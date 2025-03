Un Respiro Primaverile con uno Sguardo al Paese Origine del Sole. Il Matto.

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto offre alla vostra attenzione questa boccata di aria di primavera. Buona lettura e meditazione…

§§§

UN RESPIRO PRIMAVERILE CON UNO SGUARDO AL PAESE ORIGINE DEL SOLE

«[…]

chi vuol esser lieto, sia:

di doman non c’è certezza».

Lorenzo de’ Medici

* * *

È giunta, ancora una volta, la Primavera: la nascita, la rinascita, una nuova vita; “prima” e “vera”, questa seconda parola derivando dalla radice sanscrita VAS: ardere, splendere, (che richiama la romana Vesta, dea del focolare domestico). Inoltre, c’è il latino classico primo vere, che significa “all’inizio della primavera”.

«È una gioia vedere tanti rami

verdissimi nel vento e tanti fiori

prepotenti, sboccianti, è una gran gioia

perché nel sangue pure è primavera».

Cesare Pavese

«Primavera dintorno

brilla nell’aria, e per li campi esulta,

sì ch’a mirarla intenerisce il core».

Giacomo Leopardi

«Vieni, primavera,

imprudente e audace amante della terra,

dai voce al cuore della foresta!

Vieni in raffiche irrequiete

dove i fiori sbocciano improvvisi,

fai spuntare nuove foglie!

Scoppia, come una rivolta di luce … ».

Rabindranath Tagore

«Ritorna primavera.

Ed è la terra come un bimbo che sa le poesie».

Rainer Marie Rilke

«Su, allocco mio,

muta la tua espressione!

Questa è pioggia di primavera».

Kobayashi Issa

«Giorno di primavera:

si perde lo sguardo in un giardino

largo tre piedi».

Masaoka Shiki

* * *

Wa wo motte tōtoshi to nasu

和以為貴

L’armonia è il valore più prezioso

Principe Shōtoku Taishi (574-622)

estensore della prima Costituzione giapponese (604)

Il concetto di Wa 和 è la pietra angolare della filosofia giapponese, che unisce tradizioni shintoiste e buddiste. Non è casuale che questo carattere rappresenti anche il Giappone stesso nell’antico nome Yamato 大和: “Grande armonia”, gradualmente sostituito con “Nihon” o “Nippon” 日本, ove日 Ni è Sole e 本 Hon è origine.

Si ritrova Wa 和 in Reiwa 令和: “Bella Armonia”, l’era secondo il calendario ufficiale del Giappone iniziata nel 2019, con la salita al trono del crisantemo dell’imperatore Naruhito.

In questo periodo di transizione stagionale, l’armonia si manifesta ovunque in Giappone:

° nei karesansui, i giardini zen, dove ogni pietra e pianta crea un equilibrio perfetto;

° nell’ikebana, dove fiori e rami esprimono l’armonia tra cielo, terra e uomo;

° nella cha no yu, la cerimonia del thè, rituale di pace e rispetto reciproco;

° nella Nihon kenchiku, l’architettura tradizionale, che si fonde con la natura circostante;

° nel wabi-sabi, che celebra la bellezza dell’imperfezione e della transitorietà.

Come insegnava il principe Shōtoku:

«Quando prevale l’armonia, ogni obiettivo diventa raggiungibile. Quando domina il disaccordo tutto fallisce».

Nella nostra vita quotidiana, possiamo applicare questa saggezza attraverso:

° il nemawashi, costruire consenso prima delle decisioni;

° l’omoiyari, anticipare empaticamente i bisogni altrui;

° il gaman, la paziente sopportazione delle difficoltà.

In questo inizio di primavera, mentre la natura si risveglia, riflettiamo: in quale aspetto della nostra vita cercheremo di portare più armonia oggi?

* * *

Asa no shizukesa ga mirai wa egaku

La quiete del mattino dipinge il futuro

Anche il guerriero più forte ha bisogno di momenti di quiete. Fai un passo indietro, fai un passo verso il tuo interno, respira profondamente e lascia che il silenzio ricarichi il tuo spirito. Il vero potere viene da un cuore tranquillo e una mente concentrata.

Saggezza samuraica

Importantissimo: «fai un passo verso il tuo interno»! Invece, sembra esser più allettante il passo in avanti, verso la distrazione, la dissipazione della coscienza.

* * *

shizuka

una parola preziosa da praticare

La parola 静か shizuka significa “silenzioso” o “tranquillo”. Questa parola coniuga una nozione di calma e serenità, frequentemente usata per descrivere ambienti pacifici o stati d’’animo sereni. L’utilizzo di shizuka è abbastanza comune in contesti sia informali che formali, diventando un’espressione versatile e essenziale nel vocabolario giapponese.

Etimologicamente, è composta dall’ideogramma 静 shizu, che da solo porta il significato di “silenzio” o “tranquillità”. Associato al radicale 氵che significa “acqua” e 青 che può essere tradotto come “blu” o “verde”, simboleggia la quiete di acque calme e riflettenti. La combinazione dei componenti dell’ideogramma dipinge un quadro armonioso di pace e silenzio, evocativo di ambienti naturali sereni, come ad esempio un lago tranquillo.

Originato nell’era classica della lingua giapponese, l’uso di shizuka può essere trovato in testi antichi, poesie e letteratura, dove si evidenzia l’apprezzamento per la pace e la bellezza naturale. Questa valorizzazione della serenità riflette una parte importante dell’estetica giapponese, che onora la semplicità e la pace interiore. Anche oggi, shizuka mantiene la sua rilevanza culturale, essendo applicata non solo in descrizioni di ambienti, ma anche per esprimere un desiderio o uno stato desiderabile di tranquillità mentale ed emotiva.

Nel vivere quotidiano può essere coniugata in diverse forme, adattandosi a contesti educativi, professionali e interpersonali. Nelle variazioni della parola, possiamo trovare la forma avverbiale 静かに shizuka ni, che significa “silenziosamente” o “quietamente”, ed è frequentemente usata per istruire o suggerire azioni in modo gentile. Ad esempio, in un’aula o in un ufficio, shizuka ni può essere utilizzata per chiedere silenzio in modo rispettoso e cortese.

In sintesi, shizuka è un’espressione che racchiude non solo una descrizione letterale di silenzio, ma anche un valore culturale più profondo di tranquillità e pace interiore. Il suo utilizzo diversificato nella lingua giapponese moderna attesta la sua importanza e versatilità, evidenziando il ruolo del silenzio e della calma nella valorizzazione dell’armonia quotidiana nella società nipponica.

* * *

Forse, dal Paese del Sol Levante c’è molto da imparare! Per tutti!

§§§

