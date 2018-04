ALFIE. CI SCRIVE UN SACERDOTE: SOLO IL VATICANO PUÒ SALVARLO.

Marco Tosatti

Queste potrebbero essere le ultime ore di vita di Alfie Evans. Se non interviene qualche evento clamoroso, che dia al piccolo la possibilità di essere trasportato altrove, lontano dall’Alder Hey Hospital. Che, a dispetto di quello che pensano e scrivono i vescovi di Inghilterra e Galles (ma non sarebbe meglio tacere, piuttosto che mettere nero su bianco certa roba?) non sembra così attento e partecipe dei “migliori interessi” del piccolo. Almeno a quanto si può leggere, con documentazione fotografica, in questo articolo.

In queste ore abbiamo ricevuto una telefonata da molto lontano, da un sacerdote che si è occupato in passato, e con un esito felice, di un caso analogo a quello di Alfie Evans. Certo, in quel caso non c’era di mezzo il groviglio di pregiudizi, interessi e punti di principio che avviluppano il caso di Alfie Evans.

Il parere di questo sacerdote è molto semplice. L’unica possibilità, allo stato attuale, di fermare la mano che vorrebbe sopprimere Alfie è quella di un intervento della Santa Sede. Che potrebbe, con un atto autonomo, concedere la cittadinanza vaticana sia al piccolo Alfie che ai suoi genitori, Thomas Evans e Kate James. E, naturalmente, in seguito a questa decisione, attivarsi da un punto di vista diplomatico per tutelare attivamente questi suoi tre cittadini attualmente residenti in Gran Bretagna. Anche un governo laico – poniamo, l’Italia – potrebbe seguire questa procedura; ma dovrebbe essere il Consiglio dei Ministri, a essere interpretato, e di conseguenza i tempi si allungherebbero e le difficoltà aumenterebbero. Ci viene detto – non sappiamo con quanta fondatezza – che di questa possibilità si è parlato dietro le Mura Leonine.

Certo, sarebbe un gesto clamoroso, dirompente, al di fuori di ogni prassi burocratica. Ma chi se non questo Pontefice, che si presenta così fuori dagli schemi e dalle regole rigide, estraneo alle consuetudini consolidate, potrebbe avere il coraggio di compierlo?

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI SU AMAZON

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.