Pour l’Union Ecclésiale, le Manifeste des Sœurs. Foi et Raison Recrachées sans Retenue. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, Mastro Titta, que nous remercions de tout cœur, soumet à votre attention ces réflexions absolument brillantes qui sont, à notre humble avis, incontournables. Merci de tout coeur a Louis Lurton pour la traduction. Bonne lecture, sourires amers et partage.

§§§

MASTRO TITTA : POUR L’UNION ECCLÉSIALE, LE MANIFESTE DES SOEURS

Chers frères et sœurs, ces jours-ci, deux faits mineurs sont absurdes par rapport aux horreurs de la chronique. Le premier, la religieuse paciguerrafondaia qui, lors de la manifestation à Rome pour une Europe pacifiée jusqu’aux dents, a sorti un gigantesque fatras d’inepties. “Si nous n’avons pas d’armes, nous mourrons, nous qui sommes porteurs des valeurs de la paix” ( https://www.ilgiornaleditalia.it/video/esteri/690822/riarmo-europeo-suora-si-converte-alla-difesa-comune-esercito-di-pace-un-opportunita-se-non-abbiamo-le-armi-moriremo-video.html ), a répondu l’infortunée à la journaliste. J’ai une très mauvaise nouvelle et une autre terrible, chère sœur. La mauvaise, c’est que de toute façon nous allons mourir.

La terrible, c’est que vous êtes le déchet de production du charabia bergoglien sur la guerre, sur le machisme. Bergoglio parle de “désarmer la terre” ( https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-03/papa-francesco-lettera-direttore-corriere-della-sera-guerra.html ) mais il oublie de réprimander l’estimée “mamma” Ursula Von der Leyen, qui, dans une pirouette, est passée du vaccin comme acte d’amour aux armes comme instrument de paix.

La seconde est une religieuse qui découvre les joies du sexe à l’âge tendre de 50 ans et pense bien mettre de côté le violent Gramellini, journal de référence du Corriere della Sera. “Parfois, je me sens mal et peut-être un peu folle… mais aussi tellement humaine”, écrit la religieuse de la Via Solferino, qui se définit comme “une âme divisée en deux”. Je ne sais plus laquelle s’est divisée, peut-être que la sœur pourra m’aider.

Dans la décadence générale, ces deux histoires peuvent sembler de peu d’importance. Pourtant, elles révèlent le véritable champ de bataille où nous perdons la mère de toutes les guerres : l’esprit. Cette habitude de manier les mots avec une nonchalance séraphique en nous justifiant parce que nous sommes “si humains” est effrayante, car dans ce cas, l’humain est utilisé dans une fonction ouvertement anti-christique.

Ce n’est pas seulement la piètre qualité des propos des deux sœurs, mais le fait qu’elles soient tellement imbues d’humanité, ou plutôt de bonté ou féminité, qu’elles ressentent le besoin de s’épancher devant le monde entier sur le fait d’être “si humaines”, au mépris de ce qu’elles devraient avoir de plus cher et de plus sacré. Le problème, c’est la caméra et le microphone d’une part, et le fait d’écrire à Gramellot pour parler de leurs propres furoncles d’autre part.

La vanité exhibée comme conquête sociale et refus de la dimension intérieure. La foi et la raison recrachées sans retenue.

Quos vult perdere Iupiter dementat prius. Le Manifeste des Sœurs placé au fondement de l’Union Ecclésiale. Au fond, servir satan est seulement une autre façon de ne pas servir Dieu.

https://www.marcotosatti.com/2025/03/25/per-lunione-ecclesiale-il-manifesto-di-suorene-fede-e-ragione-sputazzate-senza-ritegno-mastro-titta/

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

***

Condividi i miei articoli:



Tag: manifesto, soeurs, titta



Categoria: Generale