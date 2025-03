Per l’Unione Ecclesiale, il Manifesto di Suorene. Fede e Ragione Sputazzate senza Ritegno. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Mastro Titta, che ringraziamo di tutto cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni assolutamente geniali imperdibili, a nostro modestissimo giudizio. Buona lettura, amari sorrisi e condivisione.

§§§

MASTRO TITTA: PER L’UNIONE ECCLESIALE, IL MANIFESTO DI SUORENE

Cari fratelle e sorelli, in questi giorni due fatti minori sono assurdi agli orrori della cronaca. Il primo, la suora paciguerrafondaia che alla manifestazione di Roma per l’Europa pacificata sino ai denti si è prodotta in un gigantesco guazzabuglio di idiozie. “ Se non abbiamo le armi moriremo, noi che siamo i portatori dei valori della pace ”, la sventurata rispose alla giornalista. Ho una notizia soltanto brutta e un’altra terribile, cara sorello. Quella brutta è che moriremo comunque.

Quella terribile è che lei lo scarto di produzione dei farfugliamenti bergogliani sulla sulla guerra, sul machismo. Bergoglio parla di “ disarmare la terra ” ma dimentica di bacchettare la stimata “mamma” Ursula Von der Leyen , che con una piroetta si è convertita dal vaccinismo come atto d’amore alle armi come strumento di pace.

La seconda è un suoro che scopre le gioie del sesso alla tenera età di 50 anni e pensa bene di metterne a parte il ravioloso Gramellini , firma di punta del Corriere della Sera. “A volte mi sento sbagliata e forse un po’ matta… ma anche così umana”, scrive la monaca di via Solferino, che si firma “un’anima divisa in due”. Non mi ricordo chi era colui che divide, forse il sorella mi può aiutare.

Nello scadimento generale, possono sembrare due vicende di pochissimo conto. Eppure rivelano il vero campo di battaglia nel quale stiamo perdendo la madre di tutte le guerre: lo spirito. Questo vezzo di maneggiare le parole con serafica noncuranza giustificandoci perché siamo “così umani” è spaventoso, perché in questo caso l’umano è usato in funzione smaccatamente anticristica.

Non è solo la qualità infima di ciò che affermano le due sorelli, ma il fatto che siano così imbevute di umanità, anzi donnezza o donnità, da sentire il bisogno di eruttare davanti al mondo l’essere “così umani”, in barba a quanto di più caro e sacro dovrebbero avere. Il problema sono la telecamera e il microfono da una parte, e lo scrivere a Gramellot dei propri bollori.

Vanità esibita come conquista sociale e rifiuto della dimensione interiore. La fede è la ragione sputazzate senza ritegno.

Quos vult perdere Iupiter dementat prius. Il Manifesto di Suorene posto a fondamento dell’Unione Ecclesiale. In fondo, servire satana è solo un altro modo di non servire Dio.

§§§

***

