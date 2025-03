Un Popolo senza Difese. Israele Attacca il Papa. E Continua il Massacro Mirato di Giornalisti a Gaza: finora sono 208.

Papa Francesco torna in Vaticano ed è subito attaccato dal governo israeliano di Benjamin Netanyahu per quanto scritto nell’Angelus domenicale sulla situazione a Gaza. L’ambasciata di Israele presso la Santa Sede ieri ha pubblicato una durissima nota «in riferimento all’Angelus di domenica», (qui il testo del Papa) per replicare: «L’operazione israeliana è condotta in piena conformità con il diritto internazionale e mira a ridurre al minimo i danni ai civili». Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, ha risposto secco ai giornalisti che riferivano la nota con queste parole: «Speriamo. Speriamo che sia così. Perché noi siamo molto preoccupati per la violazione sistematica, ormai, del diritto internazionale». In effetti nell’ultimo attacco israeliano, che ha rotto la tregua col consenso di Donald Trump, sono stati uccisi almeno 400 palestinesi, di cui la metà bambini. In poco più di 72 ore l’Idf ha fatto più vittime civili che un intero anno di guerra in Ucraina. Padre Alex Zanotelli dice al Fatto stamattina: «Ho pianto molto per la Palestina in questi giorni. Sono profondamente esterrefatto nel vedere tanto silenzio di fronte a un povero popolo che nessuno difende. È mai possibile? Dietro l’ottica di Israele che vuole annullare i palestinesi c’è un supremo disprezzo per gli arabi. Lo si vede non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania dove i coloni agiscono con rabbia. Stiamo assistendo a questo spettacolo sotto gli occhi di tutti grazie ai media ma perché non si fa nulla? Di cosa abbiamo paura?».

L’esercito israeliano ha arrestato Hamdan Ballal, coregista palestinese del film No Other Land che racconta della guerra tra i coloni israeliani e i contadini palestinesi, premiato poche settimane fa agli Oscar. Il fermo sarebbe avvenuto proprio dopo che decine di coloni hanno attaccato il giovane. Il portavoce dell’esercito israeliano ha fatto sapere che verrà verificato l’accaduto. Sul Manifesto Alberto Negri spiega: «Il complesso militar-industriale di Israele – e di conseguenza anche degli Usa – utilizza i Territori occupati palestinesi come banco di prova per le armi e le tecnologie di sorveglianza che esporta in tutto il mondo, a partire dall’intelligenza artificiale. L’adozione di tecnologie di IA è stata accelerata (…). Anche se comporta un maggior rischio di vittime tra i civili. Dalla proporzione di 1:1 del 2014 (un civile “sacrificabile” per colpire un membro di Hamas di alto livello) si è passati a 15:1 o persino 20:1 nel conflitto attuale, stando alle fonti del Washington Post. (…) Stati Uniti e Gran Bretagna sono direttamente impegnati nelle operazioni militari: il 70% dei voli di ricognizione sui bersagli da colpire a Gaza e in Libano nel 2024 sono stati compiuti da aerei americani e britannici. Ma soprattutto non c’è azienda europea importante che non abbia accordi con l’Israel Innovation Authority, agenzia governativa incaricata di finanziare progetti innovativi».

Anche all’interno di Israele la tensione è altissima. Il tentativo di licenziare il capo dei servizi segreti e incriminare la Procuratrice che indagano sugli affari sporchi con il Qatar ha il sapore di un golpe. La storica Anna Foa oggi sulla Stampa critica la Conferenza internazionale sulla lotta all’antisemitismo, promossa dal ministero israeliano della Diaspora, che si terrà a Gerusalemme domani e dopodomani e alla quale sono stati invitati i leader sovranisti. Scrive infatti: «Siamo di fronte a qualcosa che assomiglia molto ad un’ulteriore svolta da parte delle destre israeliane: la messa in ombra della memoria stessa della Shoah, tranne a riesumarla all’occorrenza a scopo propagandistico, la creazione di un’alleanza di estrema destra netta e solidamente ancorata in principi e posizioni comuni: insomma, il rifiuto della democrazia e il razzismo che avanzano e riparano anche sotto il comodo striscione dell’antisemitismo».

***

Poi c’è questo post di Giuseppe Salamone: