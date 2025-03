Una Storia Pazzesca dagli USA su Vaccini, Controlli, Processi. Una Storia che Riguarda anche Noi.

COME FUNZIONANO I CONTROLLI

Questa è una storia pazzesca.

Una volta conosciuta, vedrete improvvisamente bene quel che prima poteva apparire fosco. Avrete anche Voi un’idea di cosa in realtà abbiamo discusso per anni ed anni.

La racconto molto in breve, essendo disponibile anche il video dell’intervista ad un giovane virologo con i sottotitoli in italiano. Protagonista è Stephen Krahling che lavorava alla Merck nel 2010 (!) su un progetto di verifica del vaccino MPR (morbillo parotite rosolia). Ebbene, poiché i test non davano i risultati auspicati, ricevette l’ordine di modificarli. Lui chiese spiegazioni, segnalò il problema alla FDA, ma inutilmente. Venne minacciato. Dopo un’ulteriore sollecitazione, finalmente la FDA intervenne con una ispezione ed appurò che i vaccini erano adulterati e non rispettavano la dicitura sulla etichetta (in una parola: fasulli). Il ricercatore fu estromesso dal laboratorio e poi non gli restò che licenziarsi.

Citò in giudizio la Merck per frode al pubblico. I giudici interpellarono la FDA e questa confermò la consistenza delle accuse. Il processo durò 14 lunghi anni e si concluse nel 2024. Alla fine – e qui viene il bello – la Corte di Giustizia si decise: archiviò il caso. Perché? Perché non c’era stata, secondo la motivazione, la frode al pubblico. Era vero che i vaccini erano adulterati, che l’etichettatura era fuorviante, che non erano efficaci, che provocavano effetti avversi. Sì era vero, ma la frode no. Infatti i CDC erano a conoscenza di tutto ciò, la stessa CDC aveva effettuato studi interni che confermavano tali risultanze, ma avevano deciso di acquistare ugualmente quegli stessi “vaccini”, consapevolmente. Quindi … non si poteva affermare che la Merck avesse ingannato il reale acquirente (i CDC), perciò neanche pubblico. Caso archiviato, appunto.

Come commentare? Intanto che Krahling è stato fortunato. Un’altra whistleblower (informatrice degli imbrogli) della Merck è morta in circostanze misteriose, nonostante godesse di ottima salute (ho conosciuto personalmente Brandy Vaughan a Roma ad una manifestazione in occasione dell’approvazione della legge Lorenzin).

Brandy Vaughan trovata morta a casa sua il 18 dicembre 2020 per cause “naturali”.

Poi ovviamente che centinaia di milioni di quei vaccini della Merck sono stati somministrati a bambini negli USA, sia prima che dopo il 2010. Sicuramente quelli venduti nel resto del mondo ed in Italia saranno state di qualità superiore, anche se qualche malpensante potrebbe non concordare …

Infine, che i cosiddetti vaccini MPR non possono essere considerati tali (essendo inefficaci), e neppure farmaci (questi ultimi presuppongono una composizione certa e costante).

Aggiungo anche che, vista la condotta della FDA e dei CDC (a cui si accodano praticamente sempre l’EMA e l’AIFA), si può legittimamente dubitare di TUTTI i vaccini (e non solo!) a cui la FDA dà l’imprimatur.

E con questo ho detto molto.

Molto altro … alla prossima puntata!

Video dell’intervista di Sharill Attkinson a Stephen Krahling (nel programma Full Measure):