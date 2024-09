Sínodo sobre la Sinodalidad 2024 = Otro golpe de Estado contra Jesucristo y Su Iglesia. Quarracino.

Sínodo sobre la Sinodalidad 2024 = Otro golpe de Estado contra Jesucristo y Su Iglesia.

Las últimas declaraciones de Jorge Mario Bergoglio sobre la diversidad de las religiones como un don de Dios, su igualación del crimen del aborto con el rechazo a la migración masiva e ilegal y su convocatoria penitencial a la próxima sesión del Sínodo sobre la Sinodalidad muestra claramente que su pontificado no es otra cosa que la ejecución de un golpe de Estado contra el mismo Jesucristo, para travestir a Su Iglesia y ponerla al servicio de los planes globalistas del Poder Financiero depredador y genocida, enemigo de Dios y de la raza humana.

LA SINIESTRA TRINIDAD

George Soros Jorge Mario Bergoglio (“Francisco”) Lynn Forester de Rothschild

El 20 de julio de 2023 publicamos un artículo en el que destacamos la contrarrevolución que había comenzado a llevar a cabo Jorge Mario Bergoglio en el seno de la Iglesia, después del fallecimiento de Benedicto XVI, ejecutando -por sí y por terceros lacayos serviles- un verdadero y auténtico golpe de Estado en la Iglesia, contra la persona misma de Nuestro Señor Jesucristo[1].

En ese artículo mostramos la prueba más clara y evidente de esa felonía, proporcionada por el entonces obispo auxiliar de Lisboa y neo-cardenal papagayo de la “Iglesia” bergogliana, Américo Manuel Alves Aguiar (actualmente obispo de Setúbal), quien como organizador responsable de la Jornada Mundial de la Juventud se ocupó de cancelar y eliminar oficialmente toda referencia pública explícita de Nuestro Señor Jesucristo y de dejarlo afuera de una actividad como la XXXVIII Jornada Mundial de la Juventud (2023), por supuesto avalado por el Obispo de Roma.

Pero en rigor de verdad, este este proceso de descristianización en la Iglesia Católica lo comenzó el mismísimo Jorge Mario Bergoglio en abril de 2020, al “renunciar” informalmente al título de Vicario de Cristo y convertirlo en una simple referencia histórica pretérita, para asumir unos meses después, el 8 de diciembre de 2020, como capellán-poeta de la Casa Rothschild londinense en el Consejo para el Capitalismo Inclusivo (creado por la baronesa Lynn Forester de Rothschild, esposa del fallecido sir Evelyn de Rothschild)[2]. Entre otros, fue el renombrado vaticanista Sandro Magister quien destacó y resaltó que después del fallecimiento de Benedicto XVI se aceleró la ofensiva bergogliana de seudo reforma anticrística de la Iglesia, como si la presencia terrenal del santo Pontífice alemán le hubiera impedido hacerlo impunemente[3]. La manipulación y deformación de la Revelación -interpretando híbridamente la Sagrada Escritura, abandonando la Tradición por considerarla expresión de “indietrismo” (¿¿¿¿???) e imponiendo su propio “magisterio” como el único vigente en la Iglesia[4]- fue utilizada para reforzar esta expulsión del Resucitado como centro, camino, sentido y fin de la vida de Su Iglesia, para reemplazarlo por el ideal de la “fraternidad universal”, por el culto a la “Madre Tierra”, por la “desmasculinización y homosexualización” de las jerarquías eclesiásticas y de la vida consagrada, y por la limitación y reducción a la mínima expresión de la Liturgia romana tradicional.

Su más reciente y por ahora último exabrupto constituye la expresión más clara y contundente no sólo de la herejía del otrora jesuita ignaciano, sino de la soberbia irracional que lo impulsa, al afirmar en Singapur que “todas las religiones son un camino para llegar a Dios. […] son como diferentes lenguas, como distintos idiomas, para llegar allí. Porque Dios es Dios para todos. […] Sólo hay un Dios, y nosotros, nuestras religiones son lenguas, caminos para llegar a Dios”[5].

Pero Jesucristo, el Señor resucitado, ha afirmado clara e inequívocamente que El “es el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6), no un camino, una verdad o una vida. Y a continuación reafirma claramente que “nadie va a [Dios] Padre si no es por mí”. Como dice un viejo adagio español, “si se lo desea más claro hay que echarle agua”. Y por cierto, el mandato-misión encargado por Jesucristo a la Iglesia, hasta el fin de los tiempos, es el de llevar el anuncio de Su Evangelio a todos los rincones del mundo, bautizando a todos los pueblos en el Nombre del Dios Uno y Trino (Mt 28, 18-20; Mc 16, 15-16; Lc 24, 44-48). Por eso, reiteramos la pregunta que hicimos en ocasiones similares: ¿A quién hay que obedecer: a Jesucristo el Señor o a Bergoglio el obispo de Roma? ¿al Redentor y Salvador o al capellán y bufón de la Casa Rothschild?[6]. Es clara y plenamente evidente, además y en realidad, que la “Iglesia” bergogliana es en realidad la versión siglo XXI de la Torre de Babel, ad maiorem Kissinger, Schwab et Soros gloriam. Una “Iglesia” babélica en la que don Jorge Mario es el “Todopoderoso” superior al Redentor.

Y si la piedra basal y cabeza de esta neo Iglesia sinodal bergogliana ya no es el Señor sino don Jorge Mario, la Iglesia ya no es Cuerpo de Cristo, la Ciudad de Dios en la tierra, Reino de Cristo, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, etc. etc., que tiene la misión de anunciar a Jesucristo, Dios-hombre resucitado. Porque ahora, según los designios de JMB, la “Iglesia sinodal” es, en esencia, administradora y dispensadora del perdón sacramental de Dios, no evangelizadora ni anunciadora de Jesucristo resucitado[7], en la que “el perdón constituye la naturaleza y la misión de la Iglesia, su realización fundamental”.

Y ya que el Obispo de Roma es el Todopoderoso de esta neo-Iglesia sinodal, no tiene problemas en inventar nuevos pecados, en una ampliación sui generis de los 10 Mandamientos bíblicos, nuevos pecados que no son contra Dios sino contra la Humanidad. ¡Una neo-Iglesia que inventa nuevos pecados, pero que no condena ni pide perdón por el genocidio prenatal, es decir, por el aborto a escala global, el asesinato masivo de los niños por nacer en el seno materno, que el mismo Concilio Vaticano II que tanto venera el “Supremo” califica de crimen abominable[8] y que en la Tradición catequética es considerado uno de los crímenes que claman venganza al Cielo[9].

Es así que en la “celebración penitencial” pensada para el inicio de la próxima sesión del Sínodo sobre la Sinodalidad no se menciona ni una sola vez a Jesucristo ni tampoco condena ni pide perdón por la pasividad y el silencio oficiales frente al aborto impuesto en el mundo como “política de Estado”, condena ausente en la agenda pública de la Santa Sede durante el pontificado bergogliano, con lo cual don Jorge Mario ha transformado a la Iglesia Católica en un híbrido que no anuncia a Jesucristo resucitado ni tampoco defiende institucional y oficialmente el aborto como crimen abominable y genocidio, instaurando la idolatría de la fraternidad universal y del culto a la Madre Tierra.

Y este olvido no es casual ni inocente, ya que de este modo el “Supremo” no ofende ni empaña sus vínculos y su amistad con los grandes personajes de la plutocracia globalista que lo apoya, impulsores del más grande genocidio de la historia de la humanidad -70 millones de niños a los que se le aplica anualmente la pena de muerte antes de que nazcan- y que no sólo son recibidos alegremente en la Santa Sede, sino que además detentan la dirección de un organismo recientemente instituido e incorporado a los organismos oficiales vaticanos -el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas, bajo el patrocinio del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana[10]-, que se ocupa nada más y nada menos que de impulsar y difundir la Doctrina Social de la Iglesia en perspectiva francisquista (bergogliana), con un ex juez argentino como presidente del Instituto, uno de los ideólogos e impulsores de la legalización del aborto en Argentina. Todo esto con el acompañamiento y apoyo de la Open Society de la familia Soros.

Así, en total sintonía con George Soros, su socio ideológico, el Obispo de Roma deja fuera del radar y del alcance de la “Iglesia” sinodal la condena explícita oficial del aborto como crimen abominable.

José Arturo Quarracino

21 de setiembre de 2024

P.S.: para conocer los detalles de la sociedad Soros-Bergoglio y la subordinación política e ideológica del pontificado bergogliano a los planes y proyectos de la familia Soros y su Open Society Foundations, se puede ver “Soros maneja el Vaticano a su gusto”, en https://gloria.tv/post/ 1CGcCnMJWaSpAToVYAWQTfgTx.



[1] Iglesia Católica: de Cuerpo de Cristo a burdel bergogliano. Golpe de Estado contra Nuestro Señor Jesucristo, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/07/22/iglesia-catolica- de-cuerpo-de-cristo-a-burdel- bergogliano-quarracino/ [2] Para conocer en detalle este proceso, ver Abominación de la desolación en el Vaticano, en https://gloria.tv/post/ c4u9SeFNGKUH4PBhAh8Weyh1F [3] Ver Sandro Magister, Francisco sin más velos. Un análisis de sus últimos nombramientos, en https://gloria.tv/post/ 8pFMWEjcGos1AwgTHAvTodrSj [4] Carta del papa Francisco al nuevo Prefecto para la Doctrina de la Fe, Vaticano, 1 de julio de 2023: “[…] tu tarea implica además un especial cuidado para verificar que los propios documentos del Dicasterio y de los demás tengan un adecuado sustento teológico, sean coherentes con el rico humus de la enseñanza perenne de la Iglesia y a la vez acojan el Magisterio reciente”. Sutilmente dicho, “el rico humus”, no la enseñanza perenne, y el “Magisterio bergogliano”, que es distinto (¿y superador?) a la enseñanza perenne, ya que debe ser “acogido”, porque no continúa la totalidad del Magisterio anterior, porque debe creer que es superior. [5] Encuentro interreligioso con los jóvenes, Singapur, 13 de setiembre de 2024, en https://www.vatican.va/ content/francesco/es/speeches/ 2024/september/documents/ 20240913-singapore-giovani. html. [6] Ver José Arturo Quarracino, De las 30 monedas de plata al Concejo para el Capitalismo Inclusivo, 16 de marzo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/03/16/de-las-30-monedas- de-plata-al-concejo-para-el- capitalismo-inclusivo/ [7] Secretaría General del Sínodo, Diócesis de Roma, XVI Asamblea General del Sínodo de Obispos, Celebración penitencial, Basílica de San Pedro, 1 de octubre 2024, en https://www.synod.va/content/ dam/synod/assembly2024/ press16_09/ penitentialcelebration/ESP_ Celebrazione_penitenziale.pdf. [8] Constitución pastoral Gaudium et Spes, n. 51: “el aborto y el infanticidio son crímenes abominables”. [9] Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1867. [10] Quirógrafo del Santo Padre Francisco, 15 de agosto de 2023, en https://www.vatican.va/ content/francesco/es/letters/ 2023/documents/20230815- chirografo-copaju.html. §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN: IT79N0 200805319000400690898 BIC/SWIFT: UNCRITM1E35 §§§

