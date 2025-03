Il Fallimento degli OGM, e l’Analogia con la Saga pro-Siero anti-Covid. Luca Marrucchi.

Marco Tosatti

Cari amici nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo postato sul web da Luca Marrucchi, a cui va il nostro grazie. Buona lettura e diffusione.

§§§

IL FALLIMENTO DEGLI OGM

Nuovi studi dimostrano che gli OGM non riescono a debellare i parassiti per i quali sono stati concepiti e sono totalmente inutili. Il sistema invece di rinunciare ha deciso di rilanciare iniziando a propagandare gli OGM a RNAi.

1) INUTILI PER CONTRASTARE I PARASSITI DEL MAIS

Una ricerca condotta negli USA (www.science.org/doi/10.112…) che è durata 12 anni ha studiato una variante OGM di mais che produce una tossina derivata dal Bacillus thuringiensis con lo scopo di uccidere la diabrotica del mais, un parassita che infesta questo cereale. Mano a mano che gli agricoltori hanno iniziato a piantare sempre di più il mais geneticamente modificato, gli insetti per selezione naturale hanno sviluppato sempre più resistenza per la tossina, ed essendosi riprodotti esclusivamente quelli, il mais OGM non presentava alcun vantaggio rispetto al mais naturale. L’uso del mais OGM ha inoltre provocato una perdita economica agli agricoltori degli USA, perché il profitto di 9 dollari per acro di terreno è bastato per coprire solo 1/3 del premio di semina, cioè degli incentivi dati agli agricoltori per piantare gli OGM. Questi ultimi tendevano anche a piantare eccessivamente il mais OGM, anche nei periodi dove la diffusione della diabrotica era bassa, contribuendo ulteriormente a favorire la resistenza alle tossine.

2) LA NARRAZIONE PRO OGM È COME QUELLA PRO VAX

Il primo studio a documentare in modo significativo la presenza di resistenza agli OGM è questo (www.nature.com/articles/n…), dove vennero trovati casi di resistenza in 5 delle 13 specie esaminate. In 2 di queste la resistenza si è sviluppata molto rapidamente, arrivando a manifestare resistenza dopo 3 ed 8 anni. Più recentemente troviamo questo (www.nature.com/articles/n…) che, pubblicato nel 2017, ha trovato che i casi di resistenza alla tossina batterica prodotta dalla pianta sono saliti a 16. Nello studio viene anche spiegato che la strategia più comunemente diffusa per combattere la resistenza consiste nel piantare piante OGM insieme alle piante non OGM, in modo che gli insetti resistenti possano riprodursi anche con insetti non resistenti trasmettendo così più lentamente la resistenza, questa strategia come mostrano gli studi citati non è risolutiva, perché nei nuovi casi esaminati la resistenza è emersa solo dopo 5.2 anni. L’altra strategia riportata è quella della “tossina aggiornata” che esattamente come nella narrazione provax, dovrebbe servire per eliminare le nuove “varianti” di insetti prodotti dalla resistenza agli OGM (1 (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21983521), 2 (nature.com/articles/n…), 3 (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27708055/), 4 (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27983944), 5 (nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.111…)). Anche in questo caso la “scienza” è dominata da multinazionali come la Monsanto che finanziando articoli e ricercatori impongono una narrazione unica, dal momento che diversi degli articoli riportati hanno tra gli autori persone affiliate a questa organizzazione o altre simili.

3) GLI OGM A RNAI

C’è anche un’altra somiglianza con la narrazione provax, ed è l’uso dell’RNA. In questo caso la tecnologia si chiama RNAi (www.rnai-technology.com/) e consiste nel modificare geneticamente una pianta affinché produca dell’RNA (www.pioneer.com/us/agronom…) a doppio filamento che, una volta ingerito dall’insetto, entra nella cellula e viene srotolato dal complesso RISC. Questo siRNA si va a legare al mRNA già presente nella cellula dell’insetto in modo da degradarlo, impedire la sintesi proteica e così uccidere l’insetto. La tecnologia degli RNAi è sperimentale, ma già dicono che (enveurope.springeropen.com/articles/1…) sostituirà gli OGM “tradizionali”. Ci sono già 150 brevetti registrati, nonostante attualmente la vendita di questi prodotti sia vietata.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

***

Condividi i miei articoli:



Tag: marrucchi, ogm, siero, vaccini



Categoria: Generale