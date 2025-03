La Messa di Sempre. Un Documentario USA, Romano di Lombardia (BG), 3 Aprile. Proiezione e Discussione.

Il 3 Aprile arriva a Romano di Lombardia (BG) nel multisala Starplex un atteso documentario che negli Stati Uniti ha riscosso notevole interesse, ovvero quello sulla Messa in Rito Antico (Vetus Ordo), volgarmente chiamata Messa in Latino.

Alle ore 20.45 verrà proiettata la prima parte del docufilm ricco di testimonianze di fedeli, sacerdoti e di Vescovi cattolici (tra i quali anche Mons. Strikland) e a seguire ci sarà una conferenza/dibattito con alcuni ospiti importanti esperti del rito della Messa di sempre (così come titola la versione italiana del film curata e distribuita da Amicitia Liturgica).

Fino al Concilio Vaticano II questa forma ha accompagnato la Chiesa nella missione terrena e ha formato i più grandi santi, in ultimo, in ordine cronologico, San Pio da Pietralcina del quale conosciamo il grande amore per questo rito che spesso lo portava a celebrare Sante Messe, le quali potevano durare fino anche 3 ore. Come mai questa forma è stata abolita e rimpiazzata con nuovo rito? Che conseguenze ha portato alla fede e alla Chiesa? Quali sono i frutti e le grazie che molti ancor oggi ricevono assistendo a queste Sante Messe?

Al termine della proiezione risponderanno a queste domane gli ospiti Mons. Nicola Bux, Don Marco Begato, Julio Loredo.

L’evento verrà moderato da Daniele Logoluso di Spirito di Verità TV.

Per l’acquisto della prevendita vi rimandiamo a questo link https://www. amicitialiturgica.it/event- details/la-messa-di-sempre- alla-scoperta-della-messa- tradizionale