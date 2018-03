SENATO DELLO IOWA E ABORTO. PAPROCKI, DURBIN, E ELEZIONI ITALIANE. UN’INTENZIONE DI VOTO.

Marco Tosatti

Due notizie dagli Stati Uniti mi hanno fatto pensare alle elezioni di domenica prossima. La prima è di oggi. Il Senato dello Iowa mercoledì ha approvato una misura che proibisce l’aborto nel momento in cui viene rilevato il battito cardiaco del feto. La legge prevede alcune eccezioni in caso di emergenze mediche. La Conferenza Cattolica dello Iowa ha apprezzato “i legislatori per il loro sforzo nel far avanzare la protezione dei bambini non nati”.

La seconda è di qualche giorno fa, ed è molto interessante. Un vescovo, quello di Springfield, Thomas Paprocki, ha emesso un comunicato, in cui annuncia che il senatore Richard Durbin non dovrebbe essere ammesso alla comunione, a causa della sua “ostinata persistenza in un peccato grave manifesto”. Richard Durbin è un senatore democratico, e nel gennaio scorso ha votato contro un progetto di legge che voleva impedire l’aborto dopo la ventesima settimana di gestazione, il “Pain-Capable Unborn Child Protection Act”. Gli Stati Uniti sono fra i sette Paesi al mondo –compresi Cina Popolare e Corea del Nord – che permettono la soppressione di un bambino dopo quel limite.

“Sono completamente d’accordo con S.E. il cardinale Timothy Dolan, che ha definito il fallimento del passaggio al Senato del Pain-Capable Unborn Child Protection Act ‘terribile’. Quattordici senatori cattolici – scrive mons. Paprocki – hanno votato contro la legge che avrebbe proibito gli aborti dopo la ventesima settimana, compreso il sen. Richard Durbin, che abita a Springfield, Illinois”.

Già nell’aprile del 2004, racconta mons. Paprocki, quello che era allora il pastore di Durbin, e ora è vescovo a Orange, in California, aveva detto che avrebbe esitato a dare la comunione al sen. Durbin perché “le sue posizioni pro aborto lo mettevano fuori della comunione o dell’unità con gli insegnamenti della Chiesa sulla vita. Il mio predecessore, l’arcivescovo Lucas di Omaha, disse che avrebbe appoggiato quella decisione. Io ho continuato in quella posizione”.

Il comunicato ricorda il Canone 915 del Codice: “chi ostinatamente persiste in un peccato grave manifesto non deve essere ammesso alla Santa Comunione”. Di conseguenza, scrive mons. Paprocki, “il senatore Durbin non può essere ammesso alla Santa Comunione fino a quando non si penta del suo peccato. Questa misura non è intesa in senso punitivo, ma per portare a un cambiamento di cuore. Il senatore Durbin una volta era pro-life. Prego sinceramente affinché si penta, e torni ad essere pro-life”.

Sto pensando a questo vescovo coraggioso, e ai vescovi nostrani. Indignati se un politico mostra un rosario, e promette sul Vangelo. Ma non indignati perché un politico, che si dichiara cattolico, risolve il problema di lista della più grande pro-abortista della storia italiana (in teoria e in pratica: la famosa foto con la pompa da bicicletta è vera, ed è stata pubblicata su un grande settimanale italiano in quegli anni), che può così allestire una campagna faraonica con soldi giunti dall’estero; e sappiamo da chi. E non indignati se dei cattolici la votano. Per questo non c’è indignazione, perché fa squadra con il partito per cui troppi vescovi, e il vertice della Conferenza Episcopale, hanno mostrato e continuano a mostrare una contiguità imbarazzante, a dispetto delle leggi anti-famiglia e anti-vita approvate.

Avessimo dei Paprocki! Prendetela come un’intenzione (e un consiglio ampio) di voto. Domenica i vescovi non possiamo mandarli a casa. Altri invece sì. E se per caso quelli che spero che vincano ci prenderanno in giro anche loro….beh, almeno ci avremo provato. Noi non avremo da rimproverarci nulla, se non la nostra ingenuità. Altri – vescovi e compagnia cantante e scrivente – forse sì.

La prima impressione – dice monsignor Gian Carlo Perego in un’intervista a La Repubblica – è quella di una grave strumentalizzazione di due ‘segni’ importanti, fondamentali dell’esperienza cristiana. Per altro da parte di un partito che non si è mai dichiarato di ispirazione cristiana e che si accompagna a una sorta di fondamentalismo cattolico”.

L’arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini ha criticato l’esposizione di simboli religiosi nel comizio di sabato del segretario del Carroccio Matteo Salvini. «Nei comizi si parli di politica»: così si è espresso monsignor Delpini, dopo il «giuramento» del leader della Lega con il rosario in mano. Matteo Salvini, chiudendo il comizio in piazza Duomo, fingendo di essere nominato premier ha inscenato un giuramento sul Vangelo e con in mano un rosario: «Giuro di applicare davvero la Costituzione italiana, da molti ignorata, e giuro di farlo – ha detto tra l’altro il segretario della Lega – rispettando gli insegnamenti contenuti in questo sacro Vangelo».

Lo show del leader leghista in piazza Duomo a Milano è stato grottesco e offensivo, soprattutto dopo le critiche al mondo cattolico che accoglie i migranti. La Parola di Dio non si impugna in un comizio per carpire voti. Famiglia Cristiana.

L’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro scrive una lettera aperta alla vigilia del voto: «La democrazia rischia di essere ridotta ad un semplice click. L’ideologia dell’odio per il diverso conduce ad una deliberata mistificazione della realtà». E lancia un appello: «C’è bisogno di una classe dirigente che rifiuti ogni velleità sovranista e torni a respirare il sogno europeo che fu di De Gasperi e di tanti altri politici di ispirazione cristiana»

Michele Seccia

Solo sette Paesi, fra cui Cina e Corea del Nord, lo permettono.

WASHINGTON — The Senate rejected a bill on Monday to ban most abortions after 20 weeks of pregnancy, a largely symbolic vote aimed at forcing vulnerable Democrats to take a stand that could hurt their prospects for re-election in states won by President Trump.

By a vote of 51 to 46, the measure fell well short of the 60-vote threshold required for the Senate to break a Democratic filibuster. The outcome was not a surprise, and the vote fell mostly along party lines.

The Senate voted on a similar measure in 2015. At that time three Democrats — Senators Bob Casey of Pennsylvania, Joe Donnelly of Indiana and Joe Manchin of West Virginia — voted in favor of it. All three are up for re-election this year in states that Mr. Trump carried, and all of them voted in favor of the measure again on Monday. Two Republicans — Senators Susan Collins of Maine and Lisa Murkowski of Alaska — voted against it.

The bill, which has the strong backing of the Trump administration, is identical to one that passed the House in October and similar to legislation that has been adopted in 20 states. It would make nearly all abortions after 20 weeks illegal; anyone who performed the procedure could face a potential prison term of five years, fines or both, though exceptions could be made when the life of the mother was at risk, or in cases of rape or incest.

Bishop Thomas Paprocki of Springfield, Illinois has announced that Senator Richard Durbin should not be admitted to Communion because of his “obstinate persistence in manifest grave sin.” The bishop referred to Senator Durbin’s consistent support for legal abortion, and particularly his vote against the Pain-Capable Unborn Child Protection Act.

Statement from Bishop Thomas John Paprocki on Senate Failure to Pass Pain-Capable Unborn Children’s Act

SPRILD — I agree completely with His Eminence, Cardinal Timothy Dolan, Chairman of the United States Conference of Catholic Bishops’ (USCCB) Committee on Pro-Life Activities, who called the U.S. Senate’s failure to pass the Pain-Capable Unborn Child Protection Act “appalling.”

Fourteen Catholic senators voted against the bill that would have prohibited abortions starting at 20 weeks after fertilization, including Sen. Richard Durbin, whose residence is in the Diocese of Springfield in Illinois. In April 2004, Sen. Durbin’s pastor, then Msgr. Kevin Vann (now Bishop Kevin Vann of Orange, CA), said that he would be reticent to give Sen. Durbin Holy Communion because his pro-abortion position put him outside of communion or unity with the Church’s teachings on life. My predecessor, now Archbishop George

Lucas of Omaha, said that he would support that decision. I have continued that position.

Canon 915 of the Catholic Church’s Code of Canon Law states that those “who obstinately persist in mani­fest grave sin are not to be admitted to Holy Communion.” In our 2004 Statement on Catholics in Political Life, the USCCB said, “Failing to protect the lives of innocent and defenseless members of the human race is to sin against justice. Those who formulate law therefore have an obligation in conscience to work toward correcting morally defective laws, lest they be guilty of cooperating in evil and in sinning against the common good.” Because his voting record in support of abortion over many years constitutes “obstinate persistence in manifest grave sin,” the determination continues that Sen. Durbin is not to be admitted to Holy Communion until he repents of this sin. This provision is intended not to punish, but to bring about a change of heart. Sen. Durbin was once pro-life. I sincerely pray that he will repent and return to being pro-life.