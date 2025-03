Stop alla Strage degli Innocenti a Gaza. Spegniamo il Colosseo. No Bavaglio, Appello al Comune di Roma.

🗣️ STOP ALLA STRAGE DI INNOCENTI, SPEGNIAMO IL COLOSSEO

🔴 Appello

al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli

al Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri

al Consiglio Comunale di Roma Capitale

Spegniamo una luce per accendere le coscienze di tutti. Rivolgiamo un appello urgente al Ministro della Cultura Alessandro Giuli, al Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, ai Consiglieri comunali di Roma Capitale affinché le luci del Colosseo vengano spente per un’ora, in segno di lutto per le decine di migliaia di civili inermi, donne, uomini, anziani e soprattutto bambine e bambini uccisi nei raid israeliani in Palestina.

Dopo una breve pausa è ripreso il genocidio a Gaza, dove la situazione umanitaria è disperata, mentre in Cisgiordania gli assalti dell’IDF e dei coloni non si sono mai fermati. Gli attacchi aerei israeliani su Gaza degli ultimi giorni hanno già causato un migliaio di vittime, tra le quali centinaia di bambini e bambine. Queste sono state le ore più letali per i più piccoli nella Striscia. Una pulizia etnica che sembra non avere fine.

Le operazioni militari hanno isolato oltre centomila bambini, facendoli rimanere senza cibo, né acqua, né assistenza, esponendoli a gravi rischi sanitari e alla fame. Inoltre continuano i raid israeliani contro i presidi sanitari che forniscono cure essenziali e sono già due gli ospedali distrutti negli ultimi giorni.

È una situazione di grande sofferenza e impunità, dove i più vulnerabili, come bambini e bambine, donne, persone anziane, malate e disabili, stanno pagando il prezzo più alto con la complicità degli Usa e nell’indifferenza colpevole della Ue.

Ci auguriamo che questo appello venga accolto dal Ministro della Cultura e dal Sindaco del Comune di Roma Capitale per sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere le autorità politiche a tutti i livelli a intervenire per porre fine a questa tragica situazione. Spegniamo una luce per accendere le coscienze di tutti.

Non dobbiamo rimanere in silenzio.

