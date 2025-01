Notizie dal Medio Oriente. Che i Media Mainstream Preferiscono Ignorare.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione due elementi. Il primo è pubblicato da Jewish Voice for Peace, un coraggioso gruppo ebraico, a cui va il nostro grazie. Il primo è questo post pubblicato su Instagram:

Da @monachalabi: Se state vedendo video di detenuti palestinesi rilasciati, vedrete che la maggior parte di loro sembra male. Questo perché i palestinesi vengono regolarmente maltrattati mentre sono in custodia israeliana.

“Un rapporto del 2023 di Save The Children nota “diverse forme di tortura e trattamento crudele: pestaggi; posizioni di tortura/stress posizionali; privazione del sonno; negazione dei bisogni umani (cibo, acqua e accesso a un gabinetto); umiliazione dei detenuti urlando, imprecando e sputando loro; costringendo i detenuti a testimoniare gli altri, talvolta la loro stessa famiglia membri, interrogati e/o torturati; isolamento esteso o isolamento. Per estrarre informazioni e confessioni, le autorità israeliane si affidano regolarmente all’inganno, come false affermazioni secondo cui un amico o un parente è stato arrestato o ucciso, e altre tattiche psicologiche, come descrivere gli oneri che gravano sulla famiglia dell’imputato. ’”

Aggiunge questo contesto cruciale:

– Il totale israeliano è sopravvalutato. Include circa 30 israeliani uccisi dagli attacchi aerei israeliani a Gaza.

– Il totale palestinese è sottovalutato. Esclude i recenti arresti di massa di Israele. Almeno 3.376 palestinesi sono trattenuti senza alcuna accusa.

– Il totale palestinese comprende almeno 200 bambini. Alcuni giovani di 12 anni. E l’86% dei bambini detenuti è stato picchiato. Il 69% è stato perquisito.

Un numero sconvolgente di bambini palestinesi, alcuni di 12 anni, sono detenuti nel carcere israeliano. Il mirino dei bambini da parte dell’esercito israeliano è intenzionale e calcolato e progettato per infondere un senso di inferiorità e disperazione.

Come ebrei antisionisti chiediamo la fine dell’ingiusta detenzione, carcerazione e tortura da parte del governo israeliano dei palestinesi, che meritano pieni diritti umani. Rifiutiamo il sionismo – l’ideologia politica che afferma falsamente la sicurezza degli ebrei richiede uno stato nazione solo ebraico – come soluzione alla nostra storia di oppressione. Non ci fermeremo finché i palestinesi e tutti non potranno vivere liberi dal sionismo e da ogni forma di oppressione.

§§§

Il secondo è questo post pubblicato da Submarine:

Al terzo giorno di cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza, le IDF hanno avviato una pesante incursione sulla città di Jenin, in Cisgiordania, uccidendo almeno 7 persone e causando altri 35 feriti.

L’aviazione israeliana ha condotto un pesante bombardamento, mentre truppe di terra avviavano un’incursione che ora ci si aspetta durerà diversi giorni.

Le forze di sicurezza dell’Autorità palestinese — che avevano messo la città sotto assedio il mese scorso — si sono ritirate per far entrare le IDF.

L’operazione prende il nome “Muro di ferro,” citando il saggio “Sul muro di ferro” di Vladimir Žabotinskij, che nel 1923 scriveva che ovviamente la popolazione palestinese locale non avrebbe accettato la colonizzazione da parte di forze israeliane: “Ciò significa che” la colonizzazione “può procedere e svilupparsi solo sotto la protezione di un potere indipendente dalla popolazione nativa, dietro un muro di ferro che la popolazione nativa non può violare”.

L’attacco a Jenin arriva mentre, a Washington, la parlamentare nominata per diventare la nuova ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, Elise Stefanik, ha confermato che ritiene che Israele abbia un “diritto biblico” al controllo della Cisgiordania. Glielo ha chiesto il senatore democratico Chris Van Hollen — che Stefanik ha brevemente interrotto perché apparentemente non conosceva il nome di Bezalel Smotrich, il ministro delle Finanze israeliano.

§§§

E infine questo post di newscord_org che ringraziamo per la cortesia:

Ultim’ora: appena tre giorni dal cessate il fuoco, Israele lo viola di nuovo, uccidendo una persona.

Quadcotteri israeliani hanno preso di mira un gruppo di palestinesi che cercavano tra le macerie a Rafah, uccidendo una persona e ferendone diverse altre.

Fonti: Al Jazeera, Wafa News Agency

§§§

