L’Ultimo Capitolo del Genocidio. Chris Hedges Report.

Questo articolo è letto da, un’attrice formata alla Juilliard, presente nella lista Audible delle migliori donne narratrici . Il suo lavoro è nelle liste annuali dei migliori audiolibri del New York Times, Audible, AudioFile e Library Journal. www.eunicewong.actor

Testo originariamente pubblicato il 22 marzo 2025

Il signore delle mosche – di Mr. Fish

Questo è l’ultimo capitolo del genocidio. È l’ultima, sanguinosa spinta per cacciare i palestinesi da Gaza. Niente cibo. Niente medicine. Niente riparo. Niente acqua pulita. Niente elettricità. Israele sta rapidamente trasformando Gaza in un calderone dantesco di miseria umana dove i palestinesi vengono uccisi a centinaia e presto, di nuovo, a migliaia e decine di migliaia, o saranno costretti ad andarsene per non tornare mai più.

Il capitolo finale segna la fine delle bugie israeliane. La bugia della soluzione a due stati. La bugia che Israele rispetta le leggi di guerra che proteggono i civili. La bugia che Israele bombarda ospedali e scuole solo perché sono usati come aree di sosta da Hamas. La bugia che Hamas usa i civili come scudi umani, mentre Israele costringe sistematicamente i palestinesi prigionieri a entrare in tunnel e edifici potenzialmente esplosivi prima delle truppe israeliane. La bugia che Hamas o la Jihad islamica palestinese (PIJ) sono responsabili (l’accusa è spesso quella di razzi palestinesi erranti) della distruzione di ospedali , edifici delle Nazioni Unite o vittime palestinesi di massa . La bugia che gli aiuti umanitari a Gaza sono bloccati perché Hamas sta dirottando i camion o contrabbandando armi e materiale bellico. La bugia che i bambini israeliani vengono decapitati o che i palestinesi hanno compiuto stupri di massa di donne israeliane. La bugia che il 75 percento delle decine di migliaia di persone uccise a Gaza erano “terroristi” di Hamas. La bugia secondo cui Hamas, poiché avrebbe riarmato e reclutato nuovi combattenti, sarebbe responsabile della rottura dell’accordo di cessate il fuoco.

Il volto nudo e genocida di Israele è esposto. Ha ordinato l’evacuazione della parte settentrionale di Gaza, dove palestinesi disperati sono accampati tra le macerie delle loro case. Ciò che avviene ora è una massa fame — l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) ha dichiarato il 21 marzo di avere ancora sei giorni di scorte di farina — morti per malattie causate da acqua e cibo contaminati, decine di morti e feriti ogni giorno sotto l’implacabile assalto di bombe, missili, proiettili e proiettili. Niente funzionerà, panetterie, impianti di trattamento delle acque e fognature, ospedali — Israele ha fatto saltare in aria l’ospedale turco-palestinese danneggiato il 21 marzo — scuole, centri di distribuzione degli aiuti o cliniche. Meno della metà dei 53 veicoli di emergenza gestiti dalla Mezzaluna Rossa Palestinese sono funzionanti a causa della carenza di carburante. Presto non ce ne sarà più nessuno.

Il messaggio di Israele è inequivocabile: Gaza sarà inabitabile. Andatevene o morirete .

Da martedì, quando Israele ha rotto il cessate il fuoco con pesanti bombardamenti, sono stati uccisi oltre 700 palestinesi , tra cui 200 bambini. In un periodo di 24 ore sono stati uccisi 400 palestinesi . Questo è solo l’inizio. Nessuna potenza occidentale, compresi gli Stati Uniti, che forniscono le armi per il genocidio, intende fermarlo. Le immagini da Gaza durante i quasi sedici mesi di incessanti attacchi erano orribili. Ma ciò che sta arrivando ora sarà peggio. Rivaleggerà con i più atroci crimini di guerra del ventesimo secolo, tra cui la carestia di massa, il massacro all’ingrosso e la distruzione del ghetto di Varsavia nel 1943 da parte dei nazisti.

KHAN YUNIS, GAZA: Palestinesi, che hanno difficoltà a reperire cibo, aspettano con contenitori vuoti in mano per ricevere il cibo distribuito da organizzazioni caritatevoli ad Al-Mawasi a Khan Yunis, Gaza, il 21 marzo 2025. (Foto di Hani Alshaer/Anadolu tramite Getty Images)

Il 7 ottobre ha segnato la linea di demarcazione tra una politica israeliana che sosteneva la brutalizzazione e la sottomissione dei palestinesi e una politica che chiedeva il loro sterminio e la loro rimozione dalla Palestina storica. Ciò a cui stiamo assistendo è l’equivalente storico del momento innescato dall’annientamento di circa 200 soldati guidati da George Armstrong Custer nel giugno 1876 nella battaglia di Little Bighorn . Dopo quella sconfitta umiliante, i nativi americani erano destinati a essere uccisi e i superstiti costretti nei campi di prigionia, in seguito denominati riserve, dove migliaia di persone morirono di malattia, vissero sotto lo sguardo spietato dei loro occupanti armati e caddero in una vita di immiserimento e disperazione. Aspettatevi lo stesso per i palestinesi di Gaza, abbandonati, sospetto, in uno degli inferni del mondo e dimenticati.

“Abitanti di Gaza, questo è il vostro ultimo avvertimento”, ha minacciato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz :

La prima Sinwar ha distrutto Gaza e la seconda Sinwar la distruggerà completamente. Gli attacchi dell’aeronautica militare contro i terroristi di Hamas sono stati solo il primo passo. Diventerà molto più difficile e ne pagherai il prezzo pieno. L’evacuazione della popolazione dalle zone di combattimento ricomincerà presto… Restituisci gli ostaggi e rimuovi Hamas e altre opzioni si apriranno per te, incluso partire per altri posti nel mondo per coloro che lo desiderano. L’alternativa è la distruzione assoluta.

L’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas è stato progettato per essere implementato in tre fasi . La prima fase, della durata di 42 giorni, vedrebbe la fine delle ostilità. Hamas rilascerebbe 33 ostaggi israeliani catturati il 7 ottobre 2023, tra cui donne, persone di età superiore ai 50 anni e persone malate, in cambio di oltre 2.000 uomini, donne e bambini palestinesi imprigionati da Israele (circa 1.900 prigionieri palestinesi sono stati rilasciati da Israele al 18 marzo). Hamas ha rilasciato un totale di 147 ostaggi, di cui otto morti. Israele afferma che ci sono 59 israeliani ancora detenuti da Hamas, 35 dei quali Israele ritiene siano deceduti.

L’esercito israeliano si ritirerebbe dalle aree popolate di Gaza il primo giorno del cessate il fuoco. Il settimo giorno, ai palestinesi sfollati sarebbe consentito di tornare nella parte settentrionale di Gaza. Israele consentirebbe a 600 camion di aiuti con cibo e forniture mediche di entrare a Gaza ogni giorno.

La seconda fase, che si prevedeva sarebbe stata negoziata il sedicesimo giorno del cessate il fuoco, avrebbe visto il rilascio degli ostaggi israeliani rimasti. Israele avrebbe completato il suo ritiro da Gaza mantenendo una presenza in alcune parti del corridoio di Filadelfia, che si estende lungo il confine di otto miglia tra Gaza ed Egitto. Avrebbe ceduto il suo controllo del valico di frontiera di Rafah verso l’Egitto.

La terza fase prevedeva negoziati per la fine definitiva della guerra e la ricostruzione di Gaza.

Israele firma abitualmente accordi, tra cui gli Accordi di Camp David e l’Accordo di pace di Oslo, con tempi e fasi. Ottiene ciò che vuole, in questo caso il rilascio degli ostaggi, nella prima fase e poi viola le fasi successive. Questo schema non è mai stato interrotto.

Israele si è rifiutato di onorare la seconda fase dell’accordo. Ha bloccato gli aiuti umanitari a Gaza due settimane fa, violando l’accordo. Ha anche ucciso almeno 137 palestinesi durante la prima fase del cessate il fuoco, tra cui nove persone, tre delle quali giornalisti, quando i droni israeliani hanno attaccato una squadra di soccorso il 15 marzo a Beit Lahiya, nel nord di Gaza

I pesanti bombardamenti e i bombardamenti di Gaza da parte di Israele sono ripresi il 18 marzo, mentre la maggior parte dei palestinesi dormiva o preparava il loro suhoor, il pasto consumato prima dell’alba durante il mese sacro del Ramadan. Israele non fermerà i suoi attacchi ora, anche se gli ostaggi rimasti saranno liberati, presunta ragione di Israele per la ripresa dei bombardamenti e dell’assedio di Gaza.

GAZA: Una famiglia palestinese, che ha abbandonato le proprie case a causa degli attacchi israeliani alla Striscia di Gaza, consuma un suhoor nel centro di accoglienza di Salah al-Din il 12 marzo 2024. (Foto di Dawoud Abo Alkas/Anadolu tramite Getty Images)

La Casa Bianca di Trump applaude al massacro. Attacca i critici del genocidio come “antisemiti” che dovrebbero essere messi a tacere, criminalizzati o deportati mentre incanalano miliardi di dollari in armi verso Israele.

L’assalto genocida di Israele a Gaza è l’inevitabile epilogo del suo progetto coloniale di coloni e dello stato di apartheid. La conquista di tutta la Palestina storica (con la Cisgiordania che presto, mi aspetto, verrà annessa da Israele) e lo spostamento di tutti i palestinesi è sempre stato l’ obiettivo sionista .

Gli eccessi peggiori di Israele si sono verificati durante le guerre del 1948 e del 1967, quando vaste parti della Palestina storica furono sequestrate, migliaia di palestinesi uccisi e centinaia di migliaia furono sottoposti a pulizia etnica. Tra queste guerre, il furto di terre al rallentatore, gli assalti omicidi e la pulizia etnica costante in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, continuarono.

Quella danza calibrata è finita. Questa è la fine. Ciò a cui stiamo assistendo eclissa tutti gli assalti storici ai palestinesi. Il folle sogno genocida di Israele, un incubo palestinese, sta per realizzarsi. Distruggerà per sempre il mito che noi, o qualsiasi nazione occidentale, rispettiamo lo stato di diritto o siamo i protettori dei diritti umani, della democrazia e delle cosiddette “virtù” della civiltà occidentale. La barbarie di Israele è la nostra. Potremmo non capirlo, ma il resto del mondo sì.