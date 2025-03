La Festa dell’Annunciazione dell’Angelo a Maria. R.S.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro blog, R.S., offre alla vostra attenzione queste riflessioni sull’Annuncio fatto a Maria, e il suo significato. Buona lettura e diffusione.

La festa dell’Annunciazione dell’angelo a Maria

Il fatto è narrato dall’evangelista san Luca, che nel suo prologo non nasconde il particolare zelo che l’ha animato nell’andare alle fonti e dai testimoni oculari, indagando “accuratamente ogni cosa fin dall’origine”.

L’evangelista scrisse il suo vangelo prima degli Atti degli apostoli (lo si evince dall’incipit degli Atti), dove racconta in prima persona (dal capitolo 16, all’epoca del passaggio in Macedonia) i fatti che lo vedono in azione a fianco di san Paolo.

Il cambiamento che riguarda Luca, da storico a cronista, accade dopo il concilio di Gerusalemme (49 d.C.) e prima che Paolo giunga a Corinto (51 d.C.). Perciò l’indagine di cui Luca scrive a Teofilo dev’essere precedente: negli anni 40 del primo secolo cristiano.

San Luca aveva intervistato la madre di tutte le testimonianze oculari su Gesù: proprio Maria Santissima!

Riceve da lei i dettagli dell’accaduto, specialmente nei versetti iniziali del suo vangelo di Gesù Cristo.

Si suole dire che il terzo vangelo trasudi particolarmente di episodi di misericordia e par di capire il perché.

Un esempio clamoroso le parole di Gesù in croce ai crocifissori e ai ladroni: la Madre era lì, le ha sentite.

Maria era giovanissima (per l’usanza del tempo poteva essere promesse sposa dall’età di quattordici anni).

Nella sua abitazione, a Nazaret, già promessa a Giuseppe, riceve una visita angelica.

Le parole dell’angelo sono intrise di trascendenza: Maria le comprende perché era solita alla preghiera.

“Salve piena di grazia, il Signore è con te”.

Il saluto parla di grazia (la pienezza della grazia) e di un’unione con Dio che riguarda proprio lei.

Gli uomini la pienezza della grazia di Dio l’hanno perduta dopo la cacciata da Eden.

Maria conosce la storia dell’alleanza, conosce la legge mosaica ed è al corrente delle visioni dei profeti.

Ma qui non conta più come l’umanità (persino la più scelta) guarda a Dio, ma come Dio guarda l’umanità.

Dio non è nel tempo ma nell’eternità e Maria, piena di grazia, è in quell’eternità lì: nell’istantaneità in cui Dio guarda tutta la creazione. E’ nell’immacolatezza con cui Dio ha creato.

Non lo poteva sapere come lo recita il catechismo. L’ha rivelato il suo Gesù, che oggi sappiamo essere il Verbo incarato e san Paolo definisce “immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura; poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose… Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui” (Col 1,15-17). Fa eco al prologo di San Giovanni!

Cristo nella sua umanità sbocciata alla pienezza del tempo è “in principio”, il Verbo creatore: dunque Maria, agli occhi di Dio, è in quell’inizio. Un inizio in cui il peccato non aveva ancora deturpato la bellezza creata, con il che è spiegata l’immacolatezza indispensabile. Potuit, decuit ergo fecit.

L’angelo Gabriele (rimasto fedele a differenza delle creature angeliche che hanno commesso la prima ribellione) la contempla nell’istantaneità angelica dalla sua creazione e sa di rivolgersi in nome di Dio a colei che gli è eternamente regina, secondo il titolo che spetta a Maria alla luce della Rivelazione cristiana.

Dal punto di vista umano parrebbe assurdo, presi come siamo nei lacci temporali che impongono un prima e un dopo, ma nell’istantaneità divina lei è là esattamente dove c’è il Verbo che a Nazaret attende il suo sì di madre perché diventi carne. Che mistero stupendo!

Maria vive lo stupore della creatura che fa l’esperienza mistica del trascendente che annulla le logiche terrene dello scorrere del tempo. Non può non farsi delle domande. L’angelo lo sa e se ne prende subito cura, consolandola di parole ancor più dense di mistero, nuovamente grondanti di grazia, divinità ed eternità:

“Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”

A differenza di Zaccaria (la cui vicenda imparentata è riferita da Luca pochi versetti prima, probabilmente originati dalla medesima fonte), la giovane non dubita, limitandosi a chiedere come sia possibile.

E’ davvero un mistero anche questo: la ragazza già promessa sposa, che può ben immaginare che cosa proverà Giuseppe e cosa potrebbero dire le malelingue di lei, si permette solo di far presente la sua verginità, suggello della pienezza di grazia, purezza e immacolatezza che è lo sfondo di tutta la scena.

Non dubita, non ironizza circa l’età, come succede a Zaccaria in merito a sé stesso e a Elisabetta. Maria non avanza le considerazioni razionalistiche che costano il mutismo del sacerdote offerente il sacrificio al tempio.

Se è un miracolo che partorisca la vecchia e la sterile, immensamente maggiore è che partorisca la vergine.

Per questo Isaia lo pone come il segno dei segni!

Maria non ha dubitato di Dio e nemmeno di sé: chiede solo come avverrà.

Allora l’angelo le parla dello Spirito santo e le illustra l’azione di Dio che avverrà in lei.

“Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio”.

In aggiunta, dato che Maria sapeva di Elisabetta, le dice:

“Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio”.

Questo le basta, senza alcuna paura specialmente dei retropensieri degli uomini.

Le basta aver fede che nulla è impossibile a Dio .

Allora Maria disse: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto.

Nell’istantaneità divina quel sì di Maria è eterno come l’incarnazione del Verbo, che è dal principio.

Questo spiega perché Maria sia redenta da Cristo pur essendone madre della sua umanità.