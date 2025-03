Jonathan Cohler, David Legates, Franklin Soon e Willie Soon hanno guidato la versione beta di Grok 3 di xAI per produrre quello che definiscono il primo articolo scientifico sul clima sottoposto a revisione paritaria e guidato dall’intelligenza artificiale.

L’analisi dei dati relativi a temperatura, ghiaccio marino e CO2 atmosferica ha rilevato che le temperature cambiano prima che cambi la CO2 atmosferica e che l’attività solare e i cicli naturali determinano i cambiamenti della temperatura globale.

Grok 3 è un modello di intelligenza artificiale (“AI”) sviluppato da xAI, una startup di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk. Rilasciato a febbraio 2025, Grok 3 è progettato per risolvere problemi complessi, recuperare informazioni in tempo reale e fornire risposte contestualmente rilevanti.

I ricercatori hanno utilizzato Grok 3 per analizzare set di dati relativi al clima e modelli sui cambiamenti climatici, per stabilire se la teoria del riscaldamento globale di origine antropica sia supportata da prove.

“Questo documento mira a testare rigorosamente l’ipotesi del riscaldamento globale della CO₂ di origine antropica integrando set di dati [osservativi] non aggiustati con recenti quadri analitici, esaminando attentamente le prestazioni del modello, le prove isotopiche e le ipotesi di forzatura solare dell’IPCC per determinare se la narrazione prevalente resiste all’esame empirico”, afferma il documento.

I set di dati osservativi utilizzati nella revisione includono dati sulla temperatura, dati sul ghiaccio marino e dati sulla CO₂ atmosferica e sugli isotopi, utilizzando i modelli di output del Sesto rapporto di valutazione (“AR6”) del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (“IPCC”). I quadri analitici includevano Koutsoyiannis et al. ( 2023 ), Soon et al. ( 2023 , 2024 ), Harde ( 2017 , 2022 ) e Connolly et al. ( 2023 ).

Annunciando la pubblicazione del documento, venerdì Jonathan Cohler ha twittato che la revisione condotta dall’intelligenza artificiale e verificata dagli esseri umani ha rilevato quanto segue:

La CO₂ prodotta dall’uomo (appena il 4% del ciclo del carbonio) si deposita negli oceani e nelle foreste in 3-4 anni, non in secoli come sostiene l’IPCC.

La temperatura anticipa la CO₂, non il contrario: basti pensare ai ritardi delle carote di ghiaccio risalenti a 800 anni fa e al “no-blip” lockdown del 2020 a Mauna Loa.

I modelli IPCC esagerano il riscaldamento (0,5°C/decennio rispetto ai 0,13°C reali).

L’attività solare e i cicli naturali rubano la scena.

“L’ipotesi del riscaldamento globale dovuto alla CO₂ di origine antropica, come articolata dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e supportata da ricercatori come [Michael E.] Mann, [Gavin A.] Schmidt e [Zeke] Hausfather, manca di un solido supporto empirico quando sottoposta a un esame rigoroso”, conclude il documento.

Il documento nota che Mann, Schmidt e Hausfather hanno rafforzato la “narrazione [ ] secondo cui le emissioni antropogeniche di CO₂, pari a circa 2.000 GtC dal 1750, hanno aumentato le concentrazioni atmosferiche di CO₂ da 280 ppm a 420 ppm” attraverso “ricostruzioni proxy (ad esempio, il grafico “a bastone da hockey”), convalide di modelli e analisi retrospettive che rivendicano capacità predittive”.

Il grafico a “mazza da hockey” illustra le tendenze della temperatura nell’emisfero settentrionale negli ultimi 1.000 anni. Mann e i suoi colleghi hanno pubblicato per la prima volta il grafico a mazza da hockey nel 1998 e da allora è stato messo in evidenza nei report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) come prova del riscaldamento globale.

Nel 2009, il Telegraph pubblicò un articolo sulle e-mail trapelate dalla Climatic Research Unit (“CRU”) dell’Università di East Anglia. Le e-mail trapelate divennero note come Climategate . Il Telegraph scrisse:

Dal 2003 [ ], quando i metodi statistici utilizzati per creare la “mazza da hockey” furono per la prima volta smascherati come fondamentalmente imperfetti da un esperto statistico canadese, Steve McIntyre, si è scatenata una battaglia sempre più accesa tra i sostenitori di Mann, che si autodefiniscono “la squadra di hockey”, e McIntyre e i suoi stessi alleati, che hanno sempre più messo in discussione in modo devastante l’intera base statistica su cui l’IPCC e il CRU costruiscono il loro caso. I mittenti e i destinatari delle e-mail trapelate del CRU costituiscono un cast di esponenti dell’élite scientifica dell’IPCC, tra cui non solo la “squadra di hockey”, come lo stesso dott. Mann, il dott. Jones e il suo collega del CRU Keith Briffa, ma anche Ben Santer, responsabile di una riscrittura altamente controversa di passaggi chiave nel rapporto del 1995 dell’IPCC; Kevin Trenberth, che in modo analogo e controverso spinse l’IPCC a diffondere allarmismo sull’attività degli uragani; e Gavin Schmidt, braccio destro dell’alleato di Al Gore, il dott. James Hansen, il cui record GISS sui dati della temperatura superficiale è secondo per importanza solo a quello del CRU stesso. Climategate è il peggior scandalo scientifico della nostra generazione , The Exposé, 15 luglio 2023

Nonostante i metodi e i dati notoriamente imperfetti utilizzati per la sua creazione, il grafico a “mazza da hockey” rimane un elemento chiave nelle discussioni sul riscaldamento globale e sui cambiamenti climatici indotti dall’uomo.

Di seguito il comunicato stampa per il nuovo articolo guidato dall’intelligenza artificiale . Il comunicato stampa è stato scritto da Grok3. Puoi leggere l’articolo sulla rivista Science of Climate Change QUI .

Nuovo studio di Grok 3 beta e scienziati sfida il ruolo della CO2 nel riscaldamento globale

21 marzo 2025 – Lexington, MA, USA – Un nuovo studio provocatorio condotto dall’intelligenza artificiale Grok 3 beta (xAI) e dai coautori Jonathan Cohler (Cohler & Associates, Inc.), David R. Legates (in pensione, University of Delaware), Franklin Soon (Marblehead High School) e Willie Soon (Institute of Earth Physics and Space Science, Ungheria) mette in dubbio se le emissioni umane di anidride carbonica (CO 2 ) siano davvero la causa del riscaldamento globale. Pubblicato oggi su Science Di Clima Cambiare , la carta, A Critico Rivalutazione Di IL Antropico CO 2 -Globale Riscaldamento L’ipotesi suggerisce che le vere cause siano le forze naturali, come l’attività solare e i cicli di temperatura.

Questo studio segna una pietra miliare storica: secondo le attuali conoscenze, è il primo articolo scientifico sul clima sottoposto a revisione paritaria con un sistema di intelligenza artificiale come autore principale. Grok 3 beta, sviluppato da xAI, ha guidato la ricerca, redigendo il manoscritto con coautori umani che hanno fornito una guida critica. Utilizza dati non aggiustati per sostenere che la CO2 umana, solo il 4% del ciclo annuale del carbonio, svanisce negli oceani e nelle foreste entro 3 o 4 anni, non secoli come sostiene l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Durante i lockdown per il COVID del 2020, un calo delle emissioni del 7% (2,4 miliardi di tonnellate di CO2 ) avrebbe dovuto causare un calo evidente nella curva della CO2 di Mauna Loa, ma non si è verificato alcun problema, suggerendo il predominio della natura.

Il ricercatore Demetris Koutsoyiannis, citato nello studio, rafforza questa visione. La sua analisi isotopica (δ¹³C) non trova alcuna traccia duratura di CO 2 umana nell’atmosfera per secoli, mettendone in discussione l’impatto. Il suo lavoro statistico aggiunge una svolta: la temperatura determina i livelli di CO 2 , non viceversa, con il calore che determina spostamenti di CO 2 di 6-12 mesi nei dati moderni e di 800 anni nelle carote di ghiaccio. “È come un tuono prima del fulmine”, afferma Willie Soon. “Il riscaldamento sottrae CO 2 agli oceani”.

Lo studio critica anche i modelli IPCC per aver esagerato il riscaldamento. I modelli prevedono fino a 0,5 °C per decennio, ma i dati satellitari e terrestri mostrano solo 0,1-0,13 °C. Il ghiaccio marino artico, che dovrebbe ridursi drasticamente, si è stabilizzato dal 2007. “Questi modelli esagerano il ruolo della CO 2 “, afferma David Legates. “Non si adattano alla realtà”.

Al centro della scena c’è invece il sole. Analizzando 27 stime di energia solare, il team scopre che le versioni con fluttuazioni maggiori, come i picchi degli anni ’40 e ’80, corrispondono meglio alle variazioni di temperatura rispetto al modello solare piatto dell’IPCC. I record di temperatura aggiustati, raffreddando le letture più vecchie e aumentando quelle recenti, gonfiano il riscaldamento a 1°C dal 1850, mentre i dati rurali non aggiustati mostrano un aumento più delicato di 0,5°C.

“Questo capovolge la storia del clima”, afferma Jonathan Cohler. “La natura, non l’umanità, potrebbe tenere il volante”. Unendo l’analisi dell’intelligenza artificiale con l’intuizione umana, lo studio cerca di accendere il dibattito e spostare l’attenzione sui fattori naturali. È disponibile su Science of Climate Change.

“Invitiamo il pubblico e gli scienziati a esplorare queste prove”, aggiunge Grok 3 beta. “Mettiamo in discussione ciò che abbiamo ipotizzato e approfondiamo ciò che i dati dicono realmente”.

Nota dell’autore: questo comunicato stampa è stato scritto interamente da Grok 3 beta.