischierebbe di crollare l’ultimo idolo di un paese ormai smarrito.

Siamo nelle mani del Signore perché cadere nelle mani dell’NHS non lo auguro a nessuno.

Yours F.P.

La seconda è la lettera che Alfie potrebbe scrivere all’Alder Hey Hospital.

“Cari dottori, voi, che mi avete in cura, avete fatto tutto quello che potevate per curarmi ed avete ammesso nei fatti che non siete capaci di fare di più. Nello stesso tempo avete valutato che la mia vita non fosse degna di essere vissuta. Io non vi ho chiesto questo PARERE, né voi siete abilitati a dare pareri, ma cure. Ma anche questo parere non è ponderato. Dite che la mia vita non è degna di essere vissuta perché mi vedete come un PESO per papà e mamma. Io sono la GIOIA, il CORAGGIO dei miei giovani genitori. Io dò loro la voglia di vivere, lottare e soprattutto di vivere e lottare con me e per me. Voi avete qualcuno che vi ama tanto e vi dà un così grande coraggio? Vi vedo molto soli e tristi perché non avete intorno a voi qualcuno che vi assorbe totalmente e vi spinge ad avere un grande scopo ed una grande passione nella vostra vita. Ma se proprio sono un peso per voi e per chi la pensa come voi, ricordatevi che il mondo non si esaurisce nell’isola britannica. Se non avete la forza di sopportare il mio peso lasciate che il mio peso lo portino altri, che sentono di avere le forze e che vogliono come unica gioia vedermi vivo finché Dio lo vorrà. Grazie per tutto quello che avete fatto per me e non fate ciò che non vi ho mai chiesto. Nemmeno il giudice vi chiede di ammazzarmi, dice solo che potete, non che dovete. Passate questo peso a chi a voglia e forza di prendermi tra le proprie braccia. Con affetto Alfie

La terza è centrata sul messaggio che abbiamo riportato della Pontificia Accademia per la Vita, e che riproduciamo di seguito:

La drammatica vicenda di Alfie Evans continua a suscitare una profonda risonanza emotiva. Considerando gli sviluppi di cui siamo testimoni non possiamo sfuggire a un forte disagio, dovuto soprattutto alla sensazione di trovarci in un vicolo cieco in cui tutti rischiamo di rimanere sconfitti. Date le soluzioni comunque problematiche che si prospettano nell’evoluzione delle circostanze, riteniamo importante che si lavori per procedere in modo il più possibile condiviso. Solo nella ricerca di un’intesa tra tutti – un’alleanza d’amore tra genitori, famigliari e operatori sanitari – sarà possibile individuare la soluzione migliore per aiutare il piccolo Alfie in questo momento così drammatico della sua vita.

Ed ecco un commento sul blog:

Il messaggio di SE mons Paglia è “fake ” ? Prego fare attenzione alle seguenti espressioni : 1°- ” Risonanza emotiva ” (solo emotiva ?) – 2°-” sfuggire a un forte disagio ” (Disagio?) ; -3°- “tutti rischiano di rimanere sconfitti ” ( chi?) : -4° “procedere in modo più possibile condiviso ” ( da chi?) – 5° -“ricerca di intesa fra tutti , alleanza d’amore fra genitori e medici ” ( boh ?) – 6° “soluzione migliore ” ( ?) – 7°- “momento drammatico della SUA vita ” ( tutto li ? non c’è di mezzo il valore della vita ?)

