Se niega la comunión a un alcalde homo-conviviente en España. Honor al Sacerdote. Montejano.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el Prof. Bernardino Montejano, a quien va nuestro agradecimiento, ofrece a vuestra atención esta reflexión sobre el correcto comportamiento de un sacerdote en Segovia, y de su obispo. Feliz lectura y difusión.

§§§

EN TORNO A LA COMUNIÓN: ESCÁNDALO EN SEGOVIA

Todas las personas que profesan la Religión Católica y Apostólica, y que se encuentren en gracia de Dios, están invitadas a recibir a Cristo en la Eucaristía, con una hora de ayuno. Cuando comulgamos, recibimos a Cristo todo, en cuerpo, alma y divinidad. Como dispone el art. 912 del Código de Derecho Canónico, “todo bautizado a quien el derecho no se lo prohíba, puede y debe ser admitido en la sagrada comunión” (Universidad de Navarra, Pamplona, 1984, p.538).

En la Capilla del Santo Cristo muchos asistentes reciben la hostia inmaculada: algunas veteranas que se sientan en los primeros bancos comulgan con fervor en la mano y consumen la hostia delante del celebrante, algunos lo hacen de rodillas, en la boca, otros, como nosotros, de pie y en la boca.

¿Todos tienen conciencia clara del sacramento que reciben? Creemos que no y eso se nota en la acción de gracias, durante la cual, hay quienes, incluso algunas religiosas jóvenes y robustas, que no se arrodillan jamás, dando pésimo ejemplo, a los laicos, porque al Señor, se lo adora, se le rinde exclusivo culto de latría, porque es Dios. Así rezamos: “Te adoro con fervor deidad oculta, que estás bajo estas formas escondida a ti mi corazón se rinde entero y desfallece todo si te mira … se engaña la vista, el gusto, el tacto, pero tu palabra engendra fe rendida, en la Cruz la deidad estaba oculta, aquí la humanidad está escondida… No veo como vio Tomás tus llagas, mas por su Dios te aclama el alma mía. Oh Señor a quien ahora recibo oculto, has lo que mi pecho ansía, que a cara descubierta contemplándote, un día goce por siempre de tu clara vista”.

Y también podemos rezar “Alma de Cristo” o la oración del gran santo del siglo XX, el p. Pío: “Quédate conmigo Señor”.

Esta es una introducción para ir a lo sucedido en Torrecaballeros, Segovia, España, en donde, un sacerdote valiente, Felicien Malanza, le ha negado la comunión al alcalde Rubén García de Andrés, perteneciente al Partido Socialista Obrero Español, PSOE, (que no es obrero, porque nunca vi a ninguno en sus filas, ni español porque pactó con los separatistas para llegar al gobierno), quien vive públicamente en pareja con otro homosexual.

El obispado apoyó al sacerdote y “el mundo” político, periodístico, LGBT, etcétera ha vomitada contra ellos toda clase de insultos: discriminadores, faltos de caridad, homófobos, medioevales, oscurantistas, etcétera. Y los socialistas, tan laicistas, se atrevieron a intervenir en la vida interna de la Iglesia, en su liturgia y dictaminar respecto a quien debía darse la comunión.

En realidad, el sacerdote se limitó a observar el artículo 915 del Código de Derecho Canónico que, para preservar el carácter sagrado de la Eucaristía, dispone: “No deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho…y los que obstinadamente persistan en manifiesto pecado grave” (Edición citada, p. 560).

Que la desuetudo alcance hoy al Derecho Canónico, que este artículo no se aplique ni en el Vaticano, donde ha recibido la comunión la legisladora norteamericana Nancy Pelosi, famosa promotora del aborto, quien tiene prohibido recibirla en su diócesis; que el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, se la haya dado a la pareja entones integrada por el expresidente argentino, Alberto Fernández y la abofeteada Fabiola, primera dama, hoy distanciados y en litigio, a su comitiva y a cuanto dirigente kirchnerista haya visitado la unidad básica instalada en el Vaticano, no deroga la norma.

Recordamos y tenemos fotos del entonces Cardenal Jorge Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, distribuyendo la eucaristía a manos que se alzaban sobre cabezas, violando las normas que regulan la comunión en la mano, porque no se consumían delante suyo y el destino de esas hostias consagradas podía ser el bolsillo o una misa negra, motivo por el cual el cardenal Carlo Cafarra, de gran recuerdo, la prohibió en su jurisdicción cuando era arzobispo de Bolonia.

Honor pues al sacerdote Malanza y al obispado de Segovia; desprecio por todos aquellos pontífices, cardenales, obispos y sacerdotes que no valoran lo que tienen en sus manos, ni custodian como deberían hacerlo, el cuerpo y la sangre del Señor. No quisiéramos estar en su pellejo el día del juicio particular, en el cual no podrán poner chicanas, ni habrá doble instancia.

Como podemos comprobarlo, la Iglesia de siempre, está viva, despierta y siempre aparece, porque Dios, que es el Señor de la historia, así lo quiere.

Buenos Aires, enero 15 de 2024.

Bernardino Montejano.

§§§

