Eutanasia, Aborto, Transgénero: se hombre se hace Dios. Silvana De Mari con Cinzia Notaro

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Cinzia Notaro, a quien va nuestro agradecimiento, ofrece a vuestra atención esta entrevista con la Dra. Silvana De Mari. Feliz lectura y difusión.

Licenciada en Medicina, con tres especializaciones, una de ellas en psicoterapia cognitiva, creadora del blog “Brigada para la Defensa de lo Obvio” https://www. brigataperladifesadellovvio. com/, una asociación de personas libres y un valioso punto de referencia para difundir y promover la realidad católica, así como escritora de apreciados libros de fantasía popular basados en el valor, la lealtad y la caballerosidad, debutó en 2000 con su primera publicación «L’ultima stella a destra della luna» (La última estrella a la derecha de la luna), y posteriormente ganó 2004 el 48º Premio Bancarellino y el Premio Andersen en con «Ultimo Elfo» (El último elfo), traducido a dieciocho idiomas, alcanzando un gran éxito internacional.

Silvana De Mari es también conocida como una guerrera en la lucha contra el aborto, la homosexualidad, el movimiento LGBTQI, el transhumanismo y por la defensa de la familia tradicional.

Le hicimos algunas preguntas sobre estos problemas que enfrentamos hoy en día, resultado de un proceso gradual de degradación moral y espiritual.

P. Palabra clave: «revolución» o rebelión en nombre del libertinaje. ¿Fueron las protestas de 1968 las que excluyeron a Dios, visto como Katècon que impedía al hombre hacer lo que le parece y le gusta?

R. Las protestas del 68 han sido solamente la frutilla del postre empaquetado en 1717, cuando se originó la masonería que quiere mejorar al hombre y la humanidad, porque tal y como Dios la hizo no es buena. La masonería crea el mito del Estado laico, que es un mito porque un Estado o es cristiano o es anticristiano. «Quien no está conmigo está contra mí». La Ilustración tuvo y dio poco de sí. Europa fue la madre de la ciencia y de la técnica gracias al cristianismo. Santo Tomás nos recuerda que debemos conocer la naturaleza, porque a través del conocimiento de la naturaleza, que es criatura de Dios, aumentamos nuestro conocimiento de Dios. La Ilustración fue el primer ejemplo de racismo con pretensiones de cientificidad y echó por tierra la ética cristiana. Bajo el cristianismo, nunca se había ordenado por escrito asesinar a los niños. Esto no quiere decir que nunca se asesinara a niños. Cuando el ejército victorioso entraba en una ciudad, cuando se desataba el horror de un pogromo, lo que pasaba, pasaba. Pero se trataba de crímenes de hombres armados con la embriaguez que da la adrenalina al máximo. Sin embargo, nunca había ocurrido que la masacre de niños y mujeres fuera ordenada desde arriba con una orden escrita.

P. ¡También con la Revolución Francesa se cometieron crímenes horribles!

R. La Revolución Francesa, hija de la Ilustración, masacró a innumerables inocentes. Se afirmaba que pertenecer a la aristocracia era motivo suficiente para la condena a muerte. Por cierto, sólo un tercio de los condenados pertenecía a la aristocracia. El punto culminante se alcanzó con la represión de la revuelta cristiana en la Vendée: para la guerra en esta ciudad se dio la orden escrita de asesinar a mujeres y niños. El general que llevó a cabo las masacres reconoció con orgullo que había matado a mujeres cuyos vientres generarían otros contrarrevolucionarios y que había matado a niños para que no pudieran convertirse en contrarrevolucionarios. Bajo el pomposo título de hijos de la diosa razón los hombres cometieron crímenes abominables. Entre las teorías absolutamente más estúpidas está la teoría del buen salvaje de Rousseau. El hombre no nace instintivamente bueno.

P. ¿Quién sería el “buen salvaje”?

R. El mito fundador de la Ilustración, el marxismo con sus hijos e hijastros, el 68 y la cultura woke. El hombre nace conservando dentro de sí la potencialidad para el sadismo y la violencia descarada. En el momento en que se le da la oportunidad (odio contra lo aristocrático, odio contra el vandeano, odio contra el burgués, odio contra el armenio, odio contra el judío, odio contra el no vacunado) este sadismo explota, y una vez que el hombre ha saboreado el fruto prohibido, el placer del mal, ya no vuelve atrás.

P. ¿También el marxismo ha contribuido para que emerjan los instintos más brutales del ser humano?

R. Ciertamente que una vez que emergen hacen falta lágrimas, sangre, muchas lágrimas y mucha sangre para apagar el fuego. El marxismo tuvo dos hijos, considerados por el filósofo Alain Besançon gemelos heterocigotos: el comunismo soviético, al que luego se sumó el comunismo chino, el camboyano, el cubano, el etíope y el coreano, y el nazismo alemán. El comunismo soviético a través de los partidos comunistas de los países occidentales, la corrupción de directores, actores, docentes universitarios y gracias al psicoanálisis (teoría acientífica y antiética) generó posteriormente la llamada revolución sexual, en realidad la promiscuidad sexual. Al desestabilizar la familia y reducir la tasa de natalidad, las invencibles sociedades occidentales habrían de morir por muerte natural.

P. ¿La que perdió fue la familia?

R. La que está derrotada es la familia constituida por la unión de un hombre y una mujer con el fin de procrear y, por tanto, tener hijos. Ellos -madre, padre e hijos- tienen fuertes lazos de sangre, que no son basura sino un poder biológico. La vida familiar ya es difícil. La agrupación de personas maricas que no tienen motivaciones análogas ni lazos de sangre tiene una posibilidad infinitesimal de no convertirse en una trifulca permanente. Además, para un niño no ser criado por sus padres biológicos siempre sigue siendo siempre una herida abierta.

P. ¿Podría considerarse el útero alquilado y la inseminación artificial una forma de adulterio?

R. Por supuesto, aunque falta una relación carnal real.

P. ¿El hombre se hace Dios al arrogarse el poder sobre la vida y sobre la muerte (eutanasia, suicidio asistido, final de la vida, aborto, anticoncepción)?

R. Exactamente: el hombre sustituye a Dios, adquiere poder sobre la vida y sobre la muerte, determina el sexo. Es el triunfo de la gnosis.

P. Hablando de la eutanasia, según la Liga Antipredación –http://www.antipredazione. org/– la «declaración de muerte cerebral con el corazón latiendo impuesta por ley para el explante-trasplante es un crimen contra la humanidad; además, la donación en vida no es ética, porque no hay respeto por el cuerpo y atenta contra la vida misma del donante». ¿Usted está de acuerdo?

R. Sí, estoy de acuerdo. El único trasplante ético es el de una persona viva que permanece con vida al donar un riñón o una porción de hígado o médula.

P. Como católica que profesa su fe, ¿usted cree que la Iglesia se adapta a la mentalidad del mundo frente al suicidio moral, espiritual y corporal del hombre?

R. El Papa infelizmente reinante se está adaptando no sólo a la mentalidad del mundo, sino directamente a las órdenes de las élites.

P. ¿Cómo ayuda la escuela a la familia a resolver problemas relacionados con el género, la sexualidad fluida…?

R. Desgraciadamente, como ya ha demostrado el filósofo Jacques Ellul, la escuela es actualmente la forma más poderosa de propaganda.

P. ¿Y qué decir de la Carrera Alias?

R. “Non lasciamoci imbavagliare è Contronatura”. Al niño o niña que no se reconoce en este proceso hay que ayudarle a aceptar la realidad, en cambio se le confirma en la mentira y se le da la oportunidad de castigar a todos los que no se conforman con la mentira. Mi batalla contra el género pagada con 6 condenas penales se resume en el lema «No nos amordacen es Contra natura».

P. ¿Hace sus batallas a través de los libros, ya que se ha convertido en un escritor de éxito?

R. Sí, los libros pueden convencer a alguien. La batalla contra el aborto está en «Hania», «El último ogro» , «El último mago», «Ora pro nobis, me llamo Yorsh» y «La balada de los niños sin nombre». En estas dos últimas también está el contra la descristianización, tema retomado en ‘Crónicas de la Nave del Capitán A 15 y en «Hania donde también se aborda el tema del satanismo. La batalla contra la mutilación sexual está en ‘El gato de los ojos de oro’ y en ‘Los últimos hechizos’, la que se libra contra la masacre de cristianos en ‘Me llamo José’.

«Ora pro nobis», “La realidad del ogro” y “En alas de la libertad” tratan de la batalla contra la islamización, mientras que “José hijo de Jacob” trata del valor de la paternidad.

Publicado originalmente en italiano el 6 de setiembre de 2024 por Marco Tosatti, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/09/06/eutanasia-aborto- transgenderismo-luomo-si-fa- dio-silvana-de-mari-a-cinzia- notaro/

Traducción al español por José Arturo Quarracino

