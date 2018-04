ALFIE. UNA NOTA DEI VESCOVI BRITANNICI. GIUDICATE VOI QUELLO CHE DICONO.

Marco Tosatti

Le piccole cose contano, e per questo mi permetto di offrire ai lettori di Stilum Curiae che non ne avessero già preso visione un comunicato della Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles. Stiamo parlando come potete ben immaginare di quella drammatica battaglia che Tome e Kaet stanno combattendo per offrire una chance in più al loro figlio, Alfie. E che sono riusciti nella loro lotta veramente leonina a coinvolgere anche il Pontefice. Prima con un ricordo di quanto sta accadendo alla preghiera del Regina Coeli di domenica scorsa, e infine ieri con la visita privata in Vaticano, di cui potete trovare la “copertura” migliore e più esaustiva su La Nuova Bussola Quotidiana, che ha attivamente lavorato al successo dell’impresa.

Ecco il comunicato. Non vogliamo aggiungere nessun commento, lasciamo a voi giudicare.

“I nostri cuori vanno ai genitori di Alfie Evans e le nostre preghiere sono per lui e con loro che cercano di fare tutto quello che possono per la cura del loro figlio.

Affermiamo la nostra convinsione che tutti coloro che hanno preso le decisioni strazianti che riguardano la cura di Alfie Evans agiscono con integrità e per il bene di Alfie, così come loro lo vedono.

La professionalità e la cura per bambini seriamente malat dimostrata all’Alder Hey Hospital deve essere riconosciuta e affermata. Sappiamo che le critiche pubbliche recentemente pubblicate sul loro lavoro non sono fondate così come l’attenzione della nostra cappellania per lo staff, e davvero offerta alla famiglia, è stata fornita in maniera consistente.

Prendiamo nota dell’offerta del Bambin Gesù in Roma di prendersi cura di Alfie Evans. Sta a quell’ospedale presentare nei Tribunali britannici, dove devono essere prese decisioni cruciali nei conflitti di opinione, le ragioni mediche per un’eccezione da fare in questo caso tragico.

Con il Santo Padre preghiamo che con amore e realismo tutto sia fatto per accompagnre Alfie e i suoi genitori in questa sofferenza profonda”.

Stilum Curiae avrebbe da dire tante cose. Magari lo faremo più tardi, dopo che ci sia stata una prima tornata di commenti e giudizi. A fra poco.

